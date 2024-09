Sylvia: Una obra sobre luchar con tus demonios internos

Se presenta en la Sala Novo del Teatro La Capilla

Aborda la vida de Sylvia Plath, primera en ganar el premio Pulitzer de manera póstuma tras suicidarse a los 30 años de edad

Arturo Arellano

Una de los poetas y escritores más importantes del siglo XX. Sylvia Plath tenía una manera de usar su poesía para hablar de su vida y dolor de una manera desencarnada, sin paliativos.

Esta obra escrita por Gilda Salinas y dirigida por Oscar Casanova. Para poder crear el personaje se basaron en los diarios íntimos y la poesía escrita por la artista.

El elenco está conformado por Fátima Torre, Patricia Bermúdez y Mario Rendón. Fátima y Patricia alternando funciones. Y se presenta en la Sala Novo del Teatro La Capilla los viernes a las 8pm hasta el 25 de octubre.

Patricia Bermúdez en entrevista nos contó “La obra es sobre la gran poeta y escritora Sylvia Plath, la estamos presentando después de varias temporadas, en Foro Shakespeare, el Foro Hormiguero y ahora llegamos a la Capilla en Coyoacán. Es una obra que a mí me llega al alma. Es para conocer más sobre esta gran arista, que si fue reconocida en su vida, pero no lo suficiente, sino hasta después de su muerte como sucede con varios artistas, obtuvo Pulitzer 20 años después de muerta, es algo que no se había visto”.

Destacó que ella era pionera de la poesía confesional, “un movimiento en los cincuentas y sesentas, en el que muchas poetas comenzaron a abrir y contar lo que sucedía íntimamente en sus vidas, cosas personales, traumas, cosas de las que no se acostumbraba a hablar. La obra ha sido muy bien recibida, cada noche es un viaje y experiencia diferente, es una obra dura porque habla de la muerte, de su depresión, pero también se maneja con humor, ella lo manejaba así”.

Su personaje es precisamente Sylvia, “como actriz cuando el personaje es de la vida real puede ser más retador, pero hay mucha más información, entonces he tenido la dicha en mi investigación de leer su poesía, y lo que le gustaba, que era algo de los poetas ingleses, incluso se casó con uno. Es muy interesante, para mí, es una gran oportunidad, soy medio inglesa, de modo que esta poesía es parte de mi vida”.

Y reconoce que pudo identificarse en muchas cosas “como mujeres es fácil reflejarnos en ella, las cosas han ido cambiando poco a poco para bien, pero cualquier mujer se ha sentido opacada, controlada por su pareja, que en ese momento de la obra era más normalizado, su esposo era controlador, minimizaba el trabajo de ella, de hecho irónicamente quemó parte de su obra y tomó decisiones de cómo debía ser publicada su obra”.

Tras ver esta historia, refiere que “Me gustaría que se llevaran la obra de Sylvia, sus palabras tan profundas y directas con las que nos podemos identificar, porque confiesa momentos de depresión, de no hallarse en la vida. Pero el arte es un espejo y nos puede ayudar a salir adelante, Esta es una obra para todos, no solo para quienes sufren depresión porque todos hemos tenido problemas, de modo que esta poesía única y especial nos puede empujar hacia adelante”.

Al abordar el tema del suicidio comentó “es un tema complicado, pero sin duda alguna, una de las cosas más importantes es saber que no estamos solos, porque muchas veces en medio de una depresión profunda se cree que no tenemos a nadie, pero no es así, hay mucha gente pasando por eso, es más normal de lo que creemos, no se debe enfrentar en soledad, debemos hablar, compartir y buscar ayuda profesional”.

Incluso, destaca que con la obra comparten datos de lugares que brindan ayuda profesional 24 horas al día.

La corta temporada se lleva a cabo en la Sala Novo en el Teatro La Capilla que está ubicado en Madrid No.13 en la Col. Del Carmen Coyoacán los viernes a las 20:00 hasta el 25 de octubre