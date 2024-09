La hermosa Itatí Cantoral te va a deslumbrar en el Kit Kat Club

A partir del 21 de septiembre

La puesta en escena se presentará en el Teatro de los Insurgentes

Mitzi Fernández

Itatí Cantoral regresa al teatro de la mejor manera con el personaje Sally Bowles, mismo que interpretó hace 20 años con la puesta en escena “Cabaret”. La cita es el 21 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro de los Insurgentes.

En conferencia de prensa, el productor Claudio Carrera, el director Mauricio García Lozano y la talentosa actriz Itatí Cantoral, dieron los detalles de este regreso; el primero de ellos mencionado dijo “bienvenida a tu teatro, a tu Cabaret no hay palabras para describir lo que significa la llegada de Itatí al Cabaret, orgullosos que alguien con la carrera y talento que tiene, esté de regreso en este teatro. Verán una puesta en escena nueva”

Continuando con el recibimiento, el director Mauricio García expresó “esta obra se estrenó hace seis meses, pero lo maravilloso del teatro es que se reinventa, me parece que la llegada de Itatí eleva la posibilidad de que la obra de una vuelta en algo excepcional. Bienvenida Itatí”.

Mientras que llena de ese carisma que la caracteriza, la actriz Itatí Cantoral externó “este es un día muy importante para mí, venía con mi madre, quien me dio este amor tan grande del teatro. Gracias a Claudio por esta oportunidad, estoy muy emocionada y agradecida que este sábado estará el público, me han tratado con mucho cariño todos en la producción”.

Aunque pasaron varios años para que la cantante volviera a este papel, se encuentra preparada y renovada “Soy muy fanática del Cabaret, me gusta cantar y esta obra es de mis favoritas, cuando la hice me la llevé guardada, mi reto ahora es hacer una mejor Sally, una Sally de hoy. Quisiera escuchar ahora ese Soul Out de hace 20 años, donde tal vez no comprendía la magnitud de los que era”

Esa preparación y dedicación que ha tenido junto con su trayectoria la han traído a donde está “Llega en un momento muy bueno de mi carrera y con mi hijo que está terminando de estudiar teatro y me revive este amor a los personajes, tenía que ser en este momento”.

En cuanto a las críticas que pudiera hacerse ella, está segura que “creo que después de la pandemia aceptamos menos críticas, pero por eso es una obra tan importante para mí, porque la obra habla mucho de la humanidad y de ser felices porque el tiempo y la vida se va, me conmueve el tema como espectadora y artista. Que existan las críticas es bueno, al final el arte es subjetivo y no siempre harás todo bien”.

También aprovechó para mencionar “Si quieres ver buen teatro ven a México, aunque tenemos que tener una nueva conciencia social para inculcar este amor y aprecio al teatro”.

Planean llegar a Monterrey, Guadalajara y Puebla, con la orquesta y producción completa. Por lo pronto las funciones son en el Teatro de los Insurgentes de jueves a domingo a las 20:30 horas; los sábados 17:00 y 20:30 horas; el domingo la obra es interpretada por Majo Pérez. Itatí Cantoral estará en función hasta el mes de enero. Boletos disponibles en taquilla del teatro o en el sistema de Ticketmaster.

