Anahí será investigadora de ¿Quién es la máscara?

En su sexta temporada

Estará al aire a partir del 20 de octubre a las 20:30 horas

Mitzi Fernández

Comenzaron grabaciones de la nueva temporada del programa ¿Quién es la máscara? Esta sexta temporada dará comienzo el 20 de octubre a las 20:30 horas en el canal de las estrellas.

Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Martha Higareda y ahora Anahí serán los investigadores encargados de desenmascarar a los 20 nuevos personajes: Azul, Cacahuate Enchilado, Camilo Mandrilo, Chepino Langostino, Dale Dale, Érik El Roto, Freddie Verdury, Huesito Peligroso, Maraña, María Joacuina, Micrófono, Orni, Pepe Nador, Pony, Ranastacia, Ricardilla, Robotso, Tucán, Tutupótama y Venustiano.

En la presentación del programa el productor Miguel Ángel Fox acompañado por los investigadores; el conductor Omar Chaparro y la presentadora Marisol Gonzales explicaron lo que se verá en la temporada.

Carlos Rivera comenzó diciendo “es muy importante jugar y divertirnos, muchas personas salen diciendo que les cambia la vida el programa, y sí, yo aunque tenga gira me gusta estar aquí, y nunca cambia esa sensación de felicidad. Además, nuestra compañera Anahí cambió todo. Me sorprende como me ha ayudado el programa en los momentos difíciles”.

El productor Miguel Ángel Fox no dejó de mostrar su emoción y satisfacción con la temporada “No sé qué fue esta temporada, no quiero demeritar las otras pero en esta ocasión son mágicas las mujeres que nos acompañan. Recuerdo que me invitaron a las grabaciones en Estados Unidos quedé muy impactado, pero el conductor que tenemos aquí definitivamente es mejor, mi querido Omar Chaparro, gracias por tu profesionalismo”.

El programa será transmitido simultáneamente con el de Estados Unidos, aproximadamente son 350 personas en el equipo de trabajo que hacen posible este misterioso y divertido programa

La nueva investigadora que emociona a todos es Anahí, quien declaró emocionada “me siento muy feliz de volver a donde empezó todo, donde empezó mi carrera y que me reciban con este apapacho al corazón, si veía el programa y me encantaba, me preparé viendo muchos clips para poder atinarle a quien esta atrás, me encantó que jugaron con la comedia y no podías diferenciar si eran actores de teatro o cantantes. Me reencontré con muchas personas y energéticamente ha sido maravilloso”.

Martha Higareda por su parte mencionó “estoy muy agradecida de que me invitaran y con Omar de hacer el acercamiento, hoy estar aquí de este lado es maravilloso. Cada máscara viene con historias muy diferentes, que hacen rivalidades completas”.

Continuando con las anécdotas que llevan de esta temporada también hablo Omar Chaparro “creo que tu Fox lo haces ver más fácil, trabajar en un proyecto que puedes trabajar en paz, es grandioso, yo estoy feliz me la paso jugando”.

Mientras Marisol Gonzales afirmó “Si es la mejor temporada y si creo que Anahí le dio mucha luz al programa”. La sorpresa y nuevo del programa aparte de los 20 personajes, es el botón sálvame, que puede cambiar el destino de los personajes de quitarse la máscara, sólo puede tocarse una vez, pero pone en riesgo a los demás. Se oprimirá solo 4 veces en el programa, una vez por investigador.