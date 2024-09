Cercada por AMLO, Sheinbaum se separa de Morena y ofrece gobernar para todos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Para confirmar quién manda: aunque físicamente estaba en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje, con sus instrucciones, al VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el partido del cual es fundador y para el cual deja un heredero: a su hijo del mismo nombre, Andrés Manuel López Beltrán.

El punto central de la recomendación (¿mandato?) de López Obrador consiste en pedir a los militantes y simpatizantes de Morena lealtad y cariño para la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Casualmente, resulta que la futura Presidenta de la República está fuera del partido-movimiento, pues ayer mismo solicitó licencia para separarse de la organización.

Si está fuera, difícilmente podrá conservar el mando y, más aún, si la estructura directiva del partido oficial queda en poder de tres políticos, cuya fidelidad principal es hacia el presidente saliente y no con la que llegará el 1 de octubre.

La nueva presidenta de Morena, Luis María Alcalde Luján, tiene el legado familiar –en particular de su madre Bertha Luján Uranga– de la estrecha vinculación con el político tabasqueño, lo cual se evidenció en el sexenio que está por terminar, donde, primero, fue nombrada secretaria del Trabajo y, luego, ascendida a Gobernación, donde demostró mano dura, siempre bajo la guía de su líder.

Aunque en nivel inferior, no menos cercana al inquilino de Palacio Nacional es la también joven política Sandra Carolina Rangel Gracida (nació el 18 de marzo de 1989) originaria de Michoacán, licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con especialización en Políticas de Desarrollo. Es considerada una de las fundadoras del partido y su primer cargo relevante fue secretaria de Jóvenes del Primer Comité Ejecutivo Estatal de Morena y, luego, coordinadora de la Defensa del Voto en la elección de 2018.

Al triunfo de Morena, fue nombrada directora regional de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en su estado, también subdirectora de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Está de más señalar que esos cargos han sido fundamentales para la llamada Cuarta Transformación, pues los programas sociales son fuente principal para la generación de votos.

Si de las dos damas no hay duda de su estrecha vinculación con el Presidente saliente, en el caso de su hijo que, va como tercero en la línea de mando de Morena, se tiene la certeza de que será el enlace con la finca de Palenque, a la que asegura López Obrador se irá a trabajar, al separarse por completo de la política, algo que se pone en duda, pues no deja el mínimo espacio para su “corcholata” favorita, a la que pasea por todo el país, como parte de sus giras de despedida, salvo ayer, que le dejó el espacio al frente del Congreso Nacional.

Pero, como mencionamos, en ese espacio López Obrador también proyectó su poderosa sombra.

Por eso es notable su mensaje a la asamblea y, para imprimirle mayor fuerza, eligió como vocero a otro de sus incondicionales, su ex secretario de Seguridad y ahora gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Se puede decir que el texto resulta una “carta de recomendación” que, en otras circunstancias resultaría innecesaria, pues se supone que fueron esos delegados y muchos simpatizantes más los que decidieron, vía encuestas, que ella fuera su candidata presidencial y, luego, trabajaron para conseguirle votos.

El cacique de Morena definió a su sucesora como “luchadora social, académica, científica, dirigente política, funcionaria y gobernante excepcional, talentosa, bien preparada, mujer de convicciones y de buen corazón”.

“Amigas y amigos, me da una gran alegría mandarles este saludo ahora que nuestro México está por terminar la etapa inicial de la Cuarta Transformación y empezar un nuevo periodo para consolidar lo que hemos logrado (…) Muy pocas veces en la historia o tal vez nunca antes un partido político había logrado producir cambios tan profundos, extendidos y perdurables, y hacerlo de manera pacífica, democrática y legal…”, escribió el político tabasqueño al empezar su carta, en la cual naturalmente presume supuestas realizaciones de su gobierno.

El dirigente real de Morena sostiene en su mensaje que todo lo que se ha construido en estos años dentro del movimiento fue gracias a que salieron a tocar puertas y corazones con casi nada de presupuesto, trabajando incansablemente por todo el país y escuchando al pueblo de México pese a las inclemencias del tiempo y las campañas en contra tanto de los medios y de la que él siempre llamó ‘la mafia del poder’.

Fruto de ese esfuerzo, añade, es que hoy por hoy Morena es la principal fuerza política del país a tan sólo una década de su creación.

Lejos del World Trade Center, sede del congreso de Morena, en Veracruz, López Obrador comprobó que no todos los mexicanos comparten su optimismo acerca de los supuestos éxitos de su administración.

En su despedida de Veracruz, López Obrador participó en la Inauguración del Centro Cultural Leyes de Reforma, lugar en donde fue recibido con protestas por trabajadores del Poder Judicial inconformes con su reforma constitucional en esa materia.

En un video grabado por una testigo, se aprecia cómo los manifestantes que estaban detrás de la valla que colocaron para permitir el libre paso político de Macuspana lanzaron objetos, entre ellos un plátano y una botella de agua, la cual pasó cerca de él y del gobernador saliente, Cuitláhuac García.

Un decálogo para los “morenos” que quieran cumplirlo

Sin atender a las señales del maximato, la Presidenta Electa sostuvo que seguirá con la forma de gobernar de López Obrador y propuso un decálogo para los militantes de Morena, aunque marcó distancia respecto del partido, pues pidió licencia como militante.

“Hoy también inicia una nueva etapa para Morena, me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena. Seré Presidenta constitucional, debo gobernar para todas y todos los mexicanos, pero no voy a abandonar nuestros principios ni la forma de gobierno”, aseguró Sheinbaum, quien dedicó elogios a la reforma al Poder Judicial impulsada por el político tabasqueño, al afirmar que ahora sí habrá acceso a la justicia.

Indicó que se había iniciado una nueva etapa de la transformación que representa la construcción de un México más democrático y con acceso a la justicia, la separación del poder económico del Poder Judicial. Además, recordó que están por aprobarse el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos, la Guardia Nacional y otras reformas que implican dejar atrás muy atrás el régimen de corrupción y privilegios

Sheinbaum también pidió a todos los presentes guardar el legado del presidente López Obrador, pues en unos años podremos leer su libro sobre la grandeza cultural de México.

“Ha sido, es y será siempre un honor estar con Obrador. En esta nueva etapa nos toca a todas y todos guardar su legado. Tenemos sus libros, discursos, documentales, mañaneras y su enseñanza cotidiana. Además, sabemos que se retira de la vida pública, pero seguirá aportando a la transformación desde la reflexión y el pensamiento, pues en unos años estaremos leyendo su libro acerca de la grandeza cultural de nuestro prodigioso país. Desde aquí te decimos gracias, presidente por siempre”.

En su decálogo, la Presidenta Electa pidió a los “morenos” evitar la división interna, para no recrear conflictos de otros partidos.

“No es trivial la unidad que hemos logrado, miren otros movimientos en el resto del mundo, y vean a la derecha, en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. No apostemos nunca a la división interna, jamás”, dijo durante su discurso.

También les pidió no hacer parafernalia del poder y no caer en el consumismo, por considerarlos vicios de otros regímenes. “Comportarse con honestidad y sencillez, la parafernalia del poder es el pasado de corrupción y de privilegios, no caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo, en la ambición por el poder y el dinero”, dijo.

La futura mandataria también pidió no caer en corrupción, frivolidad, nepotismo, ni en colusión con la delincuencia.

No hizo ninguna referencia en contra del paternalismo o del caciquismo.

riparcangel@hotmail.com