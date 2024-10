Donald Trump recupera terreno a menos de un mes de la elección

Reñida contienda rumbo hacia la Casa Blanca

El dicho de que migrantes ilegales llegan a EU para delinquir favorece al republicano

Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, recupera terreno en la carrera rumbo hacia la Casa Blanca, ante la preocupación generalizada por el problema de la migración ilegal, actualmente en su nivel más alto en Estados Unidos en más de un siglo.

Alrededor del 53 por ciento de los votantes en una encuesta de Reuters/Ipsos dijeron estar de acuerdo con la afirmación de que “los inmigrantes que están en el país ilegalmente son un peligro para la seguridad pública”, frente al 41 por ciento que se mostraron en desacuerdo.

Los votantes habían estado más divididos sobre la cuestión en una encuesta de mayo, cuando el 45 por ciento estaba de acuerdo y el 46 por ciento en desacuerdo.

En los mítines de campaña de todo el año, Trump ha llamado la atención sobre los delitos cometidos por migrantes en el país de forma ilegal.

Aunque hay pocos datos sobre la situación migratoria de los delincuentes, los estudios han concluido en general que los inmigrantes no tienen más probabilidades de delinquir que los estadunidenses nacidos en el país.

Harris ha aventajado a Trump en cada una de las seis encuestas de Reuters/Ipsos sobre su enfrentamiento desde que entró en la carrera a finales de julio.

La última encuesta mostraba a Harris con una ventaja de dos puntos porcentuales (47 por ciento a 45 por ciento) entre los votantes que parecían más propensos a votar en noviembre. Alrededor de dos tercios de los votantes con derecho a voto acudieron a las urnas en las elecciones presidenciales de 2020, según una estimación del Pew Research Center.

El último sondeo de Reuters/Ipsos encuestó a mil 272 adultos estadunidenses en línea, en todo el país, incluidos mil 76 votantes registrados. De ellos, 969 se consideraron los más propensos a acudir a las urnas el día de las elecciones.

Harris hace campaña en podcasts y otros medios para llegar a los votantes

Cuando la vicepresidenta Kamala Harris apareció en el podcast de Alex Cooper, la conversación no comenzó con el análisis de posturas políticas. El objetivo, le dijo Cooper a la candidata demócrata, era “conocerla a usted como persona”.

Y eso le pareció muy bien a Harris, que acudió al popular podcast “Call Her Daddy” porque “una de las mejores formas de comunicarse con la gente es siendo auténtica”.

Mucho más allá de la mitad de su inesperada campaña presidencial, y con la votación ya en marcha, Harris sigue dándose a conocer a los votantes estadounidenses que determinarán su destino en la elección presidencial de este año.

Harris conversará con las mujeres del programa “The View” de ABC, hablará con el conductor de radio Howard Stern y grabará un programa con el comediante nocturno Stephen Colbert. Las tres apariciones se producen después de que Harris concediera entrevistas en “60 Minutes” de CBS que se transmitió el lunes en la noche, y en el podcast de Cooper, emitido el domingo.

El podcast “Call Her Daddy” suele ser provocativo, y se habla abiertamente de sexo, pero Harris y Cooper comenzaron hablando de sus respectivas madres.

Harris señaló que el primer instinto de su madre fue nunca consolar a su hija mayor cuando se metía en problemas. En cambio, le preguntaba, “¿Qué hiciste?”.

Aunque eso podría parecer frío, señaló la vicepresidenta, “en realidad me estaba enseñando a pensar, dónde tuviste influencia en ese momento y qué pudiste decidir hacer o no. No dejes simplemente que las cosas te ocurran”.

Son interacciones como esas a las que el equipo de Harris da prioridad para la vicepresidenta, en las últimas cuatro semanas antes del día de la elección. Ella aún no ha dado entrevistas a diarios o revistas, pero su personal considera la posibilidad de que acuda a más podcasts donde piensan que Harris pueda llegar a votantes que no siguen los medios noticiosos tradicionales.

Anna Greenberg, una encuestadora demócrata, dijo que Harris debe motivar a las personas que se han desligado de la política porque piensan que “todos los políticos son iguales, dicen lo mismo, no saben nada de mi vida, y no puedo identificarme con ellos en absoluto”. “Quieren que les gustes y que puedan confiar en ti”, dijo.