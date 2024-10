Sentencian a Genaro García Luna a más de 38 años de cárcel

Fue declarado culpable por narcotráfico en 2023

A 20 meses de haber sido hallado culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico y falsedad en sus declaraciones, el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado a una pena de poco más de 38 años (460 meses) de prisión, evitando la pena máxima de cadena perpetua solicitada por los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La sentencia también incluye multa 2 millones de dólares.

El llamado “superpolicía” hace tres sexenio, recibió sentencia del juez Brian M. Cogan, el mismo que condenó a cadena perpetua a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán y quien también lleva el caso de Ismael ‘Mayo’ Zambada.

García Luna, de 56 años, fue condenado a principios del año pasado por recibir millones de dólares en sobornos para proteger al violento cártel de Sinaloa al que, presuntamente, debía combatir. El ex funcionario negó las acusaciones.

La Fiscalía escribió que los actos de García Luna promovieron una conspiración de narcotráfico que produjo las muertes de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos. “Es difícil sobrestimar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y la adicción que facilitó y su traición al pueblo de México y a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. “Sus crímenes exigen justicia”.

García Luna dirigió la Policía federal de México antes de ocupar una posición en el gabinete presidencial como principal funcionario de seguridad del país, de 2006 a 2012, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

García Luna no sólo fue considerado el arquitecto de la sangrienta guerra de Calderón contra los cárteles, sino que también Estados Unidos lo elogió como aliado en su lucha contra el narcotráfico. En el juicio, se mostraron fotos de García luna saludando al ex Presidente Barack Obama y hablando con la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y con el ex Senador John McCain.

Pero la fiscalía afirmó que, a cambio de millones de dólares, García Luna proporcionó inteligencia sobre las investigaciones contra el cártel e información sobre los cárteles rivales, y facilitó el tránsito de enormes cantidades de drogas.

La fiscalía señaló que García Luna se aseguraba de que los narcotraficantes fueran notificados con anticipación de las redadas y saboteaba las operaciones policiales legítimas dirigidas a aprehender a los líderes de los cárteles.

Los narcotraficantes pudieron enviar más de un millón de kilogramos de cocaína de México a Estados Unidos utilizando aviones, trenes, camiones y submarinos, en el tiempo que García Luna ocupó su puesto, señalaron los fiscales.

Durante el juicio del antiguo capo del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, realizado en 2018 en el mismo tribunal, un antiguo miembro del cártel testificó que él personalmente había entregado al menos 6 millones de dólares en sobornos a García Luna, y que los miembros del cártel acordaron formar un fondo de hasta 50 millones de dólares para pagar por su protección.

Los fiscales también afirmaron que García Luna conspiró para anular el veredicto del juicio del año pasado buscando sobornar o convencer de manera corrupta a varios reos del Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn para que apoyaran afirmaciones falsas de que dos testigos del gobierno se comunicaron entre sí antes del juicio mediante teléfonos celulares contrabandeados. En su apelación por clemencia, los abogados de García Luna le escribieron a un juez que el ex secretario de seguridad y su familia han sufrido ataques públicos durante los casi cinco años que ha permanecido en prisión.