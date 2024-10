La inseguridad, junto con el “cobro de piso” en casi todos los sectores de la producción, desde el turismo hasta el campo mexicano, la salud y el empleo, junto con la inversión nacional y extranjera, preocupan de manera extraordinaria a la población mexicana.

Agencias de viajes, hoteleros y demás prestadores de servicios de la industria sin chimenea, reportan bajas notables, sobre todo de visitantes del extranjero, que hoy consideran a nuestro país peligroso para viajar.

Cancún, la joya de la corona turística del país, tiene una baja de visitantes que preocupa. No basta decir que no pasa nada y que es culpa de los medios que exageran y dramatizan la situación.

La baja del turismo genera desempleo y a su vez delincuencia, pues la gente que no tiene trabajo tiene que comer y llevar algo a su familia.

Agregue usted la famita que se nos hace en todos los medios de difusión a nivel mundial.

De México se habla en el extranjero de pura nota roja, al tiempo que se dejó de hacer promoción de nuestros principales destinos turísticos.

Un verdadero desastre

Los náuticos y hoteleros de Cancún dicen que es Migración y Aduanas del aeropuerto local, junto con la jauría de pelafustanes que acosan al turismo ofreciendo dejadas de taxi de cien dólares como mínimo.

Si usted se apergata, como dicen en Monterrey, los taxistas le cobran de mil pesos para arriba por sacarlo de la zona hotelera, pues de la Riviera Maya la salida en auto de alquiler cuesta como mínimo cien dólares.

Va a costar mucho trabajo cambiar la cara de nuestros destinos turísticos para atraer visitantes del extranjero que tengan poder adquisitivo.

Hoy, los turistas de buen nivel prefieren la tranquilidad de un crucero o bien de algunas Islas del Caribe como Aruba que son una delicia, por seguras y limpias.

Vaya usted a Playa del Carmen una tarde-noche para que vea como se oferta a cualquier mortal que pasa droga en todas sus modalidades.

Dicen que el fentanilo ya entró fuerte a Tulum, Playa o Cancún, pero de esto las autoridades de los tres niveles de gobierno dicen que no cuentan con datos preciosos.

Y si nos vamos a la zona del Bajío las zonas agrícolas de Aguacate y limón son obligadas a pagar piso por kilo o caja de producción lo que encarece al doble el precio de estos productos.

En fin, con negar la realidad de cómo la delincuencia cogobierna en México, no se resuelve nada.

Esto lo sabe el pueblo de México que tiene las esperanzas puestas en la presidencia de Claudia Sheinbaum para que mejoren las cosas.

Habrá que esperar los primeros cien días de su gobierno para ver con certeza “de qué lado masca la iguana”

