AMLO niega expropiación de la minera Calica en Solidaridad

Tras declaración área natural protegida

Este conflicto jurídico será parte de su herencia a la siguiente administración

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la declaración de área natural protegida de más de 53 mil hectáreas, entre las que se incluye el terreno de la empresa estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen, no se trata de una de expropiación.

El mandatario dijo que este conflicto jurídico con Vulcan es parte de su herencia que deja a la entrante administración de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, y que se s a fin de e proteger el territorio nacional y sus recursos.

Asimismo, recordó que intentaron llegar a un acuerdo con la empresa para que el gobierno federal pagara el costo del área en que operaban para la explotación y extracción de materiales para después exportarlos a Estados Unidos, no obstante, no se concretó.

En este punto comentó: “Ni modo que vamos a permitir que destruyan nuestro territorio, además buscamos con ellos llegar a un acuerdo, ofrecimos que se les compraba su parte, se hizo un avalúo y siempre la prepotencia, no entendiendo que México es un país independiente soberano. No hay expropiación es una declaratoria de área natural protegida, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales.

“¿Qué no hay bancos de materiales en Estados Unidos? ¿No tienen allá territorio suficiente? Es como el doble o el triple de nuestro territorio ¿Por qué venir aquí y valerse de la corrupción que imperaba? Es la declaratoria de una reserva natural de más de 50 mil hectáreas o aproximadamente, y ahí incluye estas como 2 mil hectáreas, pero es proteger”, señaló.

Cabe recordar que el decreto publicado el ç lunes 23 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación invoca el artículo cuarto constitucional que establece que “toda persona tienen derecho a un ambiente para su desarrollo y bienestar”; y el artículo 27, párrafo tercero: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Finalmente, López Obrador había recordó que ya se había advertido que tomarían acciones y convertiría la mina Calica en reserva natural luego de haber fracasado el diálogo con la empresa estadounidense. El conflicto entre el gobierno mexicano y la empresa estadounidense Vulcan Materials ha escalado significativamente en los últimos meses, atrayendo la atención internacional y generando tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Antecedentes del conflicto

Vulcan Materials, a través de su filial Calica, ha operado en la región de Quintana Roo, México, desde hace décadas, extrayendo piedra caliza para exportarla a Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno mexicano ha acusado a la empresa de causar daños ambientales significativos en la región.

En respuesta a estas acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró el área donde opera Calica como una Área Natural Protegida (ANP), bajo el decreto publicado el 23 de septiembre de 2024. Esta acción prohíbe actividades como la extracción de materiales pétreos, afectando directamente las operaciones de Vulcan Materials.

La empresa estadounidense ha calificado esta medida como una “expropiación de facto” y una violación de los compromisos asumidos por México en tratados comerciales internacionales, incluyendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Y ha anunciado que utilizará todas las vías legales disponibles para defender sus derechos y buscará una compensación por más de 1,500 millones de dólares.

El conflicto ha generado preocupación en Estados Unidos, donde senadores demócratas y republicanos han presentado iniciativas para imponer sanciones a México si la expropiación se concreta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha expresado su preocupación por el impacto negativo que este conflicto podría tener en las inversiones futuras en México.

El desenlace de este conflicto aún es incierto. Mientras Vulcan Materials se prepara para una batalla legal prolongada, el gobierno mexicano mantiene su postura firme en la protección del medio ambiente.