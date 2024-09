El “Nostradamus” de las elecciones predice un triunfo de Kamala Harris

“No hay nada que Trump pueda hacer”

Allan Lichtman explica por qué cree que la demócrata ganará la elección presidencial de Estados Unidos



Allan Lichtman, historiador y analista político de la American University, asegura que la vicepresidenta demócrata ganará la elección presidencial del 5 de noviembre y que no hay nada que el ex presidente Donald Trump pueda hacer.

El profesor creó un modelo que predijo el desenlace de todas las elecciones presidenciales desde 1984, con la única excepción de la derrota del demócrata Al Gore, en el 2000, contra George W. Bush: una de las contiendas más reñidas de la historia por la Casa Blanca, que tardó varios días en definirse y que se resolvió por apenas 537 votos en Florida.

Su modelo es tan exitoso que le ha valido a Lichtman el sobrenombre del “Nostradamus” de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este año, Lichtman ya reveló su predicción: Kamala Harris se convertirá en la primera mujer en llegar al máximo cargo político de Estados Unidos tras asumir las riendas del país.

El experto anunció su pronóstico incluso antes del debate entre la actual vicepresidenta y Donald Trump y dice, en entrevista con el medio La Nación (Buenos Aires, Argentina), que no hay nada que Trump pueda hacer para evitar la derrota.

“Fue absolutamente esencial para los demócratas unirse detrás de Harris”, dice el académico, al explicar unos de los motivos detrás de su predicción.

Su modelo se basa en 13 llaves

El modelo de Lichtman se basa en 13 llaves que definen qué candidato ganará la Casa Blanca. Ninguno de sus cálculos mira las encuestas, o toma en cuenta lo que ocurre durante la campaña. Las llaves miden la gestión del partido que está en el poder y, sobre esto, establece si los estadounidenses elegirán un cambio de rumbo o no.

El modelo de Lichtman explica que sus “llaves” miran la economía y la política exterior, si el presidente va por la reelección o no, si hay una interna áspera o un tercer candidato, qué partido tuvo mejor desempeño en la última elección legislativa, si hay malestar social y fuertes protestas en las calles, y, por último, el carisma de los candidatos. Y según él, este año las llaves favorecen a Harris.

Seguro de que su modelo se mantendrá en esta elección

Ante la pregunta de por qué está tan seguro de que si¡u modelo se mantendrá en esta elección, señala: “En primer lugar, porque el sistema de las 13 llaves para establecer quién va a quedar al frente de la Casa Blanca no se basa en la opinión de los expertos, que no tienen una base científica; ni en las encuestas, que son fotos, no son predictores.

“Las llaves, en cambio, miran cómo funcionan realmente las elecciones presidenciales, miden la fuerza y el desempeño del partido en la Casa Blanca. Es una de las razones por las que confío en este modelo. La segunda razón es el historial. Las llaves tienen un historial insuperable: han acertado durante más de 40 años, desde que predije la reelección de Ronald Reagan, en abril de 1982, casi tres años antes de tiempo durante lo que entonces era la peor recesión desde la Gran Depresión, cuando el 60 por ciento de los estadounidenses pensaba que Reagan era demasiado viejo para presentarse nuevamente y sus índices de aprobación eran históricamente bajos.

“Ningún otro sistema, ningún otro analista tiene nada que se acerque a una trayectoria de 40 años. Por supuesto, eso me hace viejo, pero esa es otra historia, señala.

El malestar social favorece a la vicepresidenta Harris en estas elecciones

Sobre si la llave de malestar social favorece a la demócratas, el analista contestó: Los afecta a ambos. Pero ese no era mi punto. Mi punto era que, sin Biden al frente y en el centro, hay menos incentivos para las protestas. Y este es un punto que necesito dejar muy en claro. Si desea utilizar mi sistema, debe ceñirse a cómo defino cada llave.

“Siempre hay protestas esporádicas, pero esa no es la definición de la llave. La definición de la llave es que, para que la llave gire contra el partido que está en la Casa Blanca, tiene que haber un malestar social masivo y sostenido, suficiente para poner en tela de juicio la estabilidad de la sociedad, como vimos a finales de los años 1960, o principios de los años 1970. Pero hoy las protestas se redujeron o se esfumaron, no se acercan ni de lejos al criterio necesario para girar la llave contra el partido en la Casa Blanca”, asegura.

En el cuestionamiento sobre si puede suceder algo hasta las elecciones que incline su modelo a favor de Trump, responde: “Es extremadamente improbable. Mire, no soy tan arrogante como para decir que no puedo equivocarme, pero tengo un buen historial, así que puede tener cierta confianza en lo que digo”

“Mire, uno de los mayores mitos de la política estadounidense es la llamada “sorpresa de octubre”. Siempre he hecho mis predicciones antes de eso, nunca las he cambiado, y nunca ha habido en la historia política estadounidense moderna una sorpresa de octubre suficiente para cambiar el veredicto de las llaves. Y, ciertamente, no hay nada que Donald Trump pueda hacer, porque, recuerde, las llaves miden la fuerza y el desempeño del partido en la Casa Blanca y el gran mensaje es que es el gobierno, y no la campaña, es lo que cuenta, señaló.

