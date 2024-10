Denise de Kalafe presentará concierto en vivo en el Lunario

Después de ocho años de ausencia

El amor y la nostalgia enmarcarán el 31 de octubre a las 21:00 horas

Mitzi Fernández

Rompiendo con ocho años de ausencia de los escenarios, desde Brasil llegará al Lunario del Auditorio nacional la cantante Denise de Kalafe, el día 31 de octubre, cuando a partir de las 21:00 horas ofrecerá un concierto lleno de amor, recuerdos y nostalgia.

En conferencia de prensa la compositora Denise de Kalafe contó “reinventarse es lo que significa para mi estar en el Lunario, lo que yo quería era esta cercanía con el público y el Lunario me lo puede dar, desde ahora eso quiero, hacer una fiesta conjunta es como creo y quiero que sea el concierto”.

Entre las canciones que se podrán escuchar están ‘Sortilegio’, ‘Amándote’, entre otras por lo que dijo: “Quiero que los jóvenes conozcan mis canciones no solo ‘Señora’ por lo que en el concierto estaré cantando varias canciones como ‘Agua tierra y aire’, se la compuse al amor de mi vida que terminó su tiempo en la tierra, motivo por el cual paré un tiempo, no tuve el valor de cantarla antes, será como destrabar ese nudo en la garganta”.

Tan contenta como nerviosa expresó “espero cumplir las expectativas de la gente y las mías, no quiero perder la cercanía con las personas y menos de México, mi pueblo querido, a quienes les debo tanto”.

Hablando un poco de la música y cómo influye en las generaciones comentó “me siento muy orgullosa que mi música pase las generaciones, tengo una opinión sobre eso, tú pones a Mozart y puedes obtener paz al estudiar, así que la música no tiene edad, lo importante es lo que dice. Hay varios tipos de canciones, las que se quedan para siempre, las que te dan paz, las que sirven para calmar la sed sexual, y es algo que tal vez necesiten los jóvenes, lo que creo no debería de existir es la música de Narcos es algo que no se debe promover”.

Afirmó que no tiene pensado tener invitados, pues más adelante quiere realizar un concierto con muchos invitados, destacando nuevos talentos, le gustaría que Kany García tenga tiempo de acompañarla, así como Natalia Lafourcade.

Llena de ideas y proyectos próximos también adelantó que quiere hacer un concierto juntando a Brasil y México. Los boletos para el concierto del día 31 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional están a la venta en Ticketmaster y las taquillas del inmueble.