Metallica conquista México una vez más

Calidad y humildad en cada concierto

Entre “La Chona”, “La Negra Tomasa” y sus grandes éxitos

La legendaria banda de heavy metal, Metallica, regresa a la Ciudad de México como parte de su gira M72 World Tour, ofreciendo cuatro conciertos en el recién remodelado Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol). Las fechas programadas para estos esperados eventos son el 20, 22, 27 y 29 de septiembre de 2024, de las cuales ya se han celebrado las primeras dos entre “La Chona”, “La Negra Tomasa” y sus grandes éxitos.

Después de siete años de ausencia, Metallica regresa a México con una energía renovada y un espectáculo impresionante. La banda, compuesta por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, ha deleitado a sus fans con un setlist que incluye clásicos como “Enter Sandman”, “Master of Puppets” y “One”, así como algunas sorpresas especiales.

Y es que, en su primer concierto, el 20 de septiembre, la banda sorprendió al público con su interpretación de “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, despertando como era de esperarse comentarios de todo tipo, desde lo que aplaudieron positivamente el gesto de los artistas, como los puristas que rechazaron por completo este jam, que, en términos generales al menos en el recinto, todo fue muy bien recibido.

“Es un honor estar aquí con todos ustedes. Kirk y yo vamos a tocar para todos ustedes, estamos muy nerviosos, así es que, si se saben esta canción, por favor ayúdanos a cantar. Para Kirk y yo es muy importante… y baila. ¿Están listos para esto?”, dijo Trujillo.

El primer espectáculo inició a las 18:30 horas, momento en el que el Foro GNP ya comenzaba a lucir al tope de su capacidad y, tras la presentación de Mammoth y Greta Van Fleet, los angelinos sellaron su regreso al escucharse los primeros acordes de Creeping Death.

Así, James Hetfield (voz y guitarra rítmica), Lars Ulrich (batería), Kirk Hammett (guitarra principal) y Robert Trujillo (bajo) fueron interpretando uno a uno sus grandes clásicos, que incuyeron temas como “Ride The Lightning”, “…And Justice for All”, “King Nothing”, “Nothing else matters”, “Sad but true”, “Seek and destroy” u “Orion”.

Para su segundo concierto, el 22 de septiembre, Metallica sorprendió a sus seguidores al interpretar “La Negra Tomasa”, una icónica canción de Caifanes. Esta versión fue liderada por Robert Trujillo, de ascendencia mexicana, y Kirk Hammett, quienes se quedaron solos en el escenario para rendir homenaje a la música latina.

En este caso, los comentarios no fueron tan dispares, pues la mayoría, al menos en redes sociales opinaron que había sido un gran homenaje a una de las bandas más representativas de nuestro país, por lo que se podría decir, que incluso, algunos pusieron a Caifanes a la altura de los norteamericanos.

El escenario de 360 grados permitió a los 65 mil asistentes disfrutar de una vista espectacular desde cualquier punto del estadio. La producción incluyó efectos visuales impresionantes, pirotecnia y un sonido envolvente que hizo vibrar a todos los presentes.

Los fans mexicanos han recibido con entusiasmo el regreso de Metallica. Las redes sociales se llenaron de comentarios y videos del concierto, destacando la energía y la conexión de la banda con el público. La interpretación de canciones en español fue especialmente emotiva para muchos asistentes, quienes agradecieron el gesto de la banda de incluir elementos de la cultura mexicana en su espectáculo.

Metallica aún tiene dos presentaciones más en la Ciudad de México, programadas para el 27 y 29 de septiembre. Se espera que estos conciertos continúen con la misma intensidad y sorpresas que los anteriores, consolidando una vez más a Metallica como una de las bandas de rock más queridas y respetadas en México.

La banda ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con el público y ofrecer espectáculos de alta calidad, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los asistentes.

Metallica es una banda estadounidense de heavy metal fundada en 1981 en Los Ángeles por el baterista Lars Ulrich y el guitarrista y vocalista James Hetfield. A lo largo de su carrera, la banda ha pasado por varios cambios en su alineación, pero actualmente está compuesta por James Hetfield, Lars Ulrich, el guitarrista líder Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo.

Metallica se formó en Los Ángeles, pero pronto se trasladó a San Francisco. Su primer álbum, Kill ‘Em All (1983), fue un hito en el desarrollo del thrash metal, un subgénero del heavy metal caracterizado por su velocidad y agresividad. Con el lanzamiento de Ride the Lightning (1984) y Master of Puppets (1986), Metallica consolidó su reputación como una de las bandas más innovadoras y poderosas del metal.

En 1986 durante una gira en Suecia, el bajista Cliff Burton falleció en un accidente de autobús. Jason Newsted se unió a la banda como su reemplazo, más tarde en 1991, el álbum homónimo Metallica (también conocido como The Black Album) marcó un cambio hacia un sonido más accesible y comercial, con éxitos como “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters”.

En 2003 Robert Trujillo se unió a la banda, reemplazando a Jason Newsted y Metallica continuó lanzando álbumes exitosos y realizando giras mundiales, posteriormente en 2023 lanzaron su más reciente álbum de estudio, 72 Seasons, que ha sido bien recibido tanto por críticos como por fans.

