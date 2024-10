Galimatías, aprobación de leyes secundarias de la reforma judicial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Requerimos de una reforma de Justicia, no de una reforma judicial”: “Alito” y Viggiano

Por esa manera tan burda de aprobar leyes, sin leerlas y vía “fast track”, Morena y rémoras han convertido en todo un galimatías, en un laberinto sin fondo ni sustancia la aprobación de las leyes secundarias que además tienen importantes errores que se intentan esconder como basura debajo de la alfombra y no, no es así de simple.

De inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a la defensa de la cuestionable reforma que su antecesor recibió como regalo y subrayó que los errores detectados, no la invalidan; “hoy lo consulté con el ministro (Arturo) Zaldívar, con la consejera jurídica, (Ernestina Godoy), con diputados y senadores, la reforma es válida”.

Valientes asesores tiene la Presidenta, pues ni modo que la contradigan, si el propósito del oficialismo es concretarla como sea.

Además, el encuentro que sostuvieron la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Norma Piña Hernández, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, fue más “de dientes para afuera” porque -como se ha consignado en este espacio en anterior entrega-, el morenista se ha sumado a la consigna de la presidenta de México va porque va.

No se puede olvidar el reclamo de la representante de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo Bernal, a la jefa del Ejecutivo en el sentido de que no opine de lo que no sabe porque no es abogada.

Días aciagos vienen y a contracorriente de lo que hace Morena, la oposición toma acciones para tratar de revertir en alguna medida esta controvertida y ahora muy confusa reforma judicial que el oficialismo está empeñado en sacar adelante porque, y esto no hay que soslayarlo, desde Palenque los están observando, así como todas sus pifias y contradicciones que por lo que se ve, los legisladores del partido guinda y sus rémoras heredaron del ex inquilino de Palacio Nacional, ¿o no?

Por lo pronto, el grupo parlamentario del PRI, vía los senadores Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, anunció que presentará una controversia constitucional ante la SCJN, ya que hicieron hincapié en que están convencidos de que “esta reforma no mejorará la justicia y, por el contrario, se trata sólo de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial. Requeríamos una reforma de justicia, no una reforma al Poder Judicial.

Denunciaron vicios al procedimiento legislativo, porque cuando se llevó a cabo la discusión y aprobación de la reforma, se realizó con varias irregularidades, entre ellas, la violación a dos suspensiones en ese momento, ahora se han acumulado más, la falta de deliberación pública por parte del poder reformador y la falta de dictaminación y discusión de la ley en las entidades federativas.

Cuando dicha reforma se empezó a discutir en la Cámara de Diputados no se había logrado verificar el quórum legal para sesionar, por lo que se violó el principio de representación política.

“México es una democracia representativa, las y los legisladores representan los intereses de la sociedad, su función es ser la voz de la ciudadanía y hacerla valer en la ley”, coincidieron el líder del PRI y la secretaria general, por lo que la falta de deliberación política y de análisis de la ley vulnera el principio de representación, amén de que se violó también el principio de la división de poderes.

Es bien sabido que esta controvertida reforma al Poder Judicial, subordina a éste a otros Poderes, por lo que desarticula los ejes rectores del Estado de Derecho en México.

Es indudable que al oficialismo no le importa haber violado el derecho de acceso a la justicia y esto es precisamente lo que hace la tan llevada y traída reforma judicial vulnera al sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces mediante el voto del “pueblo bueno y sabio”, con lo que se entorpece el desarrollo de los procedimientos abiertos y aquellos que están por iniciar violación al derecho de estabilidad judicial en el cargo como garantía del gobernado, porque resulta indudable que el principio de estabilidad judicial da certeza a las personas que se encuentran sujetas a un proceso, quienes saben quién juzga.

Otro efecto de la elección popular de magistrados, jueces y ministros, se elimina de facto el servicio profesional de carrera, se generan cambios del sistema en perjuicio de personas que tienen un proceso abierto. Esos son algunos de los argumentos que hemos planteado en la acción de inconstitucionalidad.

Ahora lo que sigue es que la Suprema Corte declare la invalidez de esta reforma que atenta contra uno de los poderes del Estado.

Municiones

*** Ahora resulta que la flamante gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no tuvo que ver nada con el despido de Gustavo Macalpin al aire del Canal 66 de Mexicali, o por lo menos eso se entendió, ya que con cara de “yo no fui”, la mandataria estatal declaró que Macalpin es amigo de su familia y de su esposo Carlos Torres, quien fue el motivo de que corrieran a este líder de opinión bajacaliforniano. Se dijo la gobernadora, “igual de sorprendida que todos ustedes” y confesó que no había visto el programa en el que le dieron las gracias. “Espero verlo pronto en televisión y en sus redes sociales” y le reconoció “la forma fantástica de hacer sátira política”. Bueno, hasta Sheinbaum Pardo opinó del tema y señaló en su “mañanera del pueblo”, le pregunté a Marina y me dijo que no está de acuerdo y que era una decisión de la dirección del Canal 66, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista”. Por su parte, Macalpin manifestó que fue una grosería lo que le hicieron: “no creo que haya sido por impulso estoy muy seguro que no fue porque yo hiciera un mal trabajo, … no quiero sonar muy cursi porque no es mi estilo, pero estoy muy agradecido por haber trabajado en esa empresa”. Aquí lo importante es que Gustavo Macalpin creció a nivel nacional.

*** Lo que es no tener límites. Ahora resulta que el flamante senador Félix Salgado Macedonio defiende a su hija, la inútil e inepta gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Dice un dicho popular y dice bien “amor de padre jalando un tren” y por eso dice que su retoño “anda muy chambeadora”, ¿resolviendo el baño de sangre en el que está su estado?, eso no se lo cree nadie.

*** Muchas felicitaciones habrá recibido el incapaz y flamante gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues ayer se cumplió un mes de que se iniciaron los enfrentamientos entre los Chapitos y los herederos de “El Mayo” Zambada. Ese es otro gobernador morenista que si un poquito de vergüenza tuviera, ya habría dejado el cargo. Que se entere que en Sinaloa, 167 personas han sido asesinadas y las pérdidas económicas han sido millonarias.

