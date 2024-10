Complicaciones

Carlos Ramos Padilla

Me entero que la situación en Guerrero, concretamente en Acapulco, es muy delicada. La propia Claudia Sheinbaum pudo medir el nivel de tragedia en una segunda visita al puerto en donde platicó con varias familias afectadas en un síntoma de solidaridad. Fue acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien no ha abandonado los esfuerzos en la zona. Sin embargo la situación no es nada sencilla.

Los inmuebles, la gran mayoría, afectados por “Otis” fueron nuevamente lastimados por “John”. Las intensas lluvias inundaron 40 colonias, pero también infraestructura hotelera que seguía en reconstrucción y nuevo mantenimiento. Las inversiones para el rescate se perdieron.

Dice la Presidenta que las viviendas en las zonas bajas cerca del aeropuerto requieren incluso de reubicación. La etapa de emergencia está por concluir y se continúan con las labores de abrir caminos. Primero, las tareas de limpieza y luego la reconstrucción.

Sin embargo, me llamó intensamente un mensaje que recibí de Jorge Ortiz de Pinedo que reproduzco: “Veo con tristeza que el entusiasmo que demostraron los mexicanos para apoyar a Acapulco, hace 11 meses, casi se esfumó; pocos donativos han llegado al Centro de Acopio en La Casa del Actor; es inexplicable, pues la situación es de auténtica emergencia. La mayoría de los centros de acopio de la República están casi vacíos… De todas formas, ya contraté un camión y mañana salgo con lo que tengamos para repartir en Puerto Marqués. Gracias a quienes se acercaron a llevar su donativo y a quienes nos apoyan con sus notas y comentarios … ¡Aún es tiempo!”

En este texto se aprecia el drama del abandono social, de ese altruismo que nos ha destacado como sociedad. Ese llamado al que constantemente se suma Evelyn Salgado para que todos recatemos a Acapulco. Hay intensos esfuerzos por los sistemas de bombeo de agua potable.

Salgado Pineda ha intensificado los protocolos de seguridad para evitar saqueos y rapiña y están casi listos para reanudar las labores escolares. Bien dice la gobernadora Salgado Pineda y el primer actor Ortiz de Pinedo, siempre habrá tiempo para auxiliar, para donar, para ofrecer solidaridad y cobijo a los afectados.

