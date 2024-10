Es un honor servir a los habitantes de CDMX: Brugada

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Con paso lento, apoyada en su bastón y acompañada de Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada llegó a las 8:35 horas al recinto de Allende y Donceles para rendir protesta como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Rumbo a la sede del Congreso saludó a la gente que se encontraba al otro lado de la valla metálica que se extendió a lo largo de Donceles, desde el Eje Central hasta la calle de Allende. Un día para recordar, diría alguno de sus acompañantes.

El sábado 5 de octubre las calles adyacentes al recinto legislativo estuvieron cerradas a la circulación vehicular y solo se permitió el paso a quienes portaban gafete de invitados o representantes de la prensa.

El sitio estuvo resguardado por la policía desde muy temprano. Frente al edificio del Congreso se instaló un templete para que los fotógrafos y camarógrafos pudieran captar el arribo de los funcionarios invitados al evento.

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, llegó a bordo de una camioneta de lujo de la que descendió para ingresar al Congreso.

Nora Arias, presidenta del PRD de la Ciudad de México, bajó de su camioneta unos metros antes y acompañada de sus colaboradores, entre ellos Joel Saucedo, se dirigió a la entrada del edificio. La gente la saludó y ella correspondió al gesto con una sonrisa.

Otros, como Víctor Hugo Lobo Román, ex alcalde de la GAM y ex legislador; Adrián Ruvalcaba, ex alcalde Cuajimalpa y eterno aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX, y Ana Villagrán, llegaron en solitario, a pie, prácticamente ignorados por la gente. En la calle Xicoténcatl, donde se ubica la antigua sede del Senado, un grupo de bailarines amenizaba el ambiente, ataviados con llamativas vestimentas.

Uno a uno fueron llegando los invitados a la toma de protesta de Clara Brugada, quien, evidentemente, fue recibida con porras y gritos ensordecedores. En las escalinatas del Congreso fue recibida por una comisión que la acompañó al salón donde se llevó a cabo la sesión solemne. Apoyada en el brazo de Jesús Sesma, del Partido Verde, Clara Brugada entró arropada por diputados y alcaldes de Morena.

Por supuesto, el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum al recinto, causó revuelo. Ya en el presídium, Clara Brugada dio la bienvenida a esta ciudad a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo recuperó esta ciudad de la frivolidad y corrupción, y la transformó en una capital de innovación y derechos.

“Bienvenida, Presidenta. Juntas vamos a construir el segundo piso de la transformación y seguiremos honrando el legado que nos ha dejado Andrés Manuel López Obrador”.

También dio la bienvenida a integrantes del gabinete del gobierno de México, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; a la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, al magistrado Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a muchos más.

Brugada dijo en su mensaje:

“Es un gran honor servir a las y los habitantes de esta gran ciudad. He rendido protesta constitucional ante este Poder Legislativo, que es depositario de la voluntad popular, la diversidad y la pluralidad política de nuestra ciudad de México”.

Y añadió: “Asumo la titularidad del Poder Ejecutivo, con el deber de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan y la indeclinable voluntad de cumplir el programa de gobierno que sometimos a consideración de las y los ciudadanos en el proceso electoral pasado.

Es decir, explicó, cumplir la palabra empeñada. Para mí, el voto ciudadano es un mandato, no vamos a fallar, ni defraudar al pueblo. Asumo la gran responsabilidad de gobernar para el bienestar y la prosperidad de esta ciudad y de sus habitantes.

A su llegada al Congreso, la diputada del PRD, Nora Arias Contreras confió en quela jefa de Gobierno, Clara Brugada, gobernará para todos, porque “el proceso electoral quedó en el pasado; ahora es tiempo de trabajar y legislar por el bien común. Desde el Poder Legislativo (local) se trabaja para estar a la altura de las demandas ciudadanas”. Francisco Chíguil Figueroa, hoy flamante senador de la República, con el peso de la tragedia del News Divine sobre sus espaldas, lucía un aspecto diferente: el tinte ocultaba sus nacientes canas.

Solícito se acercó a los reporteros que lo cuestionaron sobre el triunfo de Clara Brugada.

“Vamos por el segundo piso de la transformación”, señaló con evidente orgullo.

La Ciudad de México, cuya población asciende a 9 millones 209 mil 944 personas, es cuna de los movimientos sociales de este país, es la lucha de los estudiantes, campesinos, maestros, doctores, de los pueblos y de las mujeres. Aquí se ha luchado y se han logrado materializar los derechos y las libertades de nuestro pueblo.

Brugada ha dicho que es la ciudad del Cablebús, de mi beca para empezar, de los pilares y de las utopías. Es la ciudad de derechos y libertades. Estos avances y las luchas de todas y todos quienes levantaron la bandera de la democracia, son las que nos permiten estar aquí. Quiero honrar su lucha y su legado, destacó.

lm0007tri@yahoo.com.mx