La “trama corrupta” de García Luna y Colosio

Ángel Soriano

Entre el colosal saqueo de las arcas del país por el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna —documentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP—, y su complicidad en el asesinato del malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, oscila la impartición de justicia, tanto en Estados Unidos como en México. Sacó y encubrió al segundo tirador.

Además, se le implica en el trasiego de 200 mil armas de alto calibre introducidas de manera ilegal al país mediante el mecanismo de “Rápido y Furioso”, un convenio México-EU que permitió armas más a las bandas delincuenciales sin resultados favorables, al contrario, tuvieron más parque para mantener una guerra como la que se libra en diversas regiones del país hoy en día.

De todo ello dio cuenta el ex presidente francés Nicolás Sarkosy en sus memorias, donde reveló la influencia del ahora sentenciado a 38 años de prisión en la Unión Americana, sobre el presidente Felipe Calderón, lo que le permitió disponer del erario y de las fuerzas armadas a placer para dar rienda suelta a su apetito de lucro y placer con sus allegados.

Se reclama a EU, dijo Pablo Gómez, titular de la UIF, 600 mdd, obtenidas mediante “una trama corrupta” que le permitió transferir recursos públicos a sus empresas privadas y hacerse de propiedades en Florida, litigio en el cual incluso a su esposa, quien manejaba esas ganancias ilícitas. Imposible que el ex presidente Calderón no estuviera enterado.

La juez Nancy Juárez Salas, de Coatzacoalcos, Veracruz, ha emplazado a la presidenta Claudia Sheinbaum a retirar la reforma judicial —echar abajo las decisiones del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, integrados por voto popular—, y de incurrir en desatado se hará acreedora de tres a seis años de prisión, lo cual ha sido considerada por la mandataria “como una ocurrencia” de pretender frenar una reforma constitucional carente de sustento porque ningún juez tiene facultades para ello. Juárez Salas ha recibido el apoyo de sus pares al igual que Sheinbaum de los suyos y, entre dimes y diretes, se corre el riesgo de una crisis constitucional si es que el Poder Judicial no reflexiona que no están facultados para semejante audacia… Resulta absurda la disposición de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, de “reforzar” la vigilancia policiaca en el Centro Histórico de la capital del país, luego del atentado a la diputada suplente y lideresa del comercio ambulante, Diana Sánchez Barrios, pues no fue un hecho casual ni fortuito, ni por falta de vigilancia porque es una de las zonas más concurridas de la ciudad, sino por la disputa de la mina de oro —como el carbón de Múzquiz, Coahuila—, que representa el regenteo de las calles donde cada milímetro de espacio tiene un elevado costo… Y frenó sus visitas a los gobernadores del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al observar que la delincuencia sigue sin freno, antes como antes y ahora como ahora. Más que planes, se necesita acción… El Parque Primavera Oaxaqueña es un espacio para preservar y conservar la biodiversidad de la región, actualmente alberga 207 especies de árboles —araucaria, cazahuate, cedro blanco, eucalipto, jacaranda, guaje, mango aceituno, entre otros—. Muchas de las cuales requieren atención especial debido a su estado de deterioro informó el gobernador Salomón Jara durante la supervisión de los avances de construcción de la primera etapa en que fue informado que la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) implementa un plan de recuperación y manejo para restaurar la salud de las especies.

