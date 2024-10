En Acapulco, Sheinbaum tuvo contacto con la población, pero desde su camioneta

Fernández Noroña regresa a su modo belicoso y altanero

“Dos de octubre, no se olvida”, esta es la consigna de cada año en conmemoración de la matanza de Tlatelolco, pero en el actual —a 56 años— adquiere mayor relevancia porque se dio justo un día después de que Claudia Sheinbaum Pardo asumiera como la primera presidenta de México que encabezó su primera conferencia mañanera, que dista de ser el acostumbrado “stand-up” que por casi seis años ofreció su visceral mentor y que fue instrumento principal para polarizar al país y destilar todo el odio posible en contra de sus adversarios.

Esta primera conferencia del pueblo, como lo llamó la propia jefa del Ejecutivo, ya no dijo aquel “¡ánimo!”, que pronunciaba su antecesor y lo sustituyó por un “buenos días, ¿cómo están?, casa llena”. Es probable que así sea en los primeros meses, como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, pero al paso del tiempo, vaya bajando sustancialmente la asistencia para que acudan solamente los youtubers afines al oficialismo.

Lo primero que hizo la presidenta Sheinbaum fue ofrecer disculpas públicas por la masacre del 2 de Octubre de 1968, sin embargo, por otro lado, no dejó de decepcionar el programa que dio a conocer sobre cómo se desarrollarán estas mañaneras que de alguna manera, seguirán en la misma tónica que los “stand-up” lopezobradoristas con temas como “los lunes de la salud”, el humanismo mexicano, la doctrina de la errada y llamada Cuarta Transformación; hablará también de la aportación y el papel de las mujeres en la historia; está lo que llamó “la revisión de las mentiras”, que se supone que dicen algunos medios y por las redes sociales, y en específico, en este tema, ¿se volverá Sheinbaum tan visceral como su jefe y maestro?, ¿llamará “pasquines inmundos” a algunos medios que no están de acuerdo con el oficialismo? Los viernes, en más relax, habrá el día de “Suave Patria”.

Lo más probable es que siga el continuismo, por lo menos en este tema, más aún si nos atenemos a que todavía se dio tiempo la Presidenta para defender a López Obrador porque el Rey Felipe VI no atendió la petición del tabasqueño para que ofreciera disculpas por los excesos cometidos durante La Conquista. Y si el monarca español no lo hizo, pues ya no lo va a hacer y le tiene sin cuidado lo que piense Sheinbaum.

Por la tarde, la jefa del Ejecutivo estuvo en Acapulco, donde siempre sí tuvo contacto con los ciudadanos, ella, desde luego, subida en la camioneta, o sea que hasta ese momento, no se había mojado los zapatos, como su jefe. De ahí, se trasladó a la zona naval, donde se reunió con la ausente gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y con alcaldes como la de Acapulco, Abelina López.

“¡Qué chingona, Presidenta!”, se escuchó por ahí una frase de habitantes del puerto que se quejaron de la situación que viven luego del paso del huracán “John” e incluso hace un año, con “Otis”, en un tema que no se ha solucionado por completo. La extorsión está a la orden del día así como la falta de apoyos.

Los empresarios guerrerenses se sumaron al reclamo. Julián Ustegui, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), Guerrero, se congratuló de que Sheinbaum sí le esté haciendo caso a Acapulco luego de nueve días de actividad turística parada por lo que esperan que haya el apoyo financiero para autoridades estatales y municipales sobre todo, para los municipios afectados.

Mediante una misiva, los empresarios solicitaron líneas de crédito blandos por alrededor de 300 mil millones de pesos para reconstruir cuartos de hotel y otras instalaciones como condominios turísticos, tal y como ocurrió con el huracán “Otis”, sí, ese en el que López Obrador no se mojó los zapatos para cuidar —según él— la investidura presidencial, esa que le dolió tanto dejar.

En este segundo piso, ¿les harán caso?

*** El flamante presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, conforme transcurren los días en la nueva etapa del segundo piso de esta errada y llamada Cuarta Transformación, abandona su actitud, dijéramos, institucional que le impone su cargo y vuelve a lo que es su verdadero perfil, el de ser belicoso, estrambótico y contradictorio tratando de forma altanera a los representantes de los medios. En conferencia de prensa advirtió que en el tema de la controvertida reforma al Poder Judicial —regalazo para el expresidente López Obrador— ha detectado lo que llamó reticencia del Poder Judicial para colaborar en lo que tiene que ver con la convocatoria para elegir a jueces, ministros y magistrados mediante del voto del “pueblo bueno y sabio” y que en ésta se emita en tiempo y forma. Añadió que desde el pasado 18 de septiembre, Noroña le envió un oficio a la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, para solicitarle el listado para determinar los cargos a elegir por los circuitos federales en el proceso electoral de 2025 y que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta. Ya medio molesto y en lo que es lo suyo, el petista señaló que la también presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da “respuestas burocráticas y pone obstáculos para cumplir con esta disposición constitucional, pero esto no impedirá que se instrumente la reforma, ni evitará que se lleven a cabo los comicios del primer domingo de junio del siguiente año”.

*** En este sentido, lo que olvida el presidente de la Cámara alta es que él mismo viola la ley y hasta se da el lujo de informar que no acatará los recursos, esto es, las suspensiones judiciales que han otorgado diferentes jueces, la más reciente, un juez de Yucatán dio una nueva suspensión para que el Senado no emita la convocatoria y el INE no inicie el proceso que culmine con la elección de jueces, magistrados y ministros, en junio del próximo año. Y otra cosa que soslaya el senador Fernández Noroña es que como reza un popular refrán, “el diablo está en los detalles” y habría que agregar, en las leyes secundarias también y en torno a la controvertida reforma al Poder Judicial eso, los detalles, podrían hacer la diferencia y descomponerse el regalazo de López Obrador. ¿Será?

*** En lo que son las secuelas de la controvertida reforma al Poder Judicial, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), pidió a la presidenta Sheinbaum un diálogo “sin estatus” para informarle sobre la perspectiva de los trabajadores del Poder Judicial frente los cambios que contempla la reforma en la materia. Pues con tanto sentimiento con el que la Presidenta defiende dicha reforma que a ver si los recibe.

