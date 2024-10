Reforma judicial, nunca, en el Senado, se había dado un espectáculo tan patético

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Azar significa, también, “desgracia imprevista”

Nunca en la historia del Senado de la República se había dado un espectáculo tan patético y hasta denigrante como el que se vio el sábado, en el que se aplicó a pie juntillas la oración de una conocida canción de la época de los setenta: “la vida es una tómbola” y de este modo, jueces y magistrados vieron frustradas sus aspiraciones de poder conseguir una mejor posición producto de la carrera judicial y las bolas blancas giraron y giraron en esa tómbola puesta en el Salón de sesiones de la Cámara alta, dejando todo a la suerte, al azar, con tal de cumplirle al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que envió esta iniciativa, producto del odio y el desquite.

Y peor se vieron cuando Morena y sus rémoras, en muchas ocasiones se hicieron bolas; ni ellos mismos atinaban a aclarar las muchas dudas que surgieron, más bien las ampliaron, y el presidente de la Mesa Directiva de esa instancia legislativa, Gerardo Fernández Noroña, muy flaco favor hizo también a la controvertida reforma al Poder Judicial porque, por momentos, al tratar de explicar lo inexplicable cayó en un hoyo en el que no sabía de lo que estaba hablando o hacia dónde iba con tanta palabrería.

Eso sí, a la hora de celebrar su “Frankenstein”, todo en el oficialismo fueron sonrisas, como si el espectáculo que brindaron los senadores del oficialismo, no hubiera rayado en el ridículo.

Así, la Cámara alta definió la insaculación de 350 plazas para magistraturas de circuito y 361 para juzgados de distrito, sumando con esto 711 cargos que se elegirán a través del voto popular en la elección del primer domingo de junio de 2025.

Y habrá que ver cómo elige el “pueblo sabio y bueno” con tal cantidad de nombres y de boletas, además de que indudablemente se tratará de personas que no conocen ni siquiera en fotografía. Aparte está la mano negra que hasta el codo meterá Morena con tal de hacerse del control del Poder Judicial y luego el autoritarismo.

Fernández Noroña reconoció que lo que hicieron los senadores de Morena y rémoras el sábado fue “aplicar el azar” para determinar qué mitad de personas juzgadoras irán a la elección en junio de 2025 y qué mitad irá a la elección de junio de 2027.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, azar tiene varias acepciones; una es “casualidad, caso fortuito” y es así como el oficialismo se quiere apropiarse del Poder Judicial.

Y si bien algunos de los sinónimos de esta palabra son fortuna y suerte, hay una segunda que aplica perfectamente para el caso y se trata de, “desgracia imprevista, fatalidad, desgracia, accidente”

En cuanto al azar moral que define también dicho diccionario, se señala que cuando algo se deja al azar, se deja sin rumbo ni orden y esto último claramente ha sucedido con el caso de la controvertida y vengativa reforma.

El paso siguiente es que mañana, se emita la convocatoria un tema en el que se puede pronosticar desde ahorita, Morena y sus rémoras continuarán hechos bola, situación que salvan, —según ellos—, aferrándose al fast-track.

Municiones

*** Podría ser hasta plausible que la presidenta Claudia Sheinbaum haya, digamos, puesto en su lugar ni más ni menos que al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que estableció una relación muy cercana con López Obrador, a grado tal que —como se recordará— tenía acceso total no sólo a Palacio Nacional; también a todas las secretarías y demás dependencias, así como a cualquier gobernador y gobernadora. Pero cuando se tomó la molestia de criticar la reforma al Poder Judicial, esto puso iracundo al tabasqueño, que, sin avisar “agua va”, pausó las relaciones con Estados Unidos y, por ende, el primer afectado fue el embajador Salazar. Llegó la sucesora de López Obrador y si acaso el embajador norteamericano supuso que las cosas regresarían a ser iguales como en los mejores tiempos de esta errada y llamada Cuarta Transformación, pero no, menudo chasco se llevó porque la jefa del Ejecutivo federal dijo que cualquier cosa que se le ofreciera a Ken Salazar, que la viera con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Sin embargo ahora, la Presidenta podría estar muy cerca de la soberbia que caracterizó a su antecesor, luego del mensaje que envió a la oposición, que en más de una ocasión le ha solicitado una reunión. Respondió que ella de plano no, porque para eso está la flamante secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Ella (la titular de la Segob) tiene ese papel, esa tarea de hablar con, si es necesario, grupos parlamentarios, pero también tiene que haber una relación de respeto mutua. Hay proyectos distintos y eso no tiene que asustarle a nadie”. Puede observarse que lo ocurrido con el embajador Salazar y el rechazo de parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, son cosas totalmente diferentes, los trata exactamente igual, tal pareciera que la medida es su soberbia con todo y que haya dicho en su gira por Querétaro, donde reunió con el gobernador panista Mauricio Kuri, que ella se ocupará personalmente de hablar con el pueblo “bueno y sabio”. Total, que la Presidenta hasta temerosa, rechazó que en este segundo piso de la errada y llamada cuarta transformación se vaya a establecer una relación más cercana con la oposición. Claro, es lógica la reacción, no sea que su maestro la vaya a regañar, ¿o no?

*** Y así, con tanto triunfos en la bolsa —aunque muchos de ellos pírricos porque como ya se anotó, se derivan del azar y el fast-track—, lo que sigue en la mira del oficialismo es extinguir a los órganos autónomos, por más que estos han luchado por no desaparecer y también han hecho todo para ser escuchados por una Presidenta que, como ya advirtió, se cierra a cualquier posibilidad de diálogo. Además como los organismos autónomos no forman parte del pueblo “bueno y sabio”, pues… El propio presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya anunció que esta iniciativa, “… se está analizando, pero está contemplada en el paquete de aprobaciones de todas las reformas que se remitieron en agosto en la comisión de Puntos Constitucionales. Debe ser antes de diciembre porque tenemos hasta diciembre para sacar el paquete de 18. Está pesado son 18 llevamos siete”.

