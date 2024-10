Confirma Sheinbaum que Tren Maya también será de carga, en dos años

Continuará el proyecto ferroviario

Se destinaría un presupuesto de 48 millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves en su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, que el Tren Maya, además de ser tren de pasajeros, será tren de carga.

Ante la pregunta de un periodista, que le cuestionó los proyectos que tiene en su sexenio para el estado de Quintana Roo, la primera mandataria explicó que para los estados del sureste se seguirá con el tema del Tren Maya.

“El Tren Maya, antes de que dejara el gobierno el presidente López Obrador, ya cruza o ya puede hacer el recorrido por todos los estados, se van a recibir más trenes, tiene que funcionar el pilotaje automático de toda la red, entonces vamos a darle seguimiento, además, el Tren Maya va a ser tren de carga, entonces, el próximo año iniciamos con la construcción de los espacios que se requieren para la utilización de las vías como tren de carga, es un proyecto que durará año y medio, dos años”, señaló la Presidenta.

Mencionó también, la liga puerto Progreso, en Yucatán, y dijo que en diciembre “tienen que estar funcionando todos los hoteles del Tren Maya, como parte del proyecto integral, y darle el seguimiento para que opere al máximo”.

Expuso que en la zona del sureste debe haber un ordenamiento territorial con la intención de que no haya un crecimiento poblacional sobre la selva. Recordó que la Reserva de la Biosfera de Kalakmul fue declarada área natural protegida, pues es la segunda reserva del mundo más grande de selva baja, pues la primera es la Amazonia.

“Recientemente se aprobó el programa de ordenamiento territorial de Tulum para que no crezca desordenadamente, y el caso de Playa del Carmen también tiene que ver, no solamente con poder resolver los problemas de servicios, sino también de regularización y de ordenamiento, para que no represente un crecimiento desordenado”, expuso.

En agosto pasado, durante un reunión de con los gobernadores de la Región Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargará de la continuidad en la construcción de vías férreas alrededor del país.

En ese sentido, afirmó que la adaptación del Tren Maya para que cumpla también funciones como tren de carga, “significa una ampliación a puerto progreso y se desarrollará máximo en 2 años y la Sedena ya cuenta con el proyecto, ya lo están trabajando”. Sheinbaum Pardo también adelantó que buscará culminar con el Tren Interoceánico y agregar dos trayectos más: “La primera tiene que ver con una línea que va a Guatemala y otra que pase por Tabasco a la refinería de Dos Bocas

Indicó que el presupuesto de inversión para este segundo proyecto ferroviario es de aproximadamente 48 mil millones de pesos y agregó que dicha cantidad, contempla la construcción de las dos líneas y todo lo que va adicional al tren.

Minisalario aumentará al menos 12% el próximo año: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo también anunció que el salario mínimo tendrá un aumento inicial de al menos 12 por ciento el próximo año, con lo que se mantendrían los incrementos de doble dígito en su administración.

Detalló que el proyecto de su gobierno es que al terminar el sexenio el salario mínimo equivalga a 2.5 la línea de pobreza por ingresos urbana (LPIU), esto implicaría tener aumentos de al menos 12% cada año, empezando con este monto en los acuerdos para 2025.

“Seguirá el aumento al salario mínimo en acuerdo con todos y con todas, ya lo escucharon. Se trata de llegar a 2.5 canastas básicas, actualmente está en 1.6 canastas básicas, tiene que ir aumentando progresivamente cada año”, detalló hace unos días en su discurso desde el Zócalo de la Ciudad de México.

El proyecto de Sheinbaum Pardo contempla dos metas en esta materia. Primero, que para el año 2026 el salario mínimo sea equivalente a por lo menos dos veces la LPIU.

De acuerdo con los últimos cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la LPIU registra actualmente un valor de 4,564 pesos mensuales. De manera que, en valores nominales actuales, el referente general de las remuneraciones sería de al menos 9,128 pesos mensuales, o 301.20 pesos al día, en el año 2026.

En 2024, el salario mínimo es de 248.90 pesos al día (7,568 pesos por mes). De esta manera, con esta primera fase del proyecto, el aumento acumulado sería de al menos 20% en los primeros años de gobierno.

La segunda es la meta para el cierre del sexenio. Para el 2030, se plantea que este indicador sea “suficiente para que una familia tenga acceso a los productos básicos y una vivienda digna”, lo que implicaría llevarlo a por lo menos a 2.5 veces la LPIU, lo que en valores actuales equivaldría a 11,410 pesos mensuales, o 380.30 pesos diarios.

“No pueden repetirse” agresiones contra migrantes

Sobre la muerte de seis migrantes en Chiapas, acribillados el miércoles cuando se trasladaban en un vehículo, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que estas agresiones “no puede repetirse”, por lo que se están tomando medidas necesarias.

Lamentó el asesinato de los migrantes por parte, presuntamente de efectivos del Ejército mexicano, y subrayó que los hechos ya son investigados.

Interrogada en la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria indicó que los dos solados señalados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de haber disparado contra los migrantes ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y la Fiscalía General de la República ya investiga el caso. “Es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Sedena que dispararon ya están puestos a disposición de la FGR”, indicó.

Remarcó que corresponde a la fiscalía hacer la investigación sobre estos hechos, cómo ocurrieron, las responsabilidades de los solados señalados de haber disparado y si hay responsabilidad adicional de mandos.

La titular del Ejecutivo subrayó que dio instrucciones al titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, para tomar medidas y que una situación así no se repita. Refirió que los migrantes presuntamente asesinados por los militares eran originarios de Egipto, de El Salvador y de Perú.

Por ello, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación ya establecen contacto con las familias de las víctimas para las repatriaciones de los cuerpos.