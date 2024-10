Denuncia Reginaldo Sandoval saqueo en el Partido del Trabajo, en Edomex

Irregularidades de Óscar González

Toluca, Estado de México.— “Al Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México lo saquearon. Hicieron lo que les dio la gana dejando en el desastre financiero a nuestro instituto político y ello debe de ser explicado puntual y con total transparencia”.

Así lo expresó, Reginaldo Sandoval Flores, actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) mexiquense, mismo que señaló que hasta el momento no ha recibido un proceso formal de entrega-recepción por parte de la anterior dirigencia, encabezada por Óscar González Yáñez.

El dirigente partidista comentó que no se ha registrado la existencia de bienes muebles o inmuebles, ni tampoco se ha entregado una nómina. Explicó que, actualmente, la responsabilidad política, administrativa y jurídica del PT mexiquense recae en él.

Ante esta situación, Sandoval Flores afirmó que solicitará dicha entrega: “Tiene que haber un proceso de entrega-recepción. Cada año se realiza un reporte contable en el que se reflejan los bienes, desde una computadora, una casa, un vehículo o un escritorio”.

Sandoval Flores también mencionó que el PT no cuenta con espacios propios: “El liderazgo anterior no generó las condiciones para ello. Las prerrogativas se utilizaron para otras cosas, y no se adquirieron instrumentos de trabajo que fortalezcan a la militancia en sus labores organizativas”.

Asimismo, comentó que no se ha reportado ninguna nómina ni relación laboral con nadie, lo que calificó como un descuido y una mala forma de hacer política.

En este contexto, explicó que el partido se encuentra en un proceso de reestructuración profunda, que va desde la base hasta la dirigencia. El principal eje es la afiliación, junto con la formación de comités de base, la organización de congresos municipales y, posteriormente, el Congreso estatal.