El pueblo no va a elegir a jueces, ministros y magistrados, va a ser una cúpula: Viggiano

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con falacias, Morena y rémoras defienden leyes secundarias de reforma judicial

Para variar, la prolongada discusión para aprobar —eso sí con el infaltable “fast-track” y eso que quien era el inquilino de Palacio Nacional ya no está— las leyes secundarias de la controvertida reforma al Poder Judicial, —más enredada que un queso oaxaqueño— se convirtió en un mitin político organizado ni más ni menos que por el oficialismo. Morena y rémoras, desde la tribuna de la Cámara alta se encargaron de exaltar las figuras de la presidenta Claudia Sheinbaum y quien fuera su mentor.

Y si bien las propuestas de la oposición se fueron desechando con lo que la mayoría morenista y de rémoras se ejerció en todo su esplendor, los argumentos del oficialismo también se iban desgastando, es decir, que gracias al voto del “pueblo sabio y bueno”, automáticamente se fortalecerá la democracia y habrá un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y se erradicará la corrupción en el Poder Judicial, así, como si fuera una fórmula mágica. Nada más falso.

Y ahí está lo dicho por la priista Carolina Viggiano, quien señaló la serie de pifias cometidas por el oficialismo por su prisa y agandalle. Reiteró la postura del tricolor en contra de dicha reforma porque “todo lo que han dicho son falacias… no va a elegir el pueblo (a jueces, magistrados y ministros), va a elegir una cúpula… y que le quede claro al pueblo de México, no van a elegir a sus juzgadores… si pudiésemos asegurar que serían eficientes y preparados, muchos de ustedes no estarían aquí… la reforma sólo quiere apropiarse del Poder Judicial, ese es el punto”.

Destacó la legisladora priista que la República está en un serio problema, y sobre los ataques a la oposición la senadora Viggiano señaló que es importante discutir “y sí representamos una minoría, pero el pueblo de México es diverso. Ustedes creen que representan al pueblo? Hoy están nuevamente traicionando sus principios”

Pero volviendo al tema de los eventos políticos y los apoyos a esta errada y llamada Cuarta Transformación, así como a su segundo piso, el senador Armando Ayala Robles presentó en plena tribuna la porra que él mismo inventó para la presidenta Sheinbaum: “Claudia Sheinbaum, presidenta la primera” y luego coreó “es un honor estar con Obrador”, y la otra, “es un honor estar con Claudia hoy” y así le hicieron varios legisladores como para que los viera la jefa del Ejecutivo y los identificara para ver qué se ganan en esta naciente administración.

La morenista Lilia Margarita fue otro “botón” de muestra llenando de halagos a “la capitana” que conduce el país y lanzó descalificaciones a la oposición a la voz de “espérame tantito”.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, estuvo a punto de explotar y se dirigió a la fracción parlamentaria de Acción Nacional ya no como a los “paniaguados”, sino como bancada, qué curioso, les pidió relajarse, “yo sé que andan muy alegres” y de paso pidió a la oposición “no enredar lo que no está enredado” y aquí valdría la pena preguntar si el oficialismo no es el que enreda todo.

La legisladora campechana María Marina Kantún Can llamó a la oposición a “no tenerle miedo al cambio ni en darle poder al pueblo”, o sea, puro adorno, pero temor debería sentir el oficialismo porque no saben ni cómo aterrizar dicha reforma y sí, Morena y sus rémoras han terminado por avasallar la división de Poderes.

Para apurarse, el oficialismo fue retirando, como en una cascada de fichas de dominó, las reservas y así, que el conocido también como regalo presidencial, quedara de una vez por todas concretado. Por su parte, la oposición pidió que sus reservas quedaran consignadas en el diario de los debates, ya que la obstinación y la premura del oficialismo reinaron durante toda la sesión.

Antes, Morena y sus rémoras aprobaron las reformas a leyes secundarias que supuestamente establecen las reglas de la elección ni más ni menos que de 896 jueces, magistrados y ministros, que se celebrarán el primer día de junio del año entrante.

Lo único que quedó eliminado fue una adición que proponía el “derecho de veto” en contra de candidatos a juzgadores por parte de los tres Poderes.

Asimismo, la reforma a Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y la Ley de Medios de Impugnación se aprobó por 81 votos a favor y 40 en contra. Por 79 a favor 39 en contra y cero abstenciones con lo que quedaron aprobados algunos de los artículos reservados de estas leyes secundarias

Municiones

*** La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, al parecer, no se cansa de hacer un cada vez más patético papel en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo sea porque ya está en campaña para alcanzar un lugar para ser votada por el “pueblo bueno y sabio” con esta controvertida reforma al Poder Judicial. A ver si no termina chocando con otra que aspira a ser la cabeza de la SCJN, la pirata Yasmín Esquivel, pero en lo que eso ocurre, Batres Guadarrama no para en, un día sí y al otro también, cometer dislate tras dislate, mientras por las redes sociales circulan fotos un tanto cuanto comprometedoras y no aclaradas. Definitivamente, Lenia Batres pensó que estaba en la vecindad y quiso imponerse usando el calificativo de “absurdo”. Lo bueno es que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, la puso en su lugar. Y aquí hay que recordar aquel video que circuló por las redes, previo a que la “ministra del pueblo” llegara a la SCJN, donde discutía con su vecina de forma por demás grosera y hasta vulgar. Total, llegó a la Corte y el modito no se le quita a la ministra Batres.

*** La flamante gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dejó de esfumarse, pero sólo un momento, para, de lejitos y sin mayor compromiso, ofrecer respaldo al alcalde suplente de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, quien pese al justificado temor que esta encomienda genera, aceptó tomar el lugar del asesinado Alejandro Alarcón Catalán. Salgado Pineda señaló que reafirmó su compromiso de trabajar juntos por el bienestar de las familias de nuestra capital”, pero no despejó la duda de cuándo va a ocurrir eso y volvió a desaparecerse de la escena. Qué pena.

morcora@gmail.com