2000s X Siempre listos para un concierto más

Ahora en la Arena Ciudad de México

La cita es el 17 de octubre a las 21:00 horas

Mitzi Fernández

Debido al éxito, el elenco de los 2000s X Siempre ya está ensayando para una nueva fecha en la Arena Ciudad de México el día 17 de octubre a las 21:00 horas.

2000s X Siempre es un concierto creado por BOBO Producciones que reúne a múltiples artistas de telenovelas y bandas de los años 90s y 2000s, mismos que interpretan los temas musicales de las diversas emisiones infantiles y juveniles realizadas en esa época.

Con mucha energía y felicidad a unos días del concierto, el elenco se encuentra alistando todos los detalles. En un ensayo repasaron coreografías y canciones como, “Flores Amarillas”, “Amigos por siempre”, entre otras que se han vuelto las favoritas del público.

Después del ensayo los artistas platicaron con los medios de comunicación, en donde Violeta Isfel mencionó “será una noche de baile, diversión, como ya pudieron ver en pasadas presentaciones, para mí es importante mencionar que nuevas generaciones, están disfrutando de estas telenovelas gracias a plataformas digitales y pueden disfrutar con sus padres el concierto, haciendo una noche familiar”.

También mencionaron que esta ocasión tendrán invitados especiales que serán una total sorpresa, Martín Ricca dijo “esta será nuestra segunda Arena, seguimos impresionados y agradecidos con el público que nos ha dado tanto amor, es algo que podrán ver en el concierto, como dice Imanol, será como una máquina del tiempo”.

Imanol por otro lado manifestó la emoción que tiene “cuando vi las noticias no sabía que estaba pasando y cuando me invitaron me puse muy feliz y sigo feliz de que le gustará tanto al público, espero que ya no lo piensen y compren sus boletos”.

El elenco concuerda en que esta experiencia está siendo mejor que lo que vivieron hace 20 años, aunque al principio les costó acoplarse, les gusta volver a hacer feliz al público, además han tenido una gran experiencia y crecimiento personal y profesional con nuevos vínculos. Juntos coinciden en que “Mientras haya corazón habrá 2000s X Septiembre”.

Los boletos están disponibles en la página de Súper Boletos con diferentes promociones, o en taquillas del recinto.