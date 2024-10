Rosario Piedra busca reelegirse en la CNDH

Adriana Moreno Cordero

“Tropecé dos veces con la misma piedra”, eso puede decir la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández y una cadena de morenistas sobre las aspiraciones, ni más ni menos que de Rosario Piedra Ibarra para reelegirse al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), cuyo único mérito es ser hija de una verdadera luchadora social como lo fue Rosario Ibarra de Piedra y esto último lo reconoció la propia jefa del Ejecutivo federal cuando en su llamada “mañanera del pueblo” le dio el espaldarazo.

Poco tiempo después, el senador Adán Augusto López aseguró que Piedra Ibarra “está en su derecho” de participar en la elección de la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de buscar un nuevo periodo al frente de este organismo.

Entonces, tal parece que quien busca, como sea, la reelección en dicha Comisión, tendría muchas probabilidades de llegar simplemente, -como se consignó en líneas anteriores-, por ser hija de quien es y cobijada por los morenistas que continúan a pie juntillas con la dinámica de alinearse ahora, a los designios silenciosos de Andrés Manuel López Obrador.

Total, el caso es que en entrevista, López Hernández dio a conocer que la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, informó a las bancadas de Morena y rémoras, que el 15 de octubre se cerró el proceso de inscripción y posteriormente presentará un informe de quiénes cumplieron con todos los requisitos.

Y los reporteros le preguntaron al ex secretario de Gobernación que si el perfil de Rosario Piedra era de su agrado y, ojo, el coordinador morenista evitó dar una opinión al respecto, al argumentar que su conducta debe ser totalmente institucional. ¿Será?

“Bueno, evidentemente no voy a emitir en este momento una opinión respecto a ello, porque ahora, como senador, tengo que ser parte de una decisión”, específicamente López Hernández. Pero, ¿cómo olvidar que en una jaloneada sesión en el Senado de la República, entre gritos y muestras de rechazo, hace cinco años, Rosario Piedra rindió protesta como titular de la CNDH?

Ese patético evento en el que se metió al intercambio de manos y aventones la entonces flamante senadora Citlalli Hernández, hoy, titular de la Secretaría de la Mujer; la actual legisladora morenista, Lucía Trasviña, entre otras distinguidas personalidades de Morena y sus rémoras y el también entonces senador Gustavo Enrique Madero salió prácticamente descamisado, trascendió las fronteras nacionales y dejó una pésima imagen de México.

Al frente de dicha Comisión, la señora Piedra se dedicó única y exclusivamente a seguir las órdenes ni más ni menos que de López Obrador, restringiéndose al máximo las recomendaciones, ocasionando muchos problemas al interior de la CNDH e incluso interferir, por instrucciones de su jefe, en asuntos electorales que no le correspondían, amén de los excesos que tenía como presidenta de la CNDH que son bien sabidos.

Todo está armado de nueva cuenta para que la controvertida titular de la Comisión de Derechos Humanos repita en el puesto. Y de esta manera, ¿cómo se atreve el oficialismo a anunciar que este proceso será transparente “y con la mayor participación de la sociedad”. ¿Otra vez el “pueblo bueno y sabio” en acción?

Como hace cinco años, la oposición se pronunció en contra de que Piedra Ibarra se reelija y por cierto, la aludida envió un mensaje por sus redes a sus empleados para hacerles saber su decisión.

En este punto también entraron al quite los legisladores de oficialismo. El morenista Antonio Morales advirtió a la oposición que no se permitirán descalificaciones ni veto en contra de ninguno de los aspirantes registrados. A propósito, estos últimos, los 65 candidatos registrados, deberían tomar en consideración que ya no tienen nada que hacer en una carrera que con toda anticipación está decidida a favor de la señora Piedra, por ser hija de quien es y estar cobijada por el oficialismo.

Municiones

*** Grupo Codere, multinacional líder en el sector del entretenimiento y el juego, ha completado con éxito su proceso de recapitalización global, lo que marca el inicio de una nueva etapa de estabilidad financiera y crecimiento estratégico para la compañía. Esta operación histórica ha proporcionado una solución integral y definitiva para fortalecer la estructura de capital de Codere, garantizando la estabilidad a largo plazo y asegurando la viabilidad y el crecimiento del grupo bajo su nuevo Plan Estratégico. Con esta recapitalización, Codere ha reducido su deuda bruta corporativa de alrededor de 1,400 millones de euros a aproximadamente 190 millones, lo que se traduce en una deuda neta consolidada de unos 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el EBITDA ajustado de 2023, antes de IFRS16. Además, la compañía ha recibido una inyección de aproximadamente 60 millones de euros de nueva liquidez, que contribuirá a impulsar su plan de negocios y reforzar su solvencia y salud financiera. Gonzaga Higuero, CEO de Grupo Codere, afirmó: “La operación es un éxito determinante para Codere, una garantía de futuro que asegura nuestra posición financiera y relanza la capacidad de la compañía para alcanzar los objetivos de crecimiento marcados. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros inversores y el compromiso de nuestro equipo. Estamos preparados para generar valor para todos nuestros grupos de interés”.

*** Los consejeros del Inai, encabezados por el titular, Adrián Alcalá, se reunieron ayer con la flamante secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y mantuvieron una muy leve esperanza de que dicho Instituto no se acabará porque de manera muy amable, por cierto, la titular de la Segob los invitó a una nueva reunión en la que los consejeros del Inai deben llevar de manera más detallada, el planteamiento que le hicieron a la responsable de la política interna del país respecto a un recorte sus gastos en un 30 por ciento, reducción de su personal y eliminación de gastos en viajes y comisiones.

*** El ya próximo 6 de diciembre, Pablo Lemus rendirá protesta como gobernador de Jalisco, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) ratificó su triunfo. Ayer, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al aún gobernador, Enrique Alfaro, mientras en el mundillo político, se dice que el inepto mandatario estatal de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no llegará a “cargar los peregrinos” en ese cargo y que el titular de la SEP, Mario Martín Delgado, supuestamente estaría operando para ello. ¿Será?

