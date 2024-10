Los Miranda pisarán el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

El próximo 6 de octubre a las 18:00 horas

Se presentarán bajo la dirección de Rodrigo de la Cadena

Arturo Arellano

Poseedores de un gran carisma en el escenario, Los Miranda se presentarán por primera vez de manera solitaria en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 6 de octubre a las 18:00 horas, bajo la dirección de Rodrigo de la Cadena.

Los hermanos Miranda ofrecerán un recorrido por toda su trayectoria en el que interpretarán desde boleros, música tradicional mexicana y balada pop con su estilo único, de lo cual Verónica, Cecilia, Laura y Héctor, miembros de la agrupación nos platicaron en entrevista para DIARIO IMAGEN “Todo empezó por un sueño de nuestro papá que es músico, de tener un proyecto en el que inicialmente eran solo mis hermanas como un trío, cantando boleros, pero poco a poco me fui integrando. Es así como poco a poco, mi papá fue estudiando a grupos polifónicos como los Hermanos Castro, Hermanos Zavala, Mocedades, Trigo Limpio y fue aplicando todo esto a nosotros ahora como cuarteto vocal” dijo el único varón de la agrupación.

Cecilia, destacó “Crecimos escuchando música romántica, boleros, baladas, ranchera, entonces siempre nuestras influencias fueron grupos como Los Panchos, las Sombras, Los Tres Caballeros, entonces nosotros empezamos a montar temas de ellos, pero después nos enfocamos en armonía vocal y cuando llegamos con el maestro Rodrigo de la Cadena y nos apadrina, nos ayuda a consolidad nuestro trabajo y nuestro conocimiento sobre la música”.

Al ser todos muy jóvenes, Laura dijo “es muy padre, porque somos uno en un millón haciendo esta música, a cuatro voces, lo cual no es fácil, pero sí es muy especial para todos. Nos dicen ¿Por qué no hacer corridos tumbados o música más de nuestra época? pero la verdad es que, si puede ser muy linda y atractiva para la juventud, pero nosotros ya tenemos un trabajo de años para rescatar nuestra música romántica y llevar este género tan bonito a los jóvenes y niños que con nosotros conocen los boleros”.

En este sentido, Verónica agregó “El bolero estará por siempre y no solo este género, también la balada, la ranchera, son canciones que nunca se van a ir. Incluso otros jóvenes también lo están haciendo Mia Rubín o Lucero Mijares, por ejemplo. Nosotros hacemos lo propio, incluso en redes sociales, tratamos de ser auténticos, con tanto creador de contenido, es difícil, pero nos mostramos como somos, brindamos nuestra música y nos ha ido muy bien, la gente nos quiere mucho. Es llevarle a los chavos un bolero de manera atractiva y lo han adoptado muy bien”.

No obstante, Los Miranda, no planean quedarse solo en canciones del recuerdo, sino que ya trabajan en temas originales “tenemos hambre de hacer cosas nuevas, abarcar todas las posibilidades y en el grupo tenemos a nuestra compositora que es Verónica, le tenemos mucha fe y es muy buena. El formato en equipo nos llevará a hacer cosas bonitas con mucho cariño para nuestro público, algo fresco” comentó Laura.

A esto Verónica añade “Creo que no es lo mismo el amor ahora que hace 20 años, entonces me serviría mucho estar enamorada para poder componer con mayor claridad. Mientras tengo ya un mes estudiando, teniendo una preparación profesional y académica en la Asociación de Compositores de México. me siento muy confiada de que poco a poco iré mejorando mis habilidades para ofrecer una propuesta digna”

Del show en el Teatro de la Ciudad, Héctor dijo “hemos estado en muchos festivales, en Colombia, en Cuba, incluso en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y de alternar con grandes estrellas como Armando manzanero, María Victoria, Martín Urieta y bueno, ahora gracias al maestro Rodrigo de la Cadena haremos un show de poco más de dos horas, en un recorrido a través de los boleros hasta nuestro nuevo material discográfico”.

Actualmente Los Miranda promocionan su segundo disco “MoTríBaliz” haciendo homenaje a los grandes grupos de Juan Carlos Calderón, que son Mocedades, Trigo Limpio y Sergio y Estibaliz, producido bajo la dirección del maestro Rodrigo De La Cadena y arreglos del maestro Abraham Barrera.

El concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris es este 6 de octubre a las 18:00 horas, bajo la dirección de Rodrigo de la Cadena. Los Miranda invitan al público a acudir con vestimenta setentera para ayudar a crear un ambiente de viaje al pasado. Los boletos están disponibles a través del sistema ticketmaster y taquillas del inmueble.