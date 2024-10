Rescatan a cuatro menores que eran obligados a trabajar

José Luis Montañez

Operativo del GEAVIG y autoridades en Cancún

Durante un operativo realizado por el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), autoridades de Cancún rescataron a cuatro menores de edad, incluido un bebé, que eran utilizados para vender dulces en la vía pública entre las avenidas Tulum y Cobá de esta ciudad.

Se dio a conocer que algunos de los niños portaban uniforme escolar, no obstante, se estaban poniendo en riesgo debido a que transitaban a pie entre el alto tránsito vehicular en la zona.

Una vez que se tomó custodia de los menores una oficial no dudó en amamantar al bebé, que lloraba de hambre. Los menores fueron puestos bajo el cuidado del sistema DIF municipal, donde recibirán atención psicológica.

Por otro lado, el equipo GEAVIG logró que una madre pudiera reencontrarse con su hijo después de meses de angustia, tras haber sido sustraído por su padre. El niño en cuestión se mostró aliviado de llegar a los brazos de su progenitora, mientras que el padre fue detenido por las autoridades.

En este escenario, la presidente municipal Ana Patricia Peralta subrayó el compromiso de seguir protegiendo a los menores. “Hoy, una madre y su hijo lograron reencontrarse gracias al trabajo del equipo GEAVIG. Además, rescatamos a cuatro menores en situación de trabajo infantil, que ahora están a salvo, recibiendo alimento y atención psicológica. En este gobierno mantenemos una política de cero tolerancia ante cualquier acto que vulnere los derechos de nuestras niñas y niños”, aseveró la alcaldesa a través de sus redes sociales.

Otras 2 mil 500 cámaras de empresas se conectarán al C5

En un esfuerzo por mejorar la seguridad y la vigilancia en la región, más de 2,500 cámaras de videovigilancia de empresas serán conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en Quintana Roo. Esta red de cámaras es una de las más grandes y avanzadas de México, diseñada para proporcionar una vigilancia constante y eficiente en áreas clave de la región, incluyendo Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, y otras localidades importantes.

Cabe destacar que, en el estado, actualmente hay alrededor de mil 500 cámaras de videovigilancia colaborativa de empresas de diversos rubros con el C5, pero se espera que este año terminen sumándose otras 2 mil y que, el próximo otras 2 mil adicionales se sumen.

James Tobin, miembro de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Quintana Roo, declaró que se necesitan llevar a cabo medidas que incentiven la colocación de estas cámaras. “Diego Castañón (Presidente Municipal de Tulum) ya anunció que el próximo año, para conseguir una licencia, se va a tener que poner cámaras. Eso también apoya porque es una reglamentación que se tiene que seguir”.

En este tema, solicitó que dicha disposición se extienda al resto del estado, pues con este tipo de reglamentaciones se refuerza la capacidad de monitoreo y vigilancia. “Al final de cuentas, las autoridades son los que tienen que visionar. El área de videovigilancia colaborativa del C5 ha crecido inmensamente, si algún día ustedes pueden ir a verla, véanla, porque es totalmente diferente donde está la videovigilancia colaborativa”.

Asimismo, adelantó que, tanto él como las mesas de seguridad, parten del principio de trabajar en confianza con las instancias. “Tenemos que ser corresponsables y tenemos que medir los resultados. Yo no puedo avalar, que lo que está en una cámara de videovigilancia no tenga un fin que no sea el adecuado, eso nos lo tiene que asegurar la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yo confío plenamente en el secretario”.

En el caso de que se presente el mal manejo de una imagen que no debió haber salido, dijo que se tiene que procesar al responsable “y ese es nuestro trabajo, denunciar a las personas que hagan esto”.

Sobre las cámaras que se están poniendo en los hoteles, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todas las playas del estado, consideró que van a ayudar a que mejore la capacidad de reacción. “Hace unos días, se puso una cámara, no quiero decir en dónde, pero se puso una cámara muy grande, que tiene una capacidad de visión de hasta de 4.5 kilómetros, con eso se puede seguir a cualquier vehículo acuático hasta el punto donde llegue y, a partir de ahí la reacción tiene que ser inmediata por parte de las autoridades”, dijo Tobin. Se prevé que en Playacar se coloquen alrededor de 15 cámaras para vigilar los 3 kilómetros que tiene, mientras que para los 20 kilómetros de la zona hotelera de Cancún se tendrán que sumar más cámaras con una línea de visión lo mejor posible.

Con la implementación del C5, las autoridades esperan continuar mejorando la seguridad en Quintana Roo y fortalecer la confianza de los residentes y turistas en la región. La inversión en tecnología y la capacitación continua de los operadores del sistema son pasos clave para asegurar un futuro más seguro y ordenado.

