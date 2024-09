La narcoviolencia en Sinaloa no para; suman 49 muertos en 10 días

Escuelas siguen vacías

Maestros y padres de familia ignoran llamado de autoridades a reanudar clases

La ola de violencia en Sinaloa, que inició el pasado 9 de septiembre, ha dejado al menos 49 asesinatos, 64 personas desaparecidas y actividades económicas y educativas paralizadas.

La entidad, gobernada por Rubén Rocha, reporta una espiral de violencia derivada por la pugna entre los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los gatilleros de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos.

Pese a este panorama de inseguridad, el mandatario estatal morenista determinó la reapertura de escuelas y el retorno a clases en los 18 municipios desde este martes 17 en medio de la narcoviolencia, pero grupos de académicos y padres de familia se rebelaron ante el miedo de ser alcanzados por una bala en las instalaciones o trayecto hacia ellas.

En un video, la Secretaria de Educación, Catalina Esparza, presumió recorrer escuelas sin peligro. “Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, luego dicen que es peligroso moverse, no veo por ningún lado el peligro”, dijo.

“Estamos en total desacuerdo que nuestros hijos y maestros regresen a clases por la ola de violencia en nuestra ciudad”, decía una cartulina colgada en la entrada de la secundaria número 1, al norte de Culiacán.

Las escuelas permanecen vacías

En los planteles están los pupitres vacíos, los pizarrones limpios y en los patios no está el sonido habitual de los gritos a la hora del recreo. En las canchas crece la hierba con las lluvias y en las áreas de juego sólo se ve los columpios moverse por el viento. Es como si se tratara de un periodo vacacional, pero no es así, sino que todos los alumnos están en sus casas.

Decenas de miles de estudiantes de todos los niveles educativos en Culiacán, Elota, Eldorado, San Ignacio, Cosalá y Concordia se fueron a clases virtuales. Es una forma de organización social coordinada sólo por la intuición y el temor.

“Como la violencia depende de los grupos armados, esperaré a que ellos digan cuándo puedo mandar a mi hijo a la escuela”, dijo un padre de la escuela Miguel Castillo, en el fraccionamiento Pradera Dorada, al norte de Culiacán, en una reunión virtual.

“Los padres tomaron la decisión y nosotras estamos apoyándolos, porque sí es cierto que están abiertas las escuelas y se puede estar aquí, pero las cosas no están bien como dicen los de arriba”, dijo una maestra de la Secundaria Técnica número 1, en la Colonia Infonavit, en el norte de Culiacán.

En nivel superior seguirán clases virtuales

Por su parte, las instituciones de educación superior determinaron continuar con un sistema de clases virtuales para salvaguardar la seguridad de sus estudiantes.

Robespier Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que en las cuatro unidades regionales se acordó mantener este sistema de enseñanza a distancia ante el complejo escenario de inseguridad en el estado.

De la misma manera, la Universidad de Durango en Culiacán también informó que las clases para preparatoria y licenciatura seguirán de manera virtual en tanto no se garantice la seguridad de los estudiantes.

Paralizada la economía

Un grupo de líderes, asociaciones, cámaras empresariales y universidades de Culiacán exigieron al Presidente saliente y a la Presidenta entrante cesar la violencia en Sinaloa que ha paralizado la economía y limitado libertades.

“Los hechos violentos han causado alarma, incertidumbre y angustia en la sociedad sinaloense. Y como consecuencia, una parálisis inaceptable de nuestra vida cotidiana”, expresaron en un comunicado.

“La prioridad es recuperar, cuanto antes y de manera contundente, nuestros derechos al libre tránsito, al trabajo y a la educación sin que el miedo y la violencia nos impidan ejercerlos en libertad”, señalaron.

El Gobierno del Estado informó ayer que habrá descuentos de 90 por ciento en multas y predial, prestará 25 mil pesos a empresas y ayudará al comercio a tener plataformas digitales. Además, garantizó que no interrumpirán servicios públicos.

