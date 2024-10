Filippa Giordano y Daniel Boaventura son Cómplices en una aventura musical

Llegan el 5 de octubre a Ensenada

Tienen muchas fechas confirmadas para su tour en México

Mitzi Fernández

Cómplices es el nombre del show que Filippa Giordano y Daniel Boaventura ofrecerán en un tour por diferentes lugares como en Ensenada 5 de octubre, posteriormente el 14 de noviembre en Puebla, el 29 de noviembre en Irapuato y finalmente, el 14 de diciembre en Villa hermosa.

En una entrevista nos pudieron contar que ya habían cantado juntos y como fue que decidieron hacer este show. Daniel Boaventura contó “nos conocimos hace 10 años, cuando estuve en la presentación de ella, fue increíble conmigo, quedé fascinado, el tiempo pasó y gracias a nuestra agencia creamos este show”.

Filippa Giordano comentó “juntamos muchas ideas es algo sensacional a nivel visual y musical”.

El repertorio del show incluirá canciones como Love is in the air, Dancing Queen, Sweet Caroline, Can’t Take My Eyes Off of You, Last Dance, Come Fly with Me y New York, New York, mismas que eligieron en base a su experiencia como cantantes sobre eso Daniel Boaventura nos explicó “ hay momentos en los que me presentaré solo, donde Filippa se presentara sola y momentos en dueto, buscamos encontrar los tonos que lograran el efecto que queremos, Fili es una soprano que tiene un talento único para cantar pop con mucha fuerza, no fue difícil por eso elegir los temas”.

Aclarando Filippa Giordano mencionó que su participación contará con cosas novedosas y diferentes a lo que normalmente canta “todo es nuevo, no será opera en esta ocasión, más bien canciones que nos harán bailar, canciones melancólicas, y muchos éxitos italianos que se convirtieron en éxito aquí como ‘Gloria’, ‘Sera porque te amo’, canciones que no saben que son italianas, hay de todo”.

La parte más esperada por los cantantes y seguramente su público será la parte en la que canten con mariachi pues si bien, sería una sorpresa no aguantaron la emoción de contarlo “es mi primera vez cantando con mariachi y estoy muy emocionado” externó Daniel Boaventura mientras que Filippa agregó “yo ya había cantado con Mariachi, pero es muy divertido, además tendremos unos clásicos de Juan Gabriel y cosas muy divertidas”.

El gran equipo que hacen se nota desde la convivencia y seguro será algo reflejado en el escenario, pues están seguros que la variación de canciones y estilos que cada uno tiene harán del espectáculo algo apto para toda la familia. Daniel Boaventura cree que hacen falta más conciertos como estos para que las nuevas generaciones conecten con esta música tan clásica “el nombre cómplices es una metáfora a esta complicidad que tenemos de difundir la música y querer mantener los clásicos del pasado, nuestra manera de exponer están canciones”.

Están por confirmar más fechas para este tour, por lo que los cantantes piden estemos pendientes de sus redes sociales para no perder detalle de ninguna presentación.