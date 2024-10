Acto político civilizado

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer titular del Poder Ejecutivo federal en la historia de nuestro país y por ese simple hecho ya pasó a la historia. La Presidenta, que así pidió que le nombraran aunque no es correcto, dejó claro su cercanía con su antecesor en los dos discursos del día. Sin embargo, la mandataria dejó ver una luz de cambio.

Sheinbaum Pardo mandó claramente el mensaje a los inversionistas que su dinero estará seguro en nuestro país. Se comprometió a la no reelección, mejorar la distribución de medicamentos, combate a la corrupción, compromiso a generar energías sustentables y sobre todo el compromiso de libre expresión. Dejó claro que es “tiempo de mujeres”.

En la Cámara de Diputados, en San Lázaro, la sesión de Congreso General se desarrolló sin contratiempos. La oposición, PAN, PRI Y MC, en sus discursos de posicionamiento, mostraron prudencia y mesura, en busca de la construcción de puentes de diálogo con la aplanadora de Morena y sus aliados. La oposición desapareció en aras de mejores tiempos.

La cita en San Lázaro no fue puntual. AMLO llegó 21 minutos después y la Presidenta, 9 minutos, posteriormente. La sesión inició a las 11.32. En la llegada de ambos, fue claro que los legisladores morenistas vitorearon a López Obrador, cuyos gritos y euforia dejaron claro a quien le deben el puesto. Esto fue muy revelador aunque no fue una sorpresa.

Claudia Sheinbaum, en su discurso ante el pleno del Congreso de la Unión, con una duración de 44 minutos para leer las 10 cuartillas, mostró su preocupación con los mensajes a diferentes sectores de la sociedad. A la iniciativa privada, que tanto mostró su miedo por falta de seguridad a sus inversiones les dijo: “En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto, promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad. Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. Y de paso a los ciudadanos se compromete, “No aumentaremos el precio de las gasolinas, diésel, gas doméstico ni electricidad en términos reales”.

La ceremonia de protesta como titular del Poder Ejecutivo de Claudia Sheinbaum fue la ceremonia más difundida en la historia de nuestro país, a través de todas las plataformas. Televisión, internet, redes sociales, donde la mandataria mencionó el nombre de su mentor en cinco ocasiones en donde lo ensalzó, alabó y defendió.

“Un Presidente al que no le hacen falta calles o avenidas, barrios o colonias con su nombre ni monumentos o grandes homenajes, porque, le dijo: “… no sólo es el mejor Presidente de México… la verdad que no hace falta, porque usted estará por siempre donde sólo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría, usted estará siempre en el corazón del pueblo de México”. La pregunta es ¿y Benito Juárez, Madero, Cárdenas? La alumna correspondiéndole a su maestro.

Unos de los mensajes importantes fue cuando se refirió a la libre expresión y que después fue ratificado en el Zócalo. “En nuestro gobierno, garantizamos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. “Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo, está mintiendo. Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Apuntes

En un Zócalo repleto, con su buena dotación de acarreados, leyó los 100 compromisos de su gobierno. Algunos puntos nos llaman la atención, otros son parte del discurso de continuidad. Otros no lo son y son importantes. Los cinco primeros: Garantizará la libertad de expresión y prensa; gobernará con la obligada división entre poder político y poder económico; protegerá el derecho de reunión y movilización; gobernará con la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres”; respetará los derechos humanos en todas sus formas.

Por su parte, la ingeniera Xóchitl Gálvez, en su carta de felicitación, le pide a Claudia que gobierne para todos, como lo dijo en su discurso y luego en el Zócalo. Esto es parte fundamental para el buen andar de la nación.

Dos asuntos de llamar la atención. Claudia cuando subió a la tribuna de la Mesa Directiva del Congreso saludos a los ahí presentes incluyendo a la presidenta de la Corte, Norma Piña. La ultra enemiga de López Obrador.

La segunda, después de su magnánima llegada al Congreso -AMLO-, que estalló los gritos de legisladores con “es un honor estar con Obrador”, no dio una entrevista y prácticamente desapareció del mapa. Guardó silencio. raro en él.

Magnífica, la participación de Ifigenia Martínez legisladora decana, con 94 años, entregó la banda presidencial a Claudia. Significativo.

Siguen las movilizaciones del Poder Judicial para solicitar ser escuchados antes de que se aplique la reforma. La suspensión de actividades, atención sólo para casos urgentes, pidieron los escuchen, porque después de votación seguirán y piden que para levantar el paro se instalen nuevas mesas de diálogo. Los jueces y magistrados señalaron que están defendiendo el estatuto que garantiza la independencia del Poder Judicial que hoy está en jaque. El martes asesinaron a 80 personas en el país. El sexenio cierra con 199 mil 621 homicidios. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com