Nuevas temporadas, nuevos episodios llegan a History

“La historia hecha entretenimiento”

Gigantes de la comida, Hombres de montaña, Lo mejor de El precio de la historia y más

History Channel México continúa sorprendiendo a su audienciaa con una programación variada y educativa. Este mes, el canal presenta una serie de estrenos que prometen capturar la atención de los amantes de la historia y la cultura. A continuación, se detallan algunos de los estrenos más esperados.

NUEVOS EPISODIOS DE GIGANTES DE LA COMIDA (THE FOOD THAT BUILT THE WORLD S5) MARTES 01 DE OCT, 21:50 HRS MEX: Este show ​​nos muestra la fascinante historia detrás de algunas de las marcas de alimentos más grandes y queridas del planeta. En la temporada 3 nos sumergimos en las rivalidades de los visionarios detrás de Subway y Blimpie, Carvel y Dairy Queen, Dunkin Donuts y Krispy Kreme. ¡Y mucho más!

LEYENDAS DE LA LONCHERA (#55 LUNCHBOX LEGENDS) MARTES 01 MEX: Antes de los 60’, el almuerzo era una comida aburrida más para los niños. Pero tres visionarios tomaron cartas en el asunto para crear los favoritos de la hora del almuerzo: desde sándwiches hasta snacks de frutas. Y un almuerzo empaquetado se ha convertido en un básico del supermercado.

NUEVA TEMPORADA DE HOMBRES DE MONTAÑA (MOUNTAIN MEN S12)

MIERCOLES, 21:50 HRS MEX: En Estados Unidos todavía existen hombres y mujeres que se ganan la vida trabajando la tierra y cazando animales. Su propia supervivencia depende de sus habilidades para obtener sustento para pasar el invierno en medio de las montañas Apalaches, en Alaska y hasta en el desierto.

IRROMPIBLE (#157 UNBREAKABLE) MIERCOLES 02 MEX: Mientras Eustace caza carne de invierno al amanecer, Jake persigue a un ciervo con arco y flecha. Ray sigue a los alces sobre la nieve profunda y pasa una noche helada en la montaña. Además, Aron transporta sus suministros por un sendero traicionero. ¿Podrá atravesar el último tramo a salvo?

NUEVOS EPISODIOS DE CÓMO WALT DISNEY CAMBIÓ EL MUNDO (HOW DISNEY BUILT THE WORLD) JUEVES, 20:10 HRS MEX: En esta serie realizamos un viaje en el tiempo cargado de nostalgia y exploramos la historia del genio innovador detrás de una de las marcas más icónicas de la historia. ¿Cómo fue que Disney se convirtió en lo que es hoy? ¿Y cuál fue su impacto transformador en el mundo?

CREANDO UN NUEVO MUNDO (#05 CREATING A NEW WORLD) JUEVES 03 MEX: Contra todo pronóstico, Disney transforma un terreno repleto de pantanos fangosos de Florida en el parque temático más grande y visitado del mundo. Tras superar tragedias personales, lo que comenzó en secreto como “Proyecto X”, se convirtió en un triunfo de la imaginación y la tecnología de Walt Disney.

NUEVA TEMPORADA GRANDES MISTERIOS DE LA HISTORIA (HISTORY’S GREATEST MYSTERIES S5) VIERNES, 21:50 HRS MEX: El reconocido ganador del premio Emmy® Laurence Fishburne, nos revela nuevos hallazgos sobre algunos de los mayores misterios de todos los tiempos: desde el barco de hielo de Shackleton y el hundimiento del Titanic, hasta el asesinato de Lincoln y los secretos ocultos de Roswell.

EL TESORO DEL CAPITÁN KIDD (#47 CAPTAIN KIDD’S TREASURE) VIERNES 04 MEX: En uno de los más grandes misterios de la era dorada de la piratería, el Capitán William Kidd asalta un barco en el año 1698 y se apodera de sus invaluables tesoros… Pero cuando finalmente es atrapado y ahorcado, Kidd se niega a revelar dónde escondió el botín. ¿Dónde se encuentra ahora?

NUEVOS EPISODIOS LA EVIDENCIA ESTÁ ENTRE NOSOTROS: SECRETOS MILITARES (THE PROOF IS OUT THERE: MILITARY MYSTERIES) VIERNES, 21:00 HRS MEX: La guerra crea objetos, sonidos e imágenes imborrables. Y cada uno de ellos cuenta una historia fascinante y desconocida: desde armas secretas y batallas perdidas, hasta tácticas y estrategias ocultas. Este programa ilumina los secretos ocultos por la niebla de la guerra.

EXPLOSIÓN DEL BUQUE DE BATALLA Y DELFINES COMO ARMAS SECRETAS (#03 CURIOUS CASE OF MAJOR LOGAN, THE LOST COSMONAUT, BATTLESHIP EXPLOSION, DOLPHINS AS SECRET WEAPONS) VIERNES 04 MEX: Los veteranos Reyes y Adkins analizan: ¿Qué le sucedió a un piloto de la Guerra de Corea desaparecido? ¿Si acaso una extraña grabación prueba el encubrimiento de la muerte de la primera cosmonauta femenina por parte de los rusos? ¿Y si EE.UU. está entrenando delfines… para matar?

NUEVOS EPISODIOS EL SECRETO DE SKINWALKER (THE SECRET OF SKINWALKER RANCH S5) LUNES, 21:50 HRS MEX: El equipo utiliza tecnología de vigilancia de punta para documentar los picos de energía y radiación anómalos que ocurren mientras se realizan experimentos que estimulan la aparición de múltiples Fenómenos Aéreos no Identificados en los cielos del Rancho Skinwalker. ¿Acaso alguien vigila al equipo?

TELETRANSPORTÁNDOSE (#50 BEAMING UP) LUNES 07 SUR – MEX: Gracias al uso del radar de penetración, los miembros del equipo continúan con las perforaciones en la Mesa en busca del enorme objeto metálico que podría estar oculto bajo la tierra. Pero los científicos se llevan una sorpresa cuando descubren lo que hay allí. ¿De qué se trata?

NUEVOS EPISODIOS INEXPLICABLE: MISTERIOS DEL UNIVERSO CON WILLIAM SHATNER (THE UNXPLAINED: MYSTERIES OF THE UNIVERSE) LUNES, 21:00 HRS MEX: Este show nos muestra qué hay detrás de los eventos más extraños, raros y misteriosos que han ocurrido a través de la historia. Mediante la opinión de los mejores científicos y expertos, investigaciones in situ y entrevistas con aquellos que los presenciaron de primera mano, descubrimos la verdad.

PELIGROS DEL ESPACIO (#03 DANGERS FROM SPACE) LUNES 07 SUR – MEX // JUEVES 10 NORTE: Desde asteroides masivos y ráfagas mortales de radiación hasta virus alienígenas microscópicos, cada uno de estos peligros cósmicos podría acabar con la civilización humana. ¿Acaso estamos preparados para las calamidades que podrían estar acercándose a nosotros? ¿O ya estamos condenados?

NUEVOS EPISODIOS LO MEJOR DE EL PRECIO DE LA HISTORIA (BEST OF PAWN STARS S25) DOMINGO, 21:00 HRS MEX: 3 generaciones de la familia Harrison: el abuelo Richard, el hijo Rick y el nieto Corey, manejan una casa de empeño en Las Vegas. Entre enfrentamientos y camaradería, esta familia utiliza sus habilidades para evaluar cuidadosamente el valor de cada artículo histórico que pisa la tienda.

EL PRECIO DEL TIEMPO (#109 PAWN THE TEST OF TIME) DOMINGO 06 MEX: Rick examina un reloj cucú hecho a mano de los años 1800. ¿Logrará llegar a un buen precio? Más tarde, un vendedor llega con un espejo Rolex vintage y pide 10 mil dólares por él. Además, Corey analiza un probador de presión de agua Rolex y Chumlee es sorprendido haciendo trampa para llegar tarde.

NUEVOS EPISODIOS LO MEJOR DE CAZADORES DE TESOROS (AMERICAN PICKERS BEST OF S20) DOMINGO, 22:45 HRS MEX: En pequeños pueblos a lo largo de carreteras secundarias de EE.UU. valiosas reliquias esperan a ser descubiertas entre pilas de basura, enterradas en graneros o apiladas en garajes. Mike y Frank son expertos en encontrar objetos de valor histórico o coleccionable mientras recorren el país.

ESTE VS OESTE: ¿CUÁLES SON LOS MEJORES TESOROS? (#173 EAST VS WEST: WHICH PICKS ARE BEST?) DOMINGO 06 MEX: Desde las playas de California hasta las concurridas calles de la ciudad de Nueva York, Mike y Frank viajan de costa a costa. Se trata de la Costa Este contra la Costa Oeste. ¡Descubre cuáles son las mejores opciones!