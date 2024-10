Protagonistas del 68

Ángel Soriano

Tres de los principales protagonistas del 68 -la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal anticorrupción Pablo Gómez y la maestra Ifigenia Martínez, aunque la diputada está delicada de salud- dieron fe de la disculpa pública del Estado mexicano por la atrocidad ocurrida hace 56 años y de la que se responsabilizó el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Lo ocurrido fue en circunstancias diferentes a lo que pasa en el mundo: la influencia estadounidense sobre los países y su temor al comunismo ha disminuido. Los EU obligaron a México a reprimir un movimiento popular que no tenía mayores demandas que la libertad de expresión y los derechos humanos y laborales.

Díaz Ordaz asumió la responsabilidad como comandante supremo de las fuerzas armadas y éstas sólo obedecen órdenes de su comandante. Y antes, como antes, si se les ordena disparar, lo hacen; si no, no actúan, como sucede hoy en Sinaloa donde a pesar de la enorme presencia militar, no pueden intervenir porque no tienen órdenes de hacerlo.

La historia es diferente, las cosas han cambiado, y antes como antes y ahora como ahora -de acuerdo al dicho muy popular recordado con frecuencia por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador-, pero lo que sí es preciso subrayar lo que pasa: los protagonistas del movimiento social del 68 están en el poder y los hechos de violencia, en otra modalidad, siguen presentes.

TURBULENCIAS

Acribillan a migrantes las tropas

Lamentable que los migrantes que ingresan al país por el sureste -de diversas nacionalidades- sean recibidos a tiros por las fuerzas armadas de México y si bien ocurren excesos de la tropa o de algunos soldados, la responsabilidad sigue siendo de los altos mandos a quienes se les debe investigar y fincar responsabilidades. Un problema social o de inestabilidad política en diversos países de la región que obligan a sus ciudadanos a marchar hacia otros horizontes, no se puede resolver ni acabar con la represión. El cambio de gobierno en México debe ser motivo de revisión de la política migratoria para que hechos como este, como los ocurridos en Ciudad Juárez, deben ser castigados severamente. La impunidad alienta este tipo de hechos… Blindados los comercios y los principales edificios de gran valor arquitectónico en el Centro Histórico de la ciudad de México, la marcha conmemorativa del 56 aniversario de la masacre de Tlatelolco pasó sin mayores incidentes, salvo enfrentamientos policiacos con los clásicos provocadores encapuchados, daños materiales, algunos lesionados y detenidos… Acapulco y Culiacán, abatidos por fenómenos naturales y delincuenciales, llaman la atención ahora. En el bello puerto quedó de manifiesto la incapacidad oficial para proveer este tipo de desastres, pues se realizaron obras públicas que no resistieron un nuevo embate de la naturaleza, ni se cuenta con las reservas ni las medidas de prevención para proteger a la población civil. En Sinaloa, la acción oficial igualmente sigue omisa y el despliegue militar es sólo de desfile, no de garantizar y devolver la tranquilidad a la población…Grupos inconformes con la gestión del presidente López Obrador presionan a la presidenta constitucional para un rápido deslinde y la corrección de medidas gubernamentales que la afectan sus intereses, Habrá que ver si esos poderosos grupos de presión, los clásicos evasores de impuestos, se salen con la ayuda… Merecido reconocimiento en la Cámara de Diputados a la maestra Ifigenia Martínez después de su épica hazaña de trasmitir la banda presidencial a dos dirigentes de izquierda -incluida ella-, Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum, algo que fue atestiguado por la Nación y 116 invitados de naciones invitados a la ceremonia de cambio de poderes en México.

