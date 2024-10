Asegura Checo que cumplirá su contrato con Red Bull hasta 2026

Hace frente a especulaciones sobre su salida

La renovación del Gran Premio de México no depende de permanencia del tapatío en F1

Ante las críticas y especulaciones sobre el futuro del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1, el tapatío enfrentó rumores sobre un presunto retiro de las pistas y aseguró que cumplirá su contrato con Red Bull hasta el año 2026.

“Ha sido así cada año durante los últimos dos años, que alguien crea esos rumores y, luego, todo el mundo los recoge. Sólo quiero dejar claro que estoy 100 por ciento seguro que estaré aquí el año que viene, tengo contrato y lo cumpliré”, dijo.

Durante la pausa de competencias, circuló información asegurando que “Checo” anunciaría su retiro de la F1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, que se llevará a cabo este fin de semana, misma que el piloto mexicano ya se encargó de desmentir.

“Soy muy consciente de que hay mucha gente que me va a apoyar al GP de México y probablemente podrían estar esperando algo que no es cierto (el anuncio del retiro). Sentí la necesidad de aclararlo. Creo que no es correcto difundir rumores como este sin conocer los hechos”, comentó.

En medio del complicado periodo que ha atravesado en la presente temporada, el piloto no dudó en resaltar su logros y larga carrera en la Fórmula 1, la cual asegura, muchos pilotos quisieran tener.

“El 90% de los pilotos quisiera tener mi carrera”

“Checo” Pérez admitió que tuvo la oportunidad de cambiar de equipo antes de que comenzara lal temporada, pero decidió aceptar el reto y la presión de continuar en el equipo austriaco. Destacó su capacidad para sobreponerse a las adversidades y también expresó su satisfacción por tener como compañero a Max Verstappen, el actual tricampeón de la F1.

“Tuve una oportunidad, dos oportunidades, de cambiar de equipo. Cuando lo miré, pensé, realmente me encanta el desafío que tengo en Red Bull. Es un gran desafío ser el compañero de equipo de Max. Es un reto que básicamente te entrena para todo. Así que dije, quiero pasar la última parte de mi carrera en la cima, en la cima, donde la presión es total”, señaló.

Sergio Pérez es consciente de que su trayectoria en la Fórmula 1 ha sido destacada, comenzando con su debut en 2011 con Sauber y mostrando perseverancia para llegar a Red Bull, equipo con el que ya ha ganado dos títulos de constructores.

El piloto mexicano acumula seis victorias y 39 podios en 275 Grandes Premios disputados, consolidando su lugar como una figura clave en el automovilismo mexicano.

Visión sobre los nuevos pilotos

Cuando se le preguntó al piloto de Guadalajara sobre las nuevas incorporaciones a la F1 en 2025, comentó que está totalmente a favor de ver ascender a los jóvenes a la parrilla: “Es fantástico ver a estos nuevos pilotos llegar y ser competitivos desde el principio”, dijo al canal oficial de la F1.

Apuntó que la competición ha cambiado mucho, y aunque dar el salto todavía es todo un reto, los pilotos de categorías inferiores vienen mucho más entrenados desde una temprana edad: “Llegan mucho más preparados que cuando yo empecé. Llevan casi toda su carrera en equipos de Fórmula 1, por lo que han estado en muchas carreras, saben cómo funciona y se ponen al día desde el primer momento. Así que es genial verlos”.

Renovación del Gran Premio de México no

depende de permanencia de “Checo” en F1

El piloto Sergio “Checo” Pérez es el estandarte del automovilismo mexicano en la Fórmula 1 en nuestro país, sin embargo, la permanencia del tapatío no es condicionante para la renovación, a partir de 2026, del Gran Premio de la Ciudad de México.

Las especulaciones sobre posible salida de Checo del serial han sido una constante esta temporada, sobre todo alimentadas por los detractores del #11. Pero con o sin Pérez Mendoza, la carrera capitalina busca mantenerse en el calendario de la F1, así lo aseveró Federico González Compean, director del GP de la CDMX.

“Nosotros no participamos en eso, no nos compete (la renovación de “Checo”). Nosotros recibimos el Gran Premio con los pilotos que vengan, claro que deseamos que esté “Checo” Pérez, como tiene su contrato firmado.

“Al final del día, cuando atraviesas un período difícil, se habla mucho de ti de forma negativa. Pero en última instancia, hay un 90 por ciento de la parrilla a la que le hubiera encantado tener mi carrera”, declaró el piloto Sergio “Checo” Pérez, ante una ola de rumores sobre una salida de Red Bull