Calica causó un desastre ecológico en Playa del Carmen

El terreno es de ellos, pero no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, dice Semarnat, al descartar que haya habido una expropiación

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no se han expropiado terrenos a la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. Calica (hoy Sac-Tun), filial de la estadounidense Vulcan Materials, aunque sí se prohibió la extracción de piedra caliza en la zona donde se encuentra ubicada la minera, en Playa del Carmen, Quintana Roo, por el “desastre ecológico” que ocasionó.

“Esto no es una expropiación, porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando, su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí, es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque o a ver qué hacen, pero caliza no”, enfatizó Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La funcionaria federal explicó que la decisión para declarar área natural protegida “Felipe Carrillo Puerto”, que abarca los predios pertenecientes a Calica en Playa del Carmen, se tomó el pasado septiembre, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, debido al grave daño ambiental causado por las operaciones de la empresa.

Recordó que esto fue detallado en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se decreta como área de conservación de flora y fauna una superficie de 53 mil 227 hectáreas, localizadas en los municipios Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel.

Grave daño ecológico en la región

Bárcena Ibarra afirmó que, según las investigaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Calica ha realizado un grave daño al medio ambiente de Quintana Roo a raíz de sus actividades.

“La explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático de una zona que tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una zona cárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región”, explicó.

“La Profepa confirmó que el impacto al sistema hidrológico subterráneo, 20 veces más del volumen autorizado. Ellos construyeron estanques superficiales, entonces el agua de los cenotes iba a estos estanques y se hacía una gran evaporación, eso hace que se pierda una cantidad de agua importantísima y, desde luego, valores altos de contaminación industrial”.

Impactos ambientales

1. La Profepa confirmó el impacto en el sistema hidrológico subterráneo por la construcción de estanques de agua superficiales en los predios de Calica.

2. Estos estanques de agua disminuyen el nivel de agua subterránea al exponer el agua a procesos de evaporación – pérdida.

3. Deterioro en la calidad del agua atribuible directamente a la empresa. Valores altos por contaminación industrial, incluso valores que rebasan la norma para descargas de aguas residuales.

4. Se destruyeron 3 cenotes al interior del predio además del sistema de cavernas preexistente.

Desmentidos a Calica

Bárcena Ibarra aseguró que la filial de Vulcan Materials también ha realizado “una serie de declaraciones falsas”, entre ellas en donde detalla que tiene todos los permisos para la extracción de piedra caliza. “Eso no es verdad. En segundo lugar, negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza, se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego se les otorgó otro permiso en el 2000 que les extendió el permiso por 20 años, ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020”, sostuvo.

Declaraciones falsas de Calica

¬ Manifestó contar con todos los permisos

¬ Negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza

¬ Explotó 140 hectáreas de extensión con una profundidad de hasta 12 m por debajo del manto freático

¬ Declararon la existencia de 7 cenotes y en visita internacional se encontraron sólo 4.

¬ Afirmaron contar con todas las concesiones de agua y rebasaron los límites de la única concesión de agua para explotar un predio por debajo del manto freático

¬ Simularon ante un tribunal internacional que contaban con autorizaciones del INAH en las zonas arqueológicas

¬ Reportaron a la autoridad financiera en Estados Unidos el doble de reservas de material pétreo que declararon en México

Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto

Objetivos :

¬ Preservar un corredor natural con acceso al mar con más de 50 mil ha para la protección de flora y fauna que incluye especies endémicas como el mono araña, el mono aullador, murciélagos, jaguar y nueve tipos de vegetación.

¬ Restaurar el patrimonio natural devastado por la empresa Calica, que representa 2 mil ha. Permite crear un corredor biológico entre el Mar Caribe y los Petenes de Campeche, en el Golfo de México.