Transición en paz. Milicia y marinos, ejemplares

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ÁNGULOS NOVEDOSOS-. Empezando por lo INSTITUCIONAL, procede destacar que la ASUNCIÓN de la doctora Claudia Sheinbaum a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA destacó por lo que ya no se hacía antes, la presencia del PODER JUDICIAL, en la persona de su presidenta Norma Piña.

El saludo de Claudia a Norma lo dijo todo.

Si vale el pronunciamiento priista REYESHEROLISTA de que EL FONDO ES FORMA ahí queda para la historia. Se nota más porque su antecesor López Obrador, durante once meses -desde el 5 de febrero de 2023-, no sólo ignoró, si no que hostilizó a la SUPREMA CORTE tanto que promovió su reforma; pero si le hubiera salido el chiste de que Arturo Zaldívar se quedara dos años más, nada hubiera pasado.

Del discurso de la PRESIDENTA se enterará en los medios, así que narraré lo ocurrido la medianoche del lunes para empezar martes, en los relevos en Sedena y Marina, que gracias al profesionalismo de Grupo Fórmula, Milenio y Televisa pudo enterarse uno de las ceremonias protocolarias de primer mundo, por el orden y hasta los sólidos mensajes.

Ceremonias semejantes hubo en Gobernación, lastimosamente con chorizos de la nueva titular de la Segob, donde también asumieron nuevos titulares de Seguridad Pública, Consejería Jurídica y demás, pero lejos de la SOLEMNIDAD en las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, única donde se RECONOCIÓ LA LABOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

RELEVOS DE PRIMER MUNDO-. Indistintamente -por los horarios solamente- se celebraron ceremonias para que asumieran los nuevos secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, ambas con una solemnidad envidiable por el orden de los contingentes y hasta por los discursos de quienes se van y de quienes llegan, con reconocimiento total para unos y otros.

Los que SE VAN, por lo hecho en tiempos difíciles en los últimos seis años, al lado de su comandante Andrés Manuel López Obrador, sin regatear esfuerzos ante la adversidad.

Para QUIENES LLEGAN, por los múltiples merecimientos durante las dos o tres décadas de su esforzada vida profesional, no sólo en las armas o en el mar, también en las aulas, pues se trata en muchos casos, de egresados de las escuelas de todas las especialidades, incluso de la UNAM.

El general diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, nuevo Secretario de la Defensa Nacional, así como el almirante Raymundo Morales Ángeles, nuevo Secretario de la Marina Armada de México, asumieron sus cargos con puntualidad militar y marina, acompañados de sus familias -sacrificadas a cambio de su responsabilidad y ascensos-. Sus respectivos contingentes reforzaron la presencia del pueblo uniformado.

Experto en redes, cheque estas ceremonias, constatará que ESTO TAMBIÉN ES MÉXICO, aunque usted no lo crea.

