¡Que te vaya bien Claudia!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Si te va bien, le irá bien a nuestro México

AMLO deja un legado de destrucción

Economía, deteriorada y estancada

¿Una reforma fiscal está a la vista?

Inseguridad, el pasivo difícil de pelear

AMLO deja su ego en Palacio Nacional

Amazon le gana a Google en Querétaro

Un pueblo desgraciado hace los grandes artistas

Alfred de Musset (1810-1857) Poeta francés

Hoy desperté con la esperanza de un futuro mejor. Con la esperanza de un país que pueda crecer, armónicamente para dar oportunidades a todos; donde se distribuya la riqueza y no la miseria; donde los servicios que proporcione el gobierno sean dignos de un pueblo, como el nuestro, que es trabajador, sacrificado y noble; donde la justicia sea pareja para todos, y en donde no haya ventajas para el gobierno sobre el ciudadano; donde haya salud, digna con medicinas y estudios; donde la educación prepare, sin dogmas ideológicos, a nuestras futuras generaciones, sobre todo en carreras que son productivas que les proporcionen empleo y comida; un mundo ideal.

Yo sé que hay momentos en que los seres humanos somos soñadores. Sin embargo, yo quiero esto y mucho más para mi México amado.

Mi patria ha sido destrozada por sus gobernantes. Ejemplos sobran, donde la corrupción es la premisa de gobierno.

Además de la corrupción, la mayoría convivimos con la criminalidad y la falta de estado de derecho. Donde manda el que blande un arma y la usa con impunidad, sobre aquellos que respetan la ley, el orden y el respeto a las instituciones.

Hoy, Claudia Sheinbaum se convierte en Presidenta de la República, al protestar ante el Poder Legislativo y Judicial. A diferencia de López Obrador, es una mujer de ciencia, preparada y que ha vivido en otros países que le servirán de referencia para el desarrollo de políticas públicas en México.

En lo personal, siempre que llega un nuevo Presidente, doy un voto de confianza, como un ciudadano más, a Claudia.

Sé que debe enfrentar una reestructura económica para fortalecer las finanzas públicas del país, que López dejó deterioradas. De lo contrario, el próximo año sufriremos condiciones deplorables en el bienestar de todos; pobres y ricos.

El deterioro económico que dejó López Obrador causa indignación. Pareciera que, en su afán de ser famoso, rico y poderoso, con odio al pueblo que desea superarse y mejorar en todos los sentidos de sus vidas, deja un déficit fiscal que estaba oculto, además del déficit comercial enmarcado de una disminución de inversión extranjera directa, aquella que va a los empleos.

Deja un dólar subvaluado ante el peso y, por si fuera poco, el déficit presupuestal es grave. Al mismo tiempo, el Banco de México permitió la sobreimpresión de billetes lo que impide disminuir la inflación que pega, fundamentalmente, a los más pobres.

No la tendrá fácil Claudia. Necesitará una reforma fiscal y, con ello, un incremento de impuestos, para cubrir todas las demandas financieras que exige el cumplimiento de los programas sociales que hereda de López Obrador.

En lo político, tendrá que lidiar con las filias y fobias del tabasqueño, que hacérselas suyas. Por ejemplo, habla que no se va a ir inmediatamente a su rancho, La Chingada, en Palenque, por razones logísticas. ¿Se le olvidó hacer la mudanza en tiempo y forma? ¿Será tan grande el menaje de su humilde casa que ni cien soldados lo pueden poner en un camión y llevársela a Chiapas?

La verdadera historia atrás de esto es muy simple: Andrés tiene miedo de las consecuencias del conflicto entre “Mayitos” y “Chapitos” en Sinaloa. La logística de seguridad podría llevar mucho tiempo, así que tendrían que compartir departamentos en Palacio Nacional, Claudia y Andrés.

El rancho de AMLO cuenta con una barda con un diámetro superior a los 5 km. Ese frente es difícil de cubrir. Incluso, para los servicios más sofisticados de seguridad de la Secretaría de Defensa Nacional, ya que debería tener cuando menos unos 200 soldados para evitar que alguien pueda filtrarse a la casa donde dice Andrés que quiere vivir.

Además, mantener ese rancho es difícil con los 150,000 pesos mensuales de la pensión que tendría él ahora ex presidente, ya que la seguridad, el mantenimiento del personal y los gastos superarían los 5 millones de pesos mensuales. Quizá sean los ahorros de sus abuelitos, maternos de allá en España, o de sus hijos, o de sus familiares pegados a la ubre presupuestal. Lo único cierto es que es una cantidad espectacular. Eso sin contar otros lujillos pequeños como su lujosa colección de relojes, que viene nutriendo desde los días los pozos petroleros de Tabasco.

Pero, el paso más importante que deja AMLO a Claudia, es la inseguridad. Ésta, día a día crece de la mano de la impunidad y la corrupción. Difícil lograr apaciguar al país.

La verdad, y lo digo con sinceridad, espero que a Claudia le vaya bien para que le vaya bien a México.

PODEROSOS CABALLEROS.

DEJA SU EGO AMLO: A López Obrador sólo le interesan sus caprichos y berrinches. Los intereses de los mexicanos, están al margen. México tiene con España, liga económica, políticas y familiares. Los rollos sesenteros de la afrenta de los españoles a México, por la conquista, es una fantasía animada, una pesadilla de opio, de los socialistas que hablan de respeto a las étnicas, pero las usan con fines electorales. Con España tenemos intereses turísticos y de energía. Mexicanos, allá, tienen inversiones importantes. Es más, como dato: mientras López repudia al rey Felipe VI, en Cuba, Díaz-Canel lo reconoce con honores. Por si fuera poco, Andrés suelta su perorata: “España está faltando al respeto a la Presidenta Electa tras sugerir que la decisión de no invitar a la monarquía de ese país, fue una situación política, insinuando que fue una decisión personal, como si ella fuera manipulable. Fue decisión de ella y cuando supe de su postura la respaldé… Ojalá que antes de opinar piensen que en México se está llevando a cabo una transformación pacífica, pero profunda, que arranca de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios, el clasismo, el racismo… Ojalá que poco a poco comprendan que somos un país libre y soberano que no somos tierra de conquista de nadie… bla, bla, bla…” Luego añade: “No quiero que sientan que hay un vacío cuando me vaya, porque llega Claudia, y dejo en claro que no soy un conservador y cuando digo que me voy es porque me voy, no quiere ser caudillo ni líder moral ni jefe máximo…” Ojalá y así sea Andrés. Lo que hayas hecho, como sea, daño o beneficio, hecho está. Ya es hora que desaparezcas de la vida política. Ya dejaste a tu hijo en Morena. ¿Qué más quieres?

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

AMAZON VS. GOOGLE: Querétaro, la entidad que gobierna Mauricio Kuri, recibió una inversión de 5 mil millones de dólares de Amazon Web Services, lo que la convierte en el hub digital para México y América Latina. La infraestructura de la empresa que lidera en el país, Pedro Huerta, quedará instalada a principios del 2025. Así, Amazon deja atrás a Google Cloud, que en 2022, había prometido una inversión que nunca llegó.

