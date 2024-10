Cantares de México edición Día de Muertos llega al Teatro Hidalgo

El 31 de octubre 20:00 horas

Sumérgete en las leyendas más icónicas del país, como la Llorona, Los Xolos y más

Imagínate llegar a un lugar lleno de flores y velas, altares impresionantes, leyendas misteriosas y una historia que te transportará a las raíces más profundas de nuestros antepasados: El Camino Al Mictlán, un viaje para llegar al más allá, lleno de color y de belleza, de arte y diversión. Todo esto y mucho más te espera en este evento inolvidable.

Las puertas se abrirán a partir de las seis de la tarde, así que asegúrate de llegar con tu mejor disfraz de Catrín, Catrina o cualquier personaje relacionado con el Día de Muertos a “Cantares de México”, espectáculo en el que podrás sumergirte en las leyendas más icónicas de México, como la Llorona, Los perros Xolos, La leyenda de la Mariposa Monarca, El día De los Santos Inocentes, La Fiesta de Velación de Oaxaca, La leyenda de la flor de Cempasúchil, los nueve niveles del Camino al Mictlán y mucho más.

Laura Díaz, directora del espectáculo Cantares de México, explicó en entrevista “hay que conocer, y mucha gente en México no se saben, creen que Dia de muertos es algo ocultista, pero eso es muy alejado del a realidad, pues para nosotros nuestras raíces tienen un sincretismo que toma la iglesia católica de nuestros pueblos, pero nada más puro que las tradiciones de nuestras raíce, que no son para adorar aun dios. Para nosotros es el camino al Mictlán, la muerte no tenía ese dolor de ahora, sino un honor, la palabra muerte era un contexto de purificación del alma, algo hermoso, la forma en que nuestros antepasados tomaban esa parte de la vida que es la misma muerte, era un honor poder ofrendar, para trascender”.

Y aclara que en este espectáculo veremos las distintas caras de esta celebración en el país “hay un Dia de muertos versión del norte, del sur, con sus propias historias y leyendas, es brindarle al pueblo la posibilidad de conocer y viajar. Conocer los vestuarios, las canciones, las danzas tradicionales. Entonces este show es un desfile de tradiciones de nuestros pueblos en que se espera el regreso de las almas, el amor, el altar, su significado, el amor que es lo único verdadero”.

El show se va a dividir en varias partes, primero “Camino al Mictlán que dura unos 20 minutos, conoceremos los 7 niveles del Mictlán, donde participan muchos artistas de danza contemporánea, ballet clásico, como se despojan las almas a través del arte, es una experiencia increíble. Después toda la fiesta de Día de Muertos que va de la leyenda de La Llorona, que es ancestral, nos habla de cómo la madre Coatlicue nos da la premonición de la muerte de nuestra raza, y no tiene nada que ver con la leyenda del ‘ay mis hijos’, que es otra cosa” aseveró.

De tal manera que, con vestuarios majestuosos, bailarines de primer nivel, egresados del INBA se logra un espectáculo super cuidado “Tenemos la leyenda de la flor de cempaxúchitl, son historias de amor. La de las mariposas monarca y canciones como ‘Recuérdame’, ‘El Charro Negro’, que se suman a las hermosas estampas de Veracruz y de Jalisco, lo que nos representa como cultura ante el mundo. Estuvimos hace un par de años en Chihuahua y nos decía la gente que ni siquiera sabían de qué se trataba, porque debido a la cercanía con Estados unidos solo celebraban el Halloween, pero debemos tener claro que somos un pueblo amoroso, dispuesto a ayudar, no somos otra raza por más que cantemos en inglés, somos mexicanos y debemos mantener vivas nuestras tradiciones”.

El “Cantares de México” en el Teatro Hidalgo es una celebración que honra la vida y la muerte de una manera única y significativa. A través de la música, el teatro y la danza, esta festividad ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el legado de nuestros antepasados y celebrar su memoria con alegría y respeto.