Acusa López Obrador: EU es corresponsable de enfrentamientos

Caso “El Mayo” Zambada e hijo de “El Chapo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la situación de violencia que se enfrenta en Sinaloa se deriva del acuerdo que hicieron instancias del gobierno de Estados Unidos con uno de los grupos del crimen organizado que opera en esa entidad.

“Fue un asunto completamente irregular que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada.

En su conferencia mañanera de este jueves, el mandatario dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha recibido toda la información sobre lo que sucedió en este asunto que implicó la modificación del status de otro de los detenidos que pertenecían a otros de los grupos (Ovidio Guzmán, a quien no mencionó expresamente) y se llevaron a otro de ellos, Joaquín Guzmán López.

“Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Según la Fiscalía, el Departamento de Justicia tenía pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa. Eso requiere una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque aquí tenemos el problema. Lo estamos enfrentando, resolviendo pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora.

Al abundar en la situación que prevalece en Sinaloa, López Obrador dijo que “tampoco es como se piensa que está fuera de control, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las fuerzas armadas y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria.

“Porque no es lo mismo cuando el estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos

¿No fue correcto el operativo para detenerlo?, se le inquirió. A lo que respondió: No puede ser correcto el operativo, porque asesinaron personas, fue totalmente ilegal y estaban esperando el señor Mayo agentes del Departamento de Justicia. Hubo violencia ahí, perdió la vida el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Luego la secuela, esto que está pasando ahora.

Cuestionó el impacto real que tendrá la aprehensión de Zambada en contener el problema del narcotráfico y el consumo de drogas, particularmente porque no hay una atención a las causas. Todo lo quieren resolver por el uso de la fuerza, policías, cárceles, leyes más severas, pero eso no basta. Acusó a la DEA de ser la principal fuente de información para las campañas en mi contradicción que suministra información a los periodistas y hay abogados relacionados con la agencia. “Es una relación de componendas y complicidades, tienen una crisis (en la agencia), tienen que limpiar y moralizarla.