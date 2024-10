Crecen hackeo, ciberbullying, ciberacoso, fraudes y robo de identidad

Jorge Luis Galicia Palacios

¿Llegó el momento de regular el ciberespacio y uso de redes sociodigitales?

En tiempos donde nuestro país ha sido rebasado en materia de protección ante ciberdelitos como el hackeo, ciberbullying, el ciberacoso y el robo de identidad, entre otros, es de gran relevancia la propuesta que se promueve en el congreso de la Ciudad de México en el sentido de crear una ley para regular el ciberespacio y ciberseguridad, ya que México es un país muy atractivo para los ciberdelincuentes y día a día nos enteramos de fraudes, engaños y todo tipo de acoso a través de las diferentes plataformas de las llamadas redes sociodigitales.

Resulta que, a través de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, que preside la diputada Ana Buendía García, se promueve una iniciativa para crear una ley general que regule el ciberespacio y la ciberseguridad. La Legisladora local consideró pertinente adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permita al Congreso de la Unión expedir una Ley General en materia de Ciberespacio y Ciberseguridad, misma que deberá establecer reglas claras y el contar con autoridades facultadas para regular los ecosistemas digitales.

No está mala la propuesta, ojalá también se promueva una regulación de la proliferación de noticias no verificadas, donde quienes las generan buscan un sólo objetivo: desinformar. Es muy grave y por ello, quienes de manera consciente generan ese tipo de contenidos deben ser sancionados porque mucho daño hace quienes generan confusión entre la opinión pública con temas que también son del interés público y lo más delicado es que lo hagan con mentiras, con noticias que hoy en día son conocidas como fakenews, deepfakes o posverdad y para ello hasta se atreven a citar supuestas “fuentes informativas” con el claro objetivo de desinformar.

Es cierto, habrá quien diga que este tipo de propuestas legislativas tienen como finalidad la censura o el atropello a la libertad de expresión y el derecho a la información, pero la propuesta hecha en el Congreso citadino por lo menos nos debe llevar a hacer una reflexión sobre el tema.

En fin, no hay que echar en saco roto la propuesta legislativa de la diputada local Ana Buendia, es un buen punto para sacar de la congeladora propuestas similares hechas en el Legislativo y, por qué no, impulsar un debate con criterio amplio para no confundir entre el derecho a la libertad de expresión y la información y el libertinaje. Digo.

LAS CARTAS HABLAN.− “Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada”, señaló en algunas de sus conferencias el escritor y periodista estadounidense Mark Twain, y aunque esa expresión se hizo casi un siglo antes de la era del Internet sigue vigente, pues hoy en día los usuarios de las redes sociodigitales se creen casi todo lo que circula a través de ellas, así, sin ningún soporte documental, fuente fidedigna o algún contraste de la información, dando origen a situaciones de crisis.

VA MI RESTO.− Estudios sobre el tema, señalan que los últimos tres meses del año son los más propicios para que los ciberdelincuentes hagan de las suyas y sorprendan a los consumidores en las compras de fin de año, ya que en estos tiempos tienden a crecer los intentos de fraudes digitales y éstos se reflejan en movimientos extraños en los aguinaldos y bonos de fin de año.

Entonces, ante situaciones de desinformación y ciberdelincuencia en la era del internet, tal vez haya llegado el momento de pensar en algún planteamiento legislativo que permita regular el uso de las redes sociodigitales y todo el ciberespacio, porque, hay que decirlo, desde estas plataformas muchas veces los usuarios hacen de la libertad la diatriba, la mentira, el fraude y la manipulación y eso no se puede confundir con la libertad de expresión o el derecho a la información, y hasta ahí porque como veo doy.

