Hostilidad política de Palacio Nacional y SAT contra Grupo Salinas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Todavía el Instituto Nacional Electoral, (INE) no tiene claro cómo sacará adelante la elección de jueces, ministros y magistrados y las campañas, en este caso, de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quieren como sea ocupar la presidencia del máximo órgano, se han vuelto feroces; una andanada de mentiras y críticas -muy al estilo lopezobradorista-, en la que el objetivo es terminar con el enemigo que, para el caso, son las empresas de Grupo Salinas que comanda Ricardo Salinas Pliego.

Tal es el caso de la flamante Loreta Ortiz Ahlf, una de las emisarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace unos días afirmó haber tenido ofrecimientos de parte de empresas de Salinas Pliego, antes de resolver uno de sus casos, lo cual es absolutamente falso y pone al descubierto el lado más político, cargado al morenismo, de la ministra encargada de hacerle el trabajo sucio a López Obrador, cuando hace ya varios meses, Ortiz Ahlf se pronunció en contra de la elección de magistrados, jueces y ministros, a la voz de que para llegar a la Corte se requiere de un perfil que no se alcanza en las urnas.

Era noviembre del año pasado, cuando acompañada por los también ministros de la SCJN, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), de Guadalajara, coincidieron los tres ministros en su rechazo a la elección de jueces, magistrados y ministros, porque se requiere de un perfil muy específico dentro de la abogacía. O sea, no cualquiera.

Loretta Ortiz incluso citó el caso de Estados Unidos, donde en algunas partes se elige a los jueces y lo consideró inadecuado y no necesariamente productivo. Sólo que ahora, al fragor de lo que es, sin duda, una adelantada, politizada y mentirosa campaña, la cuestionada ministra sufre de lo que podría llamarse amnesia circunstancial, de esas en la que se olvida lo que conviene.

La reacción de mentir de la ministra Loretta Ortiz responde a la conducta que ha tenido el oficialismo -especialmente Morena- ahora que López Obrador está a punto de irse físicamente de Palacio Nacional y si no, que le pregunten ni más ni menos que al flamante coordinador de la fracción parlamentaria del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, así como al presidente de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa, Gerardo Fernández Noroña.

Todo lo anterior deriva luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a recursos de Grupo Elektra por evidentes vicios de inconstitucionalidad “y porque responden al ejercicio de nuestros derechos como contribuyentes”, se explica en un comunicado en el que además se agrega un punto fundamental e importante que tiene que ver con que los ataques de López Obrador al Poder Judicial continúan en los últimos días de su mandato con el mismo frenesí con el que empezaron. O sea, ¿no quedó suficientemente a gusto una vez que sus legisladores aprobaron una de sus más destacadas ocurrencias?

Las empresas de Grupo Salinas, señalan, y no sin razón, que: “La Corte y su imparcialidad están, sin embargo, bajo ataque sistemático del señor Presidente, quien malinformado y engañado intencionalmente por sus colaboradores, ha expuesto en reiteradas ocasiones imprecisiones y falsedades sobre nuestros recursos a fin de presionar a los ministros de la SCJN”.

Con este tipo de actitudes del oficialismo, en el comunicado de referencia se subraya que, “con ello, el SAT sigue demostrando sus prejuicios, hostilidad política y oscuras intenciones frente a los temas que están vinculados a Grupo Salinas; poco les importa la ley, sólo buscan el rédito político y económico de sus cobros dobles e ilegales”.

Municiones

*** No puede ser una mera casualidad que a dos días de que se conmemoren 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, se hayan reunido quien gobernaba por aquellas épocas Guerrero, el entonces perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, ni más ni menos que con Lázaro Cárdenas Batel, ya en funciones de jefe de la Oficina de la Presidencia con Claudia Sheinbaum. Menos puede resultar otra casualidad que el encuentro se haya difundido por las redes sociales. Aguirre Rivero subió un mensaje: “Con Lázaro retomamos la conversación que iniciamos con un grupo de guerrerenses que impulsamos diversos proyectos que detonen en el desarrollo de nuestro estado, generen empleo para nuestros jóvenes y contribuyan a disminuir la violencia”. Es evidente que el nieto del general Cárdenas ya empieza a operar uno de los muchísimos asuntos que López Obrador le ha heredado a su sucesora y que son “una papa caliente”.

*** A propósito, la víspera de que se cumplan 10 años de un hecho que evidentemente no pudo resolver López Obrador, el Senado de la República, blindado con altas vallas y sin acceso por órdenes del senador plebeyo Fernández Noroña, se vio rodeado también por normalistas de Guerrero que llegaron en alrededor de 21 autobuses y lanzaron petardos a la sede legislativa, así que ya puede imaginarse cómo estarán mañana las calles del rumbo del centro en la Ciudad de México.

*** En varios espacios importantes se ha comentado lo desairada que va a estar la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a menos de una semana. En lo que representa un golpe, a este ya de por sí mermado evento, el gobierno español rechazó tajante la exclusión que hizo el oficialismo y los organizadores de dicho evento, del rey Felipe VI de la toma de posesión de Sheinbaum Pardo, por lo que comunicó que no enviará a ningún representante a dicho acto oficial. O sea, esta errada y llamada Cuarta Transformación invitó al gobierno español, pero al rey no, y esto se debe a que a inicios de su gestión, López Obrador exigió en una carta que le dictó su esposa Beatriz Gutiérrez, que precisamente el Rey de España se disculpara por los excesos que ese país cometió durante la Conquista, lo que nunca hizo el país Ibérico. Entonces, el tabasqueño pausó las relaciones diplomáticas pero eso no hizo mella alguna a España.

*** La “sensibilidad” de los sinaloenses está muy desarrollada, diría el inepto gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, porque continúa la violencia en Culiacán. Ayer, se desató el pánico en varias escuelas de la capital del estado, donde hubo balaceras y el gobernador, taaan campante. El 29 de septiembre se cumplen 493 años de la fundación de Culiacán y ya se canceló la feria con la que se iba a festejar este aniversario. El alcalde de la capital sinaloense, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que lo que sí se realizará, será la tradicional misa de Acción de Gracias en la iglesia de Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ¿a poco el flamante gobernador va a asistir?, porque con este clima de violencia creciente, ¿quién va a ir a la misa?

