El tenor Fernando de la Mora y Ely Guerra “Comparten vida”

En compañía de Denise Gutiérrez

Celebrarán concierto altruista el 7 de noviembre en Sala Nezahualcóyotl

Mitzi Fernández

Fundación Comparte Vida, de la mano de los reconocidos cantantes, Denise Gutiérrez, Fernando de la Mora y Ely Guerra ofrecerán un concierto con causa acompañados por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, el día 7 de noviembre a las 19:30 horas en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM.

Esta fundación se especialista en trasplantes de médula, con ayuda de los donadores voluntarios ya que muchas veces es difícil encontrar un donador directo en la familia del paciente con leucemia.

En una conferencia de prensa para anunciar este concierto los artistas y la doctora Clara Gorodezki directora de la fundación compartieron algunos detalles “este concierto será grandioso como todos los conciertos de estos artistas que placer trabajar con ellos”, afirmó.

Mientras que la cantante Ely Guerra dijo “es un honor, soy fanática de cada uno de mis compañeros y la orquesta, todo es una emoción enorme, sobre todas las cosas que estamos sumando a esta buena causa, gracias Fernando que me invito”

Denise Gutiérrez externó “igualmente estoy muy agradecida por esta invitación a este concierto tan amoroso, para aportar a este proyecto tan necesario, feliz de interpretar piezas del repertorio mexicano que son mis favoritas”

El tenor Fernando de la Mora quien lleva colaborando varios años en la fundación muy enérgico por esta causa declaró “gracias a que ellas aceptaron creo que esto será diferente, sobre todo cuando se toma en serio, he tenido la oportunidad de colaborar varios años y esta fundación ha hecho más por mi, que yo por ellos, y he tenido la osadía de invitar a varios compañeros, mis dos compañeras me aceptaron inmediatamente, estoy muy contento”.

El concierto promete varias sorpresas, donde cantarán los tres juntos y por separado, por un lado con algo más clásico, y reconociendo a compositores mexicanos, para celebrar la vida y la música.

Ely Guerra explicó un poco de su repertorio emocionada “se juntan mis dos pasiones, no sé porque no fui médico, desde que me invitó Fernando sentí una gran emoción. Esta ocasión es para convencer musicalmente también que también es importante. Hice tres arreglos que tienen importancia en mi carrera ‘Ángel de amor’ mi colaboración con la Ley, ‘Duelo” y ‘Favorita’ serán parte de mi repertorio”.

Casi al terminar Fernando de la Mora expresó “La UNAM ha sido fundamental para este proyecto así como muchos años Bellas Artes nos apoyó muchos años, lo que agradezco profundamente”

La fundación hace un registro al año de 4 mil personas de las cuales aproximadamente 40 son los trasplantes compatibles. Los gastos son aproximados de 20 mil pesos, que corre por la fundación o en todo casi con ayuda del donante. Por lo que los artistas invitan al público a donar o hacer una contribución financiera.

Para más detalles o si estas interesado en donar puedes ingresar a la página de Fundación Comparte Vida.

Los boletos se pueden adquirir en el sistema Ticketmaster o en la fundación.