Nicki Nicole llega al coloso de Reforma con su “Alma Tour”

De Argentina para el Mundo

La cita es el próximo 8 de octubre a las 20:30 horas

Mitzi Fernández

La cantante argentina Nicki Nicole llegará a México para cerrar el “Alma Tour” de su tercer álbum, el día 8 de octubre en el Auditorio Nacional.

Muy feliz y emocionada ofreció una conferencia virtual en la que dio detalles de esta presentación “para mi es un placer volver a mi otra casa, México, ya estoy contando los días. Desde que empecé en 2019, fueron los más cariñosos, los shows ahí son una locura, estoy feliz de terminar ahí el Alma Tour. Será un poco más nostálgico, pero también estarán mis dos anteriores discos”.

Confirmó que también tendrá otra fecha en Monterrey y que no esperaba llegar tan lejos “poder tocar en el Auditorio Nacional, donde vi a muchos artistas que me gustan, me tiene muy contenta, también estaré en Monterrey, disfrutare México por todos lados, pues me encanta hasta la comida, me estoy acostumbrando al picante. Me encanta visitar México, aprovecho siempre para ir en la temporada de día de muertos, me encanta esta cultura. Es un logro para mi siendo de Argentina llegar a este recinto emblemático”.

Alma es el título de este reciente álbum compuesto por 10 canciones, pero en palabras de Nicki Nicole “Ya no, es la canción que encabeza este disco, dándole un enfoque a lo que, yo quería hacer, no solo es un disco, fue un momento de sanación, me agarró en un momento donde estaba muy bloqueada, me da emoción haberlo hecho y que ahora es parte de una de las giras más grandes de mi carrera. Cuando vi mi disco completo en Spotify me sentí muy orgullosa y feliz”.

También confesó que tiene una canción favorita con la que siempre conecta con su público y que no faltara en este concierto “la canción ‘Plegarias’ es una canción que, si bien no es de Alma, la gente la disfruta mucho conmigo y me encanta ver cómo va subiendo la energía de todos”.

Haciendo una retro inspección externó que le diría a la Nicki Nicole de antes y que se siente contenta de inspirar a las personas con su música “no hago mi música solo para decir que yo soy algo que valgo, si no que sea algo que se refleje en las personas, que vean que son increíbles. Yo le contaría a la Nickki de antes todo lo que ha pasado, pero siento que primero no me creería, al final se sentiría muy orgullosa”.

Para terminar, compartió que es lo que viene para ella “se vienen cosas muy lindas después de este disco tan lindo, tan sanador, me gusta que mis discos tengan más sentido, creo lo que viene será más hip hop, más disfrute, no hay tantas canciones lentas, por eso creo que es diferente este cierre de Alma”.

Aún hay boletos disponibles para este concierto, de venta en taquillas del Auditorio Nacional y en la página www.ticketmaster.com