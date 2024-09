Seis años

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Termina un sexenio de uno de los gobiernos más polémicos de la historia de México. Habrá quien diga, sobre todo los que reciben apoyos, que ha sido el mejor de la historia. Muy lejos de ello, pero es justo aceptar cosas que si hizo bien.

Sin duda, la forma de comunicarse con el pueblo “sabio”, como dice AMLO, desde su pulpito mañanero, fue una de las acciones que le resultó muy bien. Todas las mañanas, el Presidente López Obrador tocaba los temas de prioridad para él y su gobierno. Daba órdenes disfrazadas de comentarios y opiniones. Conectaba con su público y mandaba mensajes a los adversarios, con comentarios siempre adversos, amenazantes en ocasiones y hasta burlones.

Las mañaneras se convirtieron en la forma de gobierno más eficaz para él y en el instrumento ideal para hacer campaña electoral permanente. Sí supo hacer su campaña electoral permanente, mientras la posición sólo lo veía y cuando mucho lo criticaba, pero hasta ahí. Desde ahí construyó su fortaleza. La mañanera se convirtió en plática obligada en las casas. Tal cosa lo dijo en la mañanera ayer.

Los temas de política nacional como finanzas, economía, el gasto desmesurado en las obras, salud, educación, deuda externa, no nos fue bien. Lo más acertado es el tipo de cambio. Muchas promesas se quedan pendientes. No regresó el Ejército a los cuarteles, no tuvimos un sistema de salud digno y muchos menos como Dinamarca; desmanteló el sistema de salud, las escuelas de tiempo completo, el rezago educativo aumentó entre los niños de primaria y secundaria. Sus programas sociales y de ayuda a los jóvenes sólo fue una fábrica de mediocres, que prefirieron estirar la mano y recibir dinero, que hacer un esfuerzo para emprender. Les dio el pescado, pero no les enseñó a pescar.

Ahora, en su última semana de gobierno, AMLO tendrá giras acompañado de Claudia Sheinbaum, a quien no la ha dejado dedicarse al ciento por ciento a los asuntos propios de su tiempo, que seguramente son muchos, y la llevó por todo el país para mostrarle lo popular que es y que no se le olvide. Un mensaje sutil como acostumbra.

La Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, se quedará por lo pronto en su puesto. Lo anterior ante los rumores que surgieron sobre su salida de la FGR este fin de semana.

A pregunta expresa sobre el futuro del Fiscal General, Sheinbaum explicó que Gertz Manero está de acuerdo con establecer una coordinación y se están poniendo de acuerdo para fortalecer la coordinación en el gabinete de seguridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y catalogó de buena reunión, antes de viajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a Matamoros, Tamaulipas.

El gobierno del socialista de España, encabezado por Pedro Sánchez, considera inaceptable que no se haya invitado al rey Felipe VI a la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre en la Ciudad de México, por lo que ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel, comunicó la cancillería del país europeo. La pregunta es: ¿Qué pasó?

Otra vez

Acapulco volvió a sufrir el impacto de un huracán, pero en esta ocasión sí hubo aviso a los ciudadanos y fue de categoría 3 muchos menos violento que “Otis”. Sin embargo, las pérdidas económicas por el impacto del huracán “John” en Acapulco, Guerrero, se calculan en cifras cercanas a los tres mil y mil 500 millones de pesos, informó el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo local, Alejandro Martínez Sidney. Destacó que el fenómeno que tocó tierra en Marquelia, Guerrero, con categoría 3, tiene en alerta también a Oaxaca.

Afectará aproximadamente 63 mil unidades económicas de servicios turísticos y180 mil empleos. Esto representa un golpe devastador para la economía local, sobre todo porque se acerca la temporada alta de turismo de fin de año, que ya se reflejó con cancelaciones de eventos y reservas a hoteles y restaurantes.

Apuntes

Ayer miércoles, y luego de ocho horas de debate en el Senado de la República, Morena con sus aliados del PT y PVEM, con 86 votos, aprobaron la reforma con la que la Guardia Nacional pasa a Sedena. El formalismo para militarizar al país y el Ejército seguirá en las calles y no en los cuarteles, como se prometió.. La oposición no quitó el dedo del renglón e insistió en que la reforma a 12 artículos de la Constitución desembocaría en la militarización de la República, pero Morena lo negó una y otra vez. Antes de solicitar licencia para asumir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch subió por primera vez a la tribuna para alegar en favor de la “continuidad” que necesita la Guardia Nacional.

“No hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad. Llevamos muchos sexenios cambiando de instituciones de seguridad pública”, argumentó el “súper policía”, como lo llamó la priista Carolina Viggiano. Y a tono con sus correligionarios, Harfuch aseguró que no existirá “militarización alguna”.

García Harfuch nos ha demostrado que es un buen policía y que sin duda es uno de los elementos importantes en el gabinete de Claudia.

El lunes por la noche, AMLO declaró área natural más de 53 mil hectáreas, que abarcan porciones de los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo. La zona declarada Área Natural Protegida (ANP) prohíbe “realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, a lo que se refiere la Ley de Minería” y “abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción”. Otro golpe a la inversión. Así las cosas, hasta pronto.

