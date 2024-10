¡A referéndum!, reforma judicial

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La verdadera voz del pueblo; no es Morena

Recursos democrático y superior al poder

Crisis en tribunales, por inopia legislativa

Médicos cubanos son asesores políticos

Ocultan identidad, especialidad y cédulas

UPS y Estafeta no hacen caso a la Cofece

Carlos Slim, con utilidades, pero son menos

Godaddy: Pymes más interés en digitalización

La libertad no puede ser fecunda para los

pueblos que tienen la frente manchada de sangre

José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano

La reforma judicial ha creado un caos, derivado de la incompetencia jurídica de los legisladores del oficialismo; sus mentiras de que el pueblo les dio un mandato para cambiar las leyes al antojo de los poderosos políticos de Morena.

El Congreso fue superado por el pueblo, que no les dio un cheque en blanco. Sólo la opción de hacer cambios a las leyes que cuando creen crisis social, económica y política se usen otros caminos que lleven a un auténtico y democrático cambio a nuestra Constitución.

Nuestras leyes cuentan con un mecanismo auténticamente democrático: ¡el referéndum!, que acabaría con las imposiciones desde el poder omnipotente, que quieren reformar con un mandato de mayoría simple en procesos electorales.

Esta figura generará una sana renovación del orden sociopolítico; el ciudadano participa de los asuntos públicos y se hace responsable de ejercer la democracia, eliminando vicios de la clase política. Al mismo tiempo ejerce controles eficaces sobre los funcionarios electos por voto popular, que han demostrado incapacidad técnica y hasta académica para reformar las leyes con justicia y coincidencia con la máxima ley de México.

De esa manera, se complementa la democracia representativa con fórmulas eficaces de participación directa.

Los políticos de Morena muestran un cheque en blanco falso. Les dicen a los mexicanos que el pueblo, les ordenó cambiar la Constitución con el objetivo de mantener a la Cuarta Transformación, ahora en la versión de “segundo piso”, durante más sexenios.

Es falso que tengan un mandato del pueblo. Sólo lograron el 36% de los votos del 100% de los electores, que se encuentran en el padrón electoral. No se les olvide. Hay un 66%, dos terceras partes del país, una inmensa mayoría, que no votó por ellos. Así como que no pueden ostentar un “cheque en blanco”. Eso es un timo.

Desde los últimos días del gobierno de “cabecita de poliéster”, con una mayoría manipulada en el Congreso, hicieron cambios constitucionales que van en contra de los intereses de paz social, certidumbre laboral, respeto al Estado de Derecho y, por si fuera poco, ahonda el divisionismo entre los mexicanos.

En México estamos acostumbrados que cuando llega un Presidente, cambia las leyes como sus prendas íntimas; por las que les acomoden. Por ello, López cambió al Poder Judicial, como una venganza de aquellos que osaron enviarlo a juicio político y obligarlo a renunciar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2005. Fue un juez que lo acusó de desacato a órdenes judiciales, luego de apoderarse de un terreno en Santa Fe y no devolverlo, como determinó una acción judicial.

Por ello, mandó “al diablo las instituciones” en septiembre de 2006, al frente en aquel entonces el PRD. La democracia, desde hace 18 años, para el ahora patriarca de Morena, es lo que funcione para sus intereses legítimos e ilegítimos.

La reforma judicial, en la que cumple con una parte del “envío al diablo las instituciones”, toma el control de ministros, magistrados y jueces federales, que podrían frenar las ambiciones de poder y dinero del partido en el poder. Busca impunidad, pues.

Sin embargo, en este tema nadie le pidió su punto de vista al pueblo, nadie en el gobierno recibió una orden del pueblo, para hacer lo que les plazca en gana.

Por ello, y ante el caudal incontrolable de propaganda de legisladores de Morena, sólo queda un camino: ¡referéndum!

Esta figura es una consulta al pueblo, relacionada a una Constitución, una ley, una reforma constitucional, un tratado internacional, una consulta sobre un asunto de naturaleza jurídica. A diferencia, el plebiscito se centra en un asunto de naturaleza política.

Claro, el oficialismo le tiene pavor a un referéndum, ya que la voz del pueblo se haría escuchar auténticamente.

¡Por un referéndum, todos!

PODEROSOS CABALLEROS

CUBA: Al inicio de este comentario reflexioné sobre la frase del escritor cubano, mentor de la revolución de Fidel Castro, que llevó a la miseria a 14 millones de cubanos. El gobierno de Fidel, Raúl y ahora de Díaz-Canel, lleva la frente manchada de sangre. No permite la oposición; no tolera la disidencia; reprime las mentes libres que se niegan a seguir en la esclavitud política, ideológica, económica y social de aquella bella isla, con un gran pueblo. Sus gobernantes, ávidos de dólares, convirtieron a esa isla en el prostíbulo más grande del planeta. Con la mancha de sangre en la frente, exportan a gobiernos con gobernantes déspotas y ávidos de poder total, su sistema de sumisión autoritaria, que llegó a México a través de médicos, que no son médicos, sino operadores políticos y electorales. Además, les roban los salarios a estos personajes. Se los queda, en dólares, el gobierno de Díaz-Canel. Organismos internacionales cuestionan a esos “médicos” que sólo hicieron el trabajo político y sucio, al servicio del “cabecita de poliéster”.

UPS- ESTAFETA: Ante la cercanía de que sea desaparecida la Cofece, empiezan a no hacerle caso. UPS adquirió la firma mexicana de paquetería Estafeta, aunque el monto y los términos de la operación no se han revelado. La compra, sujeta a aprobaciones regulatorias y prevista para concluir a fin de año, busca mejorar el acceso de México a los mercados globales en medio del crecimiento del comercio electrónico y la demanda de logística de última milla. En México, el mercado de mensajería y paquetería tiene un valor aproximado de 20 mil millones de dólares anuales.

CARSO: Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportó una utilidad neta de 4,646 millones de pesos en el segundo trimestre, un aumento del 34.5% respecto al año pasado. El crecimiento se debió al buen desempeño de Condumex y Elementia, con incrementos del 81.5% y 367.8% en utilidad neta, respectivamente. Sin embargo, Carso Energy sufrió una caída del 73.3% en utilidad, mientras que Sanborns y CICSA vieron disminuciones en ventas y ganancias. El flujo operativo alcanzó 7,363 millones de pesos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

GODADDY: De acuerdo a Rodrigo Pérez Ochoa, mánager senior de Marketing Internacional en GoDaddy, organizador más grande del mundo de registro de dominios en internet, un 82% de los emprendedores mexicanos tiene previsto aumentar su inversión en ventas en línea y mercadotecnia digital para 2024. El Informe de Emprendimiento 2024, de esta empresa, establece que las Pymes de México están dando un paso decisivo hacia la digitalización. Así el 92% de estas empresas optimizaron sus procesos gracias a la digitalización. Sin embargo, aún queda un largo camino.

