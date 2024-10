The Killers conquista el Estadio GNP en la CDMX

Ante más de 47 mil personas

Incluyen nuevos temas y grandes clásicos en su repertorio

La banda de rock alternativo The Killers regresó a la Ciudad de México, para ofrecer un espectáculo inolvidable en el Estadio GNP Seguros, donde reunieron a más de 76 mil personas, que disfrutaron de los clásicos de la agrupación, pero también de los nuevos temas.

El concierto, parte de su gira “Rebel Diamonds Tour”, celebró los 20 años de trayectoria musical de la banda, que ha dejado una huella imborrable en la música rock con éxitos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”.

El evento comenzó con una vibrante presentación de la banda escocesa Franz Ferdinand, que abrió el concierto y preparó el escenario para el esperado regreso de The Killers. Poco despues de las 21:00 horas, Brandon Flowers, Ronnie Vannucci, Dave Keuning y Mark Stoermer subieron al escenario, recibiendo una ovación estruendosa del público.

La noche estuvo llena de éxitos y sorpresas. The Killers interpretaron una selección de sus mejores canciones, incluyendo “When You Were Young”, “Human” y “Runaways”. La banda también sorprendió a los asistentes con una versión especial de “A Dustland Fairytale”, dedicada a los fans mexicanos. La energía del concierto fue inigualable, con la multitud cantando a coro y sin perder un solo paso de sus idolos en el escenario.

“¿Cómo están, México? Mi nombre es Brandon Flowers y soy su anfitrión esta noche, ¿cómo se la están pasando? Si hay algo en lo que los pueda ayudar, háganmelo saber, después de todo somos The Killers y estamos para servirles”, dijo el vocalista haciendo referencia a su tiempo que trabajó en servicio a clientes en los hoteles de Las Vegas y sólo antes de interpretar Jenny Was A Friend Of Mine y Smile Like You Mean It.

Tampoco pudieron faltar esos éxitos com Shot at The Night, con los que cada uno de los fan se rindió ante el poder estruendoso de la banda.

“Espero que toquen algo bueno porque la gente vino hasta acá para ver rock n’ roll”, agregó Flowers, mientras el resto de la banda lo daban todo en el escenario. Así fue como tomó vida Dying Breed, de 2020, mientras escenarios de casinos, avenidas luminosas y los mensajes de buena suerte brillaban en la pantalla gigante del recinto.

Uno de los momentos más destacados del concierto fue cuando Brandon Flowers invitó a un fan al escenario para cantar junto a él en “All These Things That I’ve Done”. La interacción con el público demostró el cariño y la conexión genuina que The Killers tienen con sus seguidores. “Ayer tocamos en Guadalajara, fue muy bueno, pero hoy estamos en CDMX y no saben lo que significa estar en este escenario, se los queremos agradecer por siempre dejarnos tocar nuestra música” dijo Brandon antes de que el estadio entero le rindiera una enorme e interminable ovación.

El concierto culminó con una explosiva interpretación de “Smile Like You Mean It”, que dejó a todos los asistentes con una sonrisa en el rostro y un recuerdo inolvidable. La banda agradeció al público y prometió regresar pronto a México.

El concierto de The Killers en la Ciudad de México fue un evento que reunió a miles de fans y celebró dos décadas de música icónica. Sin duda, será recordado como uno de los mejores conciertos del año.