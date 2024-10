La ahora modelo Emma Coronel dice extrañar a “El Chapo” Guzmán

“Por siempre y para siempre”

La influencer crece en redes sociales, mientras su esposo cumple cadena perpetua en Estados Unidos



Lo extraño “por siempre y para siempre”, así respondió la ahora modelo e influencer Emma Corornel Aispuro a la pregunta de un seguidor en Instagram sobre si extrañaba a “JGL”, iniciales que hacen referencia a Joaquín “El Chapo’ Guzmán Loera, su esposo, quien cumple cadena perpetua por narcotráfico, en una cárcel en Estados Unidos.

Esta no es la única vez que Emma habla sobre su marido de forma cariñosa. Tras su liberación, dio una entrevista a Despierta América en la que dijo que no hay manera de que vuelva a ver al capo, pero que “el amor sigue” entre los dos, pese a la distancia y los conflictos legales.

Sobre la interacción que tuvo con sus fanáticos en Instagram, la ex reina de belleza, que actualmente reside en Estados Unidos, también habló sobre su deseo de regresar a vivir a México tras pasar dos años y medio en una prisión de Texas por conspiración de tráfico de drogas; hace poco salió con la obligación de cumplir con cuatro años de libertad condicional.

Coronel Aispuro se mantiene activa en redes sociales y ha usado esa vía de comunicación para mostrar a sus seguidores su nueva vida, que incluye su faceta como modelo, influencer y madre de dos hijas mellizas que comparte con Guzmán. Sin embargo, en otras ocasiones comparte cosas de su pasado, como durante el Día del Padre, cuando felicitó a “El Chapo” y publicó una foto inédita del capo cargando a una de sus hijas.

Su relación con “El Chapo”

Su historia con “El Chapo” Guzmán comenzó cuando tenía 17 años, durante un evento en Canelas, Durango, donde ambos se conocieron. A los 18 años, se casó con Guzmán, quien entonces tenía 49 años. Durante mucho tiempo, Coronel estuvo vinculada al mundo criminal por su relación con “El Chapo” Guzmán y su participación en las operaciones del cártel, aunque siempre se presentó a sí misma como una madre y esposa comprometida

Coronel Aispuro fue detenida en 2021 y enfrentó cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Su condena fue benévola en comparación con otros acusados relacionados con el cártel, ya que reconoció su culpabilidad y colaboró con las autoridades estadounidenses, lo que permitió una reducción en su sentencia.

Desde su liberación en septiembre de 2023, Coronel se enfoca en impulsar su carrera en el mundo de la moda y en fortalecer su presencia en redes sociales, donde acumula más de 270.000 seguidores en Instagram. Recientemente, participó en la edición 2024 de la Fashion Week de Milán, donde cerró el desfile de la colección Primavera/Verano 2024 de April Black Diamond, lo que, según ella, supuso uno de los momentos más importantes de su carrera. También se considera empresaria, y antes de su arresto había mencionado que lanzaría una línea de ropa llamada “El Chapo Guzmán: JGL LLC”, con la imagen de su esposo, aunque el negocio nunca se concretó.

Coronel sigue con las restricciones de su libertad condicional, lo cual le impone ciertas limitaciones en sus movimientos. Además de tener un empleo, no debe tener comunicación con personas involucradas en actividades criminales, no puede poseer o tener acceso a cualquier tipo de arma de fuego, entre otras. Ahora, la influencer se aleja de su pasado y busca una vida nueva donde no se mantiene fuera, sino dentro del foco de atención.

Nueva vida en libertad y dentro del modelaje

Tras su liberación en 2023, Coronel Aispuro, de ahora 35 años de edad, comenzó una nueva etapa en su vida al convertirse en modelo profesional en el extranjero y toda una celebridad en internet.

Hace unas semanas, Coronel Aispuro abrió el desfile primavera/verano 2025 de April Black Diamond, el cual estuvo abarrotado de invitados exclusivos, que probablemente no conocían a Emma o sabían de su pasado criminal con el Cártel de Sinaloa.

Según dijo la diseñadora, la colección está completamente inspirada en Emma, su historia de vida, la forma en que ha superado su tumultuoso pasado vinculado al narcotráfico, así como la segunda oportunidad que se merece.