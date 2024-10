Kamala Harris subraya su compromiso con la legalización de la cannabis

Responde a Donald Trump sobre su identidad racial

“Tengo claro quién soy y si alguien más no lo tiene, necesita pasar por su terapia”, afirma la candidata demócrata



Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, respondió a cuestionamientos de Donald Trump sobre su identidad racial, el valor que le da a la salud mental y su apoyo a la legalización de la marihuana con las ex estrellas de la NBA, Stephen Jackson y Matt Barnes, en un podcast emitido el lunes.

Harris fue entrevistada por los dos ex jugadores profesionales de baloncesto en su casa de Washington para su podcast, “All the Smoke”, en un momento en que su campaña intenta llegar a más hombres, especialmente negros, entre los que las encuestas muestran apoyo aTrump.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 21 y el 28 de agosto, el 41% de los hombres encuestados dijeron que votarían a Harris si las elecciones se celebraran inmediatamente, frente al 47% que dijo que respaldaría a Trump.

Barnes aludió a la confusión de Trump sobre la identidad racial de Harris cuando le preguntó qué le parecía que “la gente cuestionara su identidad”. Harris es hija de madre india y padre jamaicano.

“Tengo muy claro quién soy y si alguien más no lo tiene, necesita pasar por su propio nivel de terapia, ese no es mi problema”, dijo. Harris reiteró una opinión que había expresado antes de convertirse en candidata presidencial de los demócratas en julio, según la cual el cannabis debería despenalizarse, citando el impacto desproporcionado que la criminalización de la marihuana ha tenido en la población negra.

“Sabemos históricamente lo que eso ha significado y quién ha ido a la cárcel”, dijo.

Harris también habló de los estigmas en torno a la búsqueda de ayuda para la salud mental, y dijo que ella protege la suya con ejercicio diario, cocinar y no leer la sección de comentarios en las redes sociales.

“Creo que el problema de la salud mental es probablemente uno de los mayores fracasos de las políticas públicas de nuestro país”, afirmó. “Hemos actuado como si el cuerpo empezara de cuello para abajo, en lugar de entender que necesitamos atención en salud también de cuello para arriba”.

Harris dijo que tuvo problemas para dormir justo después de que el presidente Joe Biden abandonó la carrera presidencial y la apoyara como candidata demócrata porque todo se movía “a gran velocidad”.

Jimmy Carter, a sus 100 años, se siente ilusionado con Kamala

Por otra parte, el ex presidente Jimmy Carter, cumplió este martes cien años de vida, en su casa en Plains (Georgia), aquejado de problemas de salud terminales, pero ilusionado con votar por la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, según señala su familia.

Cabe recordar que la ex primera dama, Rosalynn, falleció en noviembre de 2023, después de haber empezado a recibir cuidados paliativos en casa para sus problemas de salud, lo mismo que el ex presidente, que ha padecido cáncer y otras dolencias graves, pero escogió hace más de un año no seguir siendo tratado ni intervenido.

Jimmy Carter dirigió el país durante un solo mandato (1977-1981), como es el caso del rival de la demócrata Kamala Harris en esos cruciales comicios, el republicano Donald Trump, a quien el expresidente ha criticado en muchas ocasiones, pero también defendió cuando consideró que estaba siendo atacado por los medios de comunicación de manera desmedida.

Los logros de la Presidencia de Jimmy Carter, profundamente ligado a su pueblo natal de unos 600 habitantes, fueron opacados por su gestión de la crisis de los 63 rehenes estadounidenses en la embajada de Teherán en 1979, a pesar de contar entre sus éxitos la firma de los acuerdos de Camp David (1979) que permitieron la paz entre egipcios e israelíes, y el Tratado del Canal de Panamá (1979). En aquellos años, se le calificaba como un buen hombre, pero un mal presidente, pero su prestigio fue creciendo después de dejar la Casa Blanca.

Así, este “influyente estadista”, como lo ha definido el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 en reconocimiento al “incansable esfuerzo (desplegado) en la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales”

Al recibir el galardón en Oslo acompañado de Rosalynn, con la que estuvo casado 77 años y tuvo cuatro hijos y de la que solo le separó la muerte, dijo: “Podemos optar por aliviar el sufrimiento. Podemos optar por trabajar juntos por la paz. No solo podemos hacer estos cambios, debemos hacerlos”.

Jimmy Carter, emocionado por la posibilidad

de que por primera vez una mujer sea presidenta

Recientemente, unos de sus nietos, Jason Carter, afirmó que su abuelo está “mental y emocionalmente involucrado en lo que sucede a su alrededor y en las noticias”, un interés que ha aumentado ante las próximas elecciones y la posibilidad de que por primera vez una mujer, además descendiente de afroamericanos e inmigrantes indios, llegue a la Casa Blanca.

Jason Carter preside la Junta de Fideicomisarios del Centro Carter, que tiene como lema “Luchando por la paz. Combatiendo las enfermedades. Construyendo esperanza” y es uno de los legados más sólidos del exgobernante, que fue la primera personalidad política estadounidense de alto rango en visitar Cuba y entrevistarse con Fidel Castro después de que Washington impusiera en los años 60 el embargo económico a la isla.

Pasaron 13 años hasta que un presidente de Estados Unidos, el también demócrata Barack Obama, viajase a La Habana en visita oficial como parte de la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En 1979, cuando los guerrilleros sandinistas derrocaron con las fuerzas de las armas a la dictadura de Anastasio Somoza, Carter recibió en la Casa Blanca a los miembros de la nueva Junta de Gobierno y les concedió ayudas por valor de 118 millones de dólares.

Además de ser el más longevo, James Earl Carter, el primogénito de una familia de origen irlandés propietaria de varias plantaciones de cacahuete, es el primero de los presidentes de Estados Unidos que nació en un hospital. A su madre, que era enfermera, aquel 1 de octubre de 1924 el parto se le presentó en el trabajo, según se ha recordado con motivo del centenario.

