38 más 56 años

Carlos Ramos Padilla

No fue cadena perpetua, pero de cumplir la sentencia, Genaro García Luna saldría de prisión cumpliendo 94 años de edad. García Luna, alguna vez considerado como uno de los sujetos más poderosos y temidos de México, escuchó el veredicto en la Corte del Distrito Este de Nueva York y en el mismo tribunal y ante el mismo juez que condenó a El Chapo Guzmán en octubre de 2019.

Esto significa que García Luna es el ex funcionario mexicano de más alto rango que se exhibió en una corte de Estados Unidos. Es también el ex primer alto mando que cumpla una condena en una cárcel extranjera.

“No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel”, declaró el juzgador Cogan antes de dictar la sentencia por 460 meses tras las rejas. El juez le impuso adicional una multa de dos millones de dólares.

No se concedió la cadena perpetua que exigía la Fiscalía, ni los 20 años, la pena mínima, que solicitó la defensa. “Usted tiene la misma matonería (sic) que El Chapo, sólo que la manifiesta de forma diferente”, puntualizó. Y le recordó que colaboró con el Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas. “Usted es culpable, señor”, le dijo tajante.

“Él ayudó al cártel, él protegió al cártel, él era el cártel”, subrayó por su parte, Saritha Komatireddy, fiscal en jefe. “Usted tiene la muerte en sus manos”, aseguró.

Los abogados de García Luna preparan una serie de alegatos para intentar “echar abajo” la condena. El juez Cogan dejó abierta la posibilidad para que en adelante, con los mismos testigos que presente la fiscalía, se pueda juzgar a otros funcionarios mexicanos (se habla de 43 expedientes con igual número de personas investigadas).

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón publicó: “Sobre el caso García Luna, señalo: 1) Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él; 2) No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. 3) La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de TODO UN EQUIPO DE GOBIERNO que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado; 4) este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres DEFENDER A MÉXICO DE SU VERDADERO ENEMIGO, EL CRIMEN ORGANIZADO, aún a riesgo de su propia vida”.

Sin embargo, hay temor, mucho temor de que García Luna cumpla con la máxima: “Me hundo, pero no me voy solo”.

@cramospadilla