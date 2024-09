Llega al Auditorio Nacional el Latin American Tour “Sting 3.0”

El 7 de marzo de 2025

La Preventa Citibanamex es este 27 de septiembre

El artista ganador de 17 premios Grammy, STING, vuelve a sorprender con su gira mundial “STING 3.0”. Junto al virtuoso guitarrista y colaborador de muchos años, Dominic Miller, y el dinámico baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la banda interpretará los éxitos más electrizantes del repertorio de STING por toda Latinoamérica el próximo año, incluyendo la Ciudad de México el 7 de marzo de 2025 en el Auditorio Nacional.

La gira mundial “STING 3.0” comenzó en Europa este verano y recientemente inició su etapa por Norteamérica en el Fillmore de Detroit, MI, recibiendo excelentes críticas:

“Fue una de esas noches —intérpretes y actuaciones de clase mundial, en un espacio íntimo— de las que se habla durante años.” (Oakland Press).

“Fue el tipo de espectáculo que conectó los puntos artísticos más amplios, desde el material nítidamente sincopado de The Police hasta sus incursiones en el jazz en solitario, todo mientras mostraba el hilo conductor de su brillante composición.” (Detroit Free Press).

Conocido por su trabajo innovador como artista en solitario, frontman y compositor del grupo The Police, STING, dirigido por Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha empujado constantemente los límites de la innovación musical a lo largo de su ilustre carrera. “STING 3.0” Tour representa una nueva era dinámica que muestra selecciones de su vasto catálogo a través del lente urgente de un ajustado combo de tres piezas para inspirar su nueva canción “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, mezclada por el ingeniero Robert Orton, ganador de cuatro premios GRAMMY, esta canción se lanzó el 5 de septiembre en Cherrytree Music Company/Interscope Records.

“STING 3.0” LATIN AMERICAN TOUR 2025

14 de febrero: Río de Janeiro, BR – Farmasi Arena

16 de febrero: Sao Paulo, BR – Parque Ibirapuera

18 de febrero: Curitiba, BR – Pedreira Paulo Leminski

21 de febrero: Santiago, CL – Movistar Arena

23 de febrero: Buenos Aires, AR – Movistar Arena

26 de febrero: Lima, PE – Costa 21

28 de febrero: Cuenca, EC – Estadio Alejandro Serrano Aguilar

2 de marzo: Bogotá, CO – Movistar Arena

4 de marzo: Santo Domingo, DO – Mobile Arena

7 de marzo: Ciudad de México, MX – Auditorio Nacional.