Tiempo de mujeres

Desde el portal

Ángel Soriano

La maestra Ifigenia Martínez se congratuló de haber contribuido en la lucha de las mujeres por lograr la igualdad -aun cuando todavía falta mucho- y ser actora principal en la entrega de la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum, en lo que se considera un evento histórico, para luego dejar este mundo y pasar al éter eterno.

Y aun cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez fue actora y testigo principal de esa lucha, la presidenta Claudia Sheinbaum desde Tizayuca, Hidalgo, respondió al actor Rafael Inclán que denostó el arribo de la científica a Palacio Nacional, al considerar que llegaba una sirvienta al Ejecutivo Federal.

El actor, que si bien se disculpó al argumentar que sus palabras fueron tergiversadas, no deja de reflejar lo que piensa un sector de la población: que la ex jefa de Gobierno de la Cdmx sólo es “prestanombre” del ex presidente que ahora está en Palenque, y que obedece fielmente sus dictados y sigue mandando.

Sheinbaum a dicho que el tabasqueño concluyó su gestión y se fue a su rancho y que ella es la presidenta por decisión de los mexicanos, además salió en defensa de las mujeres en general que están al cuidado de sus familias, sin importar condición social; trabajan y luchan a la vez que salió en defensa de las trabajadoras domésticas. Son, sin duda, tiempos de mujeres.

TURBULENCIAS

Ejecución, acción satánica de la delincuencia

Más que la acción policiaca, la delincuencia organizada deberá ser sometida a un examen clínico-psiquiátrico con tan terroríficas acciones de tortura, pues van más allá de las ejecuciones, sino hay en ellas un afán sin misericordia en contra de la humanidad. Acciones de terror que reflejan una sociedad en franca descomposición, como el hecho de decapitar y dejar sobre el toldo de una camioneta la cabeza del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. No hay, como ingenuamente se dice, tintes políticos o partidistas ni afán de enriquecimiento, sino hay una terrible sed de venganza en contra de la humanidad… El inicio de la construcción del tren CDMX-Toluca marcará un nuevo rumbo en la geografía nacional y en el desarrollo compartido: el vasto Valle de México será transformado para unir a municipios y alcaldías de cuando cinco estados del centro del país que tienen problemas comunes en transporte, seguridad, vivienda, agua potable y educación y salud, para abordarlos de manera conjunta sin límites territoriales. Y servirá, también, para descongestionar la salida y entrada a la capital del país que, hasta ahora, es un drama entrar o salir de la ciudad… El experimentado Alejandro Encinas tiene a su cargo elaborar ese plan que mucho contribuirá a enfrentar los problemas urbanos, de desempleo y vivienda que afectan a millones de mexicanos asentados en esa área… La bandera del republicano Donald Trump de ir en contra de los indocumentados mexicanos a quienes atribuye el problema de la drogadicción y muerte de cuando menos 100 mil jóvenes en su país, le da resultados y por eso insiste en la deportación masiva de los mismos. Habría que ver como reacciona nuestro gobierno y si bien se sabe que una es la propaganda y la oferta electoral y otra es la tarea de gobernar, la amenaza es real y por el mismo nivel está la demócrata Kamala Harris que, aun cuando tiene otro enfoque del problema, ofrece mano dura para encarar el problema en la Unión Americana… La presidenta Claudia Sheinbaum acudió por la noche del domingo a los funerales de la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, a su regreso de Hidalgo, dio el banderazo del inicio de los estudios técnicos para la construcción del tren hacia Pachuca.

