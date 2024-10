Llega la Caravana por el Bienestar Animal a Toluca

Servicios y atención médica gratuita para mascotas

Toluca, Estado de México.— Decenas de familias y sus mascotas se dieron cita este domingo 13 de octubre en la Caravana por el Bienestar Animal, que se realizó en la capital mexiquense, acción que promueve el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, para acercar servicios gratuitos de esterilización, desparasitación y atención médica a animales de compañía.

“Para mí es un honor y una felicidad muy grande poder convocar a este tipo de eventos. Es importante saber que estos pequeños, nuestros animales de compañía, realmente necesitan de estas voluntades, de esta junta de voluntades. Yo creo que nosotros, como sociedad, Gobierno, empresarios, trabajando todos en conjunto, podemos lograr un cambio en el bienestar animal”, señaló Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

Esta actividad fue organizada por la Cepanaf y el Ayuntamiento de Toluca, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), siendo éste un municipio comprometido con la causa de bienestar animal.

“Yo estoy muy complacido de tener una Gobernadora sensible, humana, muy preocupada por los animales, a mí me consta; he podido compartir de la mano de ella varias actividades; estuvimos también en otro gran evento como este, habrá sido hace unos tres meses,” refirió el alcalde Juan Maccice Naime.

Las Jornadas de Bienestar Animal se constituyen como una iniciativa promovida por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Cepanaf, para fomentar una cultura de respeto y consideración hacia la fauna urbana.

Se llevan a cabo mediante un esfuerzo colaborativo que involucra a diversos actores sociales e institucionales y en el que establecen sinergias con instancias privadas, académicas y sociales por el compromiso común de mejorar las condiciones de vida de la fauna urbana.

A este evento se sumó el apoyo de organizaciones civiles y empresas, como Ford Sánchez Automotriz, para promover acciones de bienestar para los que no tienen voz.

Las autoridades asistentes al evento realizaron un recorrido por los pabellones que conforman la Caravana, tanto de vacunación, esterilización, desparasitación, adopción, circuitos de agilidad canina, entre otros.