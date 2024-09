Sony Music descubre tema inédito de José José

“El Príncipe” sigue vivo

“Ya No Pienso En Ti” ya está disponible en Spotify Singles

El legado de José José ha acompañado la vida de millones. El cariño de su gente ha rebasado cualquier barrera y como cada 28 de septiembre –aniversario luctuoso de El Príncipe– sus fanáticos en todo el mundo lo recuerdan. Pero este 2024 es especial, debido a que Sony Music México, ha dado a conocer, por medio de un lanzamiento de Spotify Singles, “Ya No Pienso en Ti”, una pieza totalmente inédita del artista.

“Fue un momento mágico”, cuenta Edson R. Heredia, Ingeniero musical de Sony Music que, trabajando en el respaldo y digitalización de cintas, encontró una canción con una letra y melodía que nunca había escuchado. La duda siguió y junto a un ejecutivo que trabajó con José José estando en Sony Music se dio a la tarea de investigar sobre el tema grabado el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra.

La ingeniería de audio original está acreditada a David Hunt, mientras que la dirección musical está a cargo del productor y arreglista Tom Parker. Para la nueva mezcla, el tema fue trabajado por Edson R. Heredia –ingeniero de múltiples álbumes ganadores al Latin GRAMMY® y GRAMMY®– y –Memo Gil –7 veces ganador del Latin GRAMMY®.

El resultado del trabajo de rescate es puramente José José, con la voz del cantante en uno de sus mejores puntos y con el entrañable momento en que millones lo seguimos pensando día a día.

Sobre este extraordinario encuentro Fernando Hernández –ejecutivo y figura clave en la historia de José José compartió “Durante los diez años que me permitió la vida estar en la compañía ARIOLA, José José me demostró lo profesional que era, y su inmenso talento como uno de los cantantes mexicanos más importantes del siglo pasado, el público puede comprobarlo en la producción de este tema, bajo la dirección del productor, y arreglista Tom Parker”. Actualmente “Ya No Pienso en Ti” es una exclusiva de Spotify, formando parte de su marca Spotify Singles con la que enfoca lanzamientos especiales de artistas alrededor del mundo.