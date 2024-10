Ni el último día de su mandato, AMLO se dignó a recibir a madres buscadoras

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como desde el inicio de su gobierno, el sector empresarial agrupado en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se comportó muy benévola con el gobierno del Presidente (ahora ya ex) al definirlo como de claroscuros.

El calificativo fue utilizado por ese organismo patronal desde el arranque de la administración del político tabasqueño y lo mantuvo casi invariable durante los últimos cinco años y diez meses, aunque en algunas ocasiones, por periodos muy breves, elevó el tono de sus argumentos.

Por ejemplo, en diciembre 2023 al Confederación Patronal calificó de “regresión autoritaria” la propuesta del inquilino (hasta ayer) de Palacio Nacional para desaparecer organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En esa oportunidad, por medio de un comunicado, la Coparmex expresó su “preocupación y desacuerdo”, con la propuesta del mandatario mexicano y advirtió: “Seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento”, ya que son pilares “fundamentales”, para el equilibrio de poderes en el país y garantizan los derechos de las personas.

La Coparmex aseguró que dichas instituciones sí sirven a la sociedad, pues garantizan el derecho a la transparencia de las acciones del gobierno, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones en diferentes temas.

Pero no siempre se comportó así el organismo patronal, sino que buscó evitar una confrontación directa con el régimen de la llamada Cuarta Transformación.

Por ejemplo, al término de los primeros cien días de gobierno del cacique de Morena, la Coparmex empezó con la utilización del término claroscuros, aunque, eso sí, advirtió que al inicio del mandato de López Obrador predominaron los errores sobre los aciertos.

Entonces, bajo la presidencia de Gustavo de Hoyos Walther, el sindicato patronal apuntó que entre los aspectos positivos de la administración López Obrador se destacan las acciones de austeridad y la presentación de un presupuesto de egresos equilibrado.

En cambio, señaló que el todavía joven gobierno, en materia económica, “arrancó mal, muy mal, pues el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México —la obra de infraestructura más importante del país— fue cancelada a través de mecanismos pseudodemocráticos que sentaron un muy mal precedente para la inversión, privaron a México de tener un polo de desarrollo económico de enorme potencial y, por desgracia, generaron costos financieros que todos los mexicanos estaremos pagando durante años, sin recibir nada a cambio”.

También en noviembre de 2020, la Coparmex, todavía presidida por De Hoyos, al calificar como una “traición” la propuesta para eliminar la subcontratación, conocida como outsourcing, que fue anunciada por el presidente de México sin negociar con los empresarios.

No obstante, los patrones insistieron en utilizar el calificativo de claroscuros.

El 2 de septiembre de 2022, un día después de uno de los tantos “informes” del político a Macuspana, la Coparmex, ya bajo la presidencia José Medina Mora Icaza, consideró que persisten los “claroscuros” en el gobierno federal, pues si bien hay avances en el enfoque hacia los más pobres, acuerdos en materia laboral, incrementos al salario mínimo y que se mantengan abiertos los puentes de diálogo, hay retos que deben ser atendidos con urgencia como los altos índices de inseguridad, así como la incertidumbre económica y que no se respeten los acuerdos, pues esto inhibe las inversiones y frena el desarrollo del país.

“Otro de los aspectos positivos que percibimos es el de austeridad; no obstante, creemos que la austeridad no es sólo dejar de tener gastos superfluos, sino ejercer los recursos con responsabilidad, en aquello que tiene sentido. Ese es el mejor uso de los recursos. Coincidimos también en que debe existir un combate frontal a la corrupción, aunque persisten casos como en la construcción del Aeropuerto de Texcoco donde se señaló que existían actos de corrupción y estos no fueron probados”, dijo.

En los últimos días, al menudear los balances de lo realizado y dejado de hacer por parte de López Obrador, el organismo patronal insistió en definirlo de la misma forma, aunque sin dejar de hacer recuento de los aspectos negativos.

“Caracterizado por sus claroscuros, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó avances el algunas áreas, pero registró más retrocesos en áreas sensibles como la salud, educación y seguridad donde lo más polémico es el riesgo de un país polarizado y militarizado so pretexto de combate a la inseguridad derivado de la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena”, indicó la Coparmex.

En su balance, el sindicato patronal señaló que el crecimiento económico promedio durante estos seis años ha sido el más bajo desde la década de los 80, con un crecimiento promedio anual cercano al 1%, lo cual está lejos de las metas planteadas al inicio del sexenio. (Es de recordar que el líder de Morena ofreció un crecimiento de entre 4 y 6 por ciento anual).

La declaración de la Coparmex advierte, además, que el clima político del país se ha caracterizado por una creciente polarización, lo que no solo afecta la cohesión social, sino que dificulta la gobernanza y la toma de decisiones con base en el consenso.

Al destacar que su análisis se basa en cifras oficiales, datos públicos y la realidad que enfrentamos en diferentes áreas de la vida nacional, la organización refiere el “debilitamiento de las finanzas públicas” provocado por el gasto público por los programas sociales y obras prioritarias como el Tren Maya, Dos Bocas, y el AIFA, lo que ha llevado a un déficit de 5.9% del PIB, el más alto en dos décadas.

El análisis patronal también destaca que este sexenio ha sido “el más violento de la historia” y la seguridad sigue siendo el mayor reto del país.

“El actual sexenio fue el más violento en la historia de México, con más de 191 mil homicidios y 51 mil personas desaparecidas. La violencia ha permeado en todos los niveles, afectando no solo la seguridad de las familias, sino también el desarrollo económico y social del país”, concluye Coparmex.

Por otro lado, admite que se logró reducir en casi 5 por ciento la pobreza pero va acompañada de un preocupante incremento en las carencias sociales como el grave retroceso en el acceso a servicios de salud de más de 30 millones de mexicanos.

Entre 2018 y 2022, , indicó, el número de mexicanos sin acceso a la salud se duplicó, pasando de 20.1 millones a 50.4 millones.

Con todo, AMLO se va complacido, “misión cumplida”, aseguró

Después de una última mañanera, en la que de nueva cuenta se dio por satisfecho por lo realizado durante su administración y, sin responder preguntas, López Obrador se despidió con un: “misión cumplida”.

Eso sí, aprovechó su estancia en Palacio Nacional hasta el último minuto, Por ejemplo, a pesar de su rechazo a las reuniones internacionales, ayer olvidó por un momento su argumento de que “la mejor política exterior es la política interior”, se concedió el privilegio de encabezar una comida con los invitados a la ceremonia de toma protesta de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Después del agasajo sale de Palacio Nacional rumbo a su casa en Tlalpan y atrás quedó el Tsuru, esta vez salió en moderna camioneta.

De esta manera, no tuvo oportunidad (o no quiso tenerla) de ver a la dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, quiien con su presencia desmintió lo afirmado por el político de Macuspana de haber recibido a todas las personas que lo buscaron.

La señora Flores, durante meses, se plantó sin éxito frente a Palacio Nacional para pedirle al jefe de la llamada Cuarta Transformación una entrevista a fin de exponerle la tragedia de las familias de los miles de desaparecidos.

Cecilia Flores denunció que el saliente mandatario ni en su último día de gobierno la quiso escuchar ni recibir.

La madre buscadora portaba una manta que simulaba una ficha de búsqueda de personas desaparecidas con la foto y datos de AMLO, al tiempo que exclamaba: “¡Llevo seis años buscándolo!”.

